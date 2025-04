Équipe Montréal : la ligue Volley Boréal

Troisième d’une série d’entrevues avec des représentant.e.s d’organismes sportifs, culturels ou de loisirs qui font partie d’Équipe Montréal. Les entrevues sont aussi disponibles en format vidéo. Cette fois-ci, il est question de Volley Boréal, une ligue LGBTQ+ de Volleyball.



Présente-toi et présente-nous la ligue…

Je m’appelle Karl Côté, je suis président de la Ligue de volleyball, Volley Boréal. J’ai intégré la Ligue en 2008, puis en 2019, le conseil d’administration. Je suis administrateur depuis 2019, depuis les deux dernières années à titre de président. Volley Boréal, c’est une Ligue LGBTQ+ qui s’adresse à la communauté LGBTQ+, et les allié.e.s.

Notre Ligue est axée sur le mode de vie sain : faire du sport, du volleyball, mais aussi réunir la communauté, ainsi que les allié.e.s, dans un espace sécuritaire où les gens vont s’amuser, puis ils n’auront pas peur de venir pratiquer le sport. Mais également, ça s’adresse aussi à des personnes qui sont un peu démunies, donc autant au sein de la diversité, l’identité de genre, mais également, autant les personnes plus démunies. Donc, le but, c’est de couvrir tout ça pour offrir des activités. Donc, durant l’année, on fait des tournois à l’interne, mais on fait également des tournois à l’externe. On a fait notre programme ambassadeur il y a deux ans déjà. On accompagne des équipes, soit à Ottawa, Toronto. Éventuellement, on aimerait aller à l’international. Donc, c’est la vision pour les prochaines années. Durant l’été, on participe au Tournoi de la Fierté, on fait aussi un tournoi des Fêtes.

Vous faites aussi du beach volleyball ?

Le but, c’est d’essayer de couvrir toute l’année dans la pratique de ce sport. Cette année, on est à notre deuxième année de beach volleyball. En fait, il y a dans le passé une fusion entre deux ligues de volleyball qui étaient récréatives et compétitives. Des ligues qui ont été créées dans les années 80. Puis finalement, il y a eu un besoin qui s’est présenté, puis une fusion qui s’est faite et qui est devenue Volley-Boreal, puis enregistrée en 2007 sous notre nom actuel. On a encore des joueurs justement des anciennes ligues, qui sont encore parmi nous.

Vous organisez aussi un tournoi annuel…

Oui, le Tournoi Odyssée, qui est présentement à sa 26ᵉ année. Ça avait débuté déjà avant même la création de la ligue sous le nom de Boreal.

Comment ça fonctionne si quelqu’un veut s’inscrire ?

C’est très simple, via nos réseaux sociaux, dont sur Facebook. Et en accédant au site Internet chaque année en début de saison. Notre prochaine saison est pour l’automne. Si vous voulez vous inscrire, sachez qu’autour du début août, on va ouvrir des inscriptions. Vous allez soit sur le site Internet ou soit sur notre Facebook, puis vous allez voir tout de suite apparaître les plages horaires. Il a trois niveaux : le niveau récréatif, intermédiaire, avancé. Pour les niveaux récréatifs, c’est souvent l’introduction à notre ligue, donc le point d’entrée. Il y a aussi la possibilité d’être remplaçant durant l’année en s’inscrivant en ligne.

Tout est vraiment fait clé en main sur notre site Internet, tout simplement. Vous avez accès aussi à nous comme les administrateurs. Et il y a plusieurs bénévoles qui répondent aux questions. Volley Boréal est une ligue qui compte un grand nombre de membres : plus de 200 membres durant l’année. On est en recherche de terrains de manière régulière. On tente de débuter cette année une nouvelle journée intérieure. Et on va essayer de la prolonger la prochaine année.

Notre tournoi annuel s’est déroulé durant la fin de semaine de Pâques, les 19 et 20 avril au Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. Et il y a eu une soirée de bienvenue au bar Le Cocktail le 18 avril et le gala du samedi soir à l’Union française a affiché complet.

Donc, pour résumer, si vous êtes intéressé.e.s à pratiquer le volleyball de plage ou en intérieur, vous pouvez aller sur notre site Internet. On y explique clairement la démarche pour pouvoir donner son nom. Vous pouvez aussi consulter notre groupe Facebook et inscrire que vous cherchez à intégrer une équipe. On a des équipes un peu partout. Et parfois, même si la période d’inscription est terminée, certaines équipes veulent se compléter (à cause des vacances ou des désistements), donc ça peut être une bonne expérience.

INFOS | https://www.volley-boreal.net2025