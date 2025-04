Les droits LGBT+, mieux protégés dans des dizaines de pays mais pas reconnus dans la plupart

Malgré les progrès réalisés, le mariage homosexuel, l’adoption, les changements de marqueurs de genre et la reconnaissance du troisième genre restent méconnus dans de nombreux pays. Certains ont même mis en œuvre des politiques plus régressives. Les relations homosexuelles devenues légales dans deux tiers des pays L’un des droits fondamentaux des personnes LGBT+ est d’aimer qui elles aiment sans crainte de poursuites judiciaires.

Le libre choix de son partenaire intime est devenu davantage possible depuis la seconde moitié du XXe siècle, lorsque les relations homosexuelles ont été légalement protégées dans de nombreux pays.

À la fin du XVIIIe siècle, les relations homosexuelles n’étaient légales que dans une vingtaine de pays, dont la France, le Japon et l’Empire russe, indique les recherches de Jean-François Mignot (graphique 1).

Alors que l’Empire russe a rendu les relations homosexuelles illégales en 1832, plusieurs dizaines de pays, notamment en Amérique latine, les ont légalisées au cours du XIXe et du début du XXe siècle.

Après des revers en Europe dans les années 1930, la légalisation a repris dans les années 1960, notamment en Europe occidentale. Les progrès se sont accélérés dans les années 1990, en commençant par l’Europe de l’Est.

En 2020, les actes sexuels entre personnes de même sexe étaient légaux dans 133 pays sur les 202 étudiés par Mignot.

Les tendances sont encore plus positives si l’on considère le nombre de personnes vivant dans des pays où les relations homosexuelles sont légales, par exemple des pays très peuplés comme la Chine et l’Inde.

Dans des dizaines de pays, les droits fondamentaux des personnes LGBT+ sont désormais protégés

Les personnes LGBT+ ne souhaitent pas seulement vivre à l’abri des poursuites judiciaires pour leurs relations homosexuelles. Nombre d’entre elles souhaitent également se marier, adopter des enfants avec leur partenaire, et certaines souhaitent que leur gouvernement reconnaisse leur identité transgenre ou non binaire.

Selon les données d’Equaldex, jusqu’aux années 1990, aucun pays ne protégeait les droits des personnes LGBT+ au-delà de l’autorisation des relations homosexuelles. Cette situation n’a changé qu’au cours des dernières décennies.

En 1992, l’Estonie a été le premier pays à autoriser un changement de marqueur de genre sans restriction et quelques dizaines de pays ont fait de même au cours des années suivantes. Le Canada a été le premier pays à autoriser les adoptions conjointes en 1995 et plus de 30 pays ont suivi depuis.

Il en va de même pour le mariage entre personnes de même sexe, que les Pays-Bas ont légalisé pour la première fois en 2001.

Enfin, en 2011, l’Australie est devenue le premier pays à reconnaître un genre non binaire sur ses passeports. Depuis, plusieurs autres pays ont légalement reconnu le troisième genre. Lorsque l’on examine le nombre de personnes vivant dans des pays qui protègent ces droits fondamentaux, on observe une tendance positive concernant le mariage entre personnes de même sexe, l’adoption et le changement des marqueurs de genre sont similaires. La tendance en matière de reconnaissance du troisième genre semble encore meilleure, grâce à la reconnaissance récente du troisième genre par l’Inde et le Pakistan.

Dans la plupart des pays, les droits LGBT+ restent largement non protégés.

En effet, bien que les relations homosexuelles soient légales dans de nombreux pays, ce n’est pas le cas partout. Dans certains pays, les relations entre hommes de même sexe sont illégales, et dans d’autres, elles peuvent être punies de prison, voire de mort.

Même dans les pays où les relations homosexuelles sont légales, l’âge du consentement peut être plus élevé que pour les partenaires de sexe différent.

Le mariage entre partenaires de même sexe

Quelques dizaines de pays autorisent le mariage entre partenaires de même sexe, affirmant ainsi leur droit d’aimer et de fonder une famille. La plupart d’entre eux autorisent également les couples de même sexe à adopter ensemble, offrant de cette manière un foyer stable et aimant à un plus grand nombre d’enfants.

De plus en plus de pays reconnaissent légalement ces unions par le biais d’unions civiles ou autorisent les couples à vivre ensemble. Cependant, la plupart des pays ne reconnaissent pas le mariage entre personnes de même sexe ou l’interdisent catégoriquement. Dans ces pays, les couples de même sexe ne peuvent obtenir de reconnaissance officielle de leur union par l’État, ni prétendre à des avantages matrimoniaux, tels que des pensions de retraite, ni partager la garde de leurs enfants.

La transition de genre

Le troisième graphique identifie les pays qui autorisent le changement de genre sur les

documents officiels, sans restriction, validant ainsi l’identité de genre et réduisant les erreurs de genre, la discrimination et le harcèlement. Dans des dizaines d’autres pays, un diagnostic médical ou une intervention chirurgicale sont nécessaires au préalable.

Toutefois, dans de nombreux pays, changer de genre sur les documents officiels est illégal. Par conséquent, de nombreuses personnes doivent vivre avec la douloureuse tension entre le genre indiqué dans leurs documents et leur identité de genre réelle, et ne peuvent obtenir aucune aide de l’État pour recevoir des soins affirmant leur genre.

Le dernier graphique montre que plus d’une douzaine de pays reconnaissent un genre autre que « homme » ou « femme » dans les documents officiels, offrant de cette manière une validation et une protection contre la discrimination. Quelques pays supplémentaires reconnaissent au moins légalement les personnes intersexuées. Mais, dans la plupart des cas, les troisièmes genres ne sont pas du tout reconnus légalement. Et même lorsqu’ils le sont, cela peut parfois être un motif d’exclusion.

Lorsque nous combinons les données relatives à ces politiques à d’autres données — comme la

discrimination en matière de logement et d’emploi, la censure, la chirurgie des nourrissons intersexués et les soins d’affirmation de genre — pour obtenir un indice global d’égalité juridique, nous constatons également une protection très inégale des droits LGBT+ à travers le monde.

Des dizaines de pays ont mis en œuvre des politiques plus régressives et hostiles.

Alors que certains pays ont accordé davantage de droits aux personnes LGBT+, d’autres évoluent dans la direction opposée. S’appuyant sur les données du chercheur Kristopher Velasco, le graphique illustre l’augmentation significative du nombre de pays interdisant explicitement le mariage entre personnes de même sexe.

En 1991, 5 pays interdisaient explicitement le mariage entre personnes de même sexe. En 2019, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, 37 pays appliquaient de telles interdictions,

principalement en Europe de l’Est et en Afrique subsaharienne.

Si, auparavant, l’absence de dispositions légales signifiait souvent que le mariage entre personnes de même sexe était impossible dans ces régions, il existait au moins un risque que les lois existantes soient interprétées et appliquées différemment. Les pays qui interdisent spécifiquement le mariage entre personnes de même sexe sont présentés dans notre graphique associé.

Ainsi, les droits LGBT+ se polarisent de plus en plus : de moins en moins de pays n’ont pas de lois explicites sur la question, tandis que certains deviennent plus progressistes et d’autres plus régressifs. Deux autres exemples de politiques régressives récentes sont les lois qui interdisent la « propagande en faveur des relations sexuelles non traditionnelles », qui discriminent les personnes LGBT+ au nom de la protection de la « moralité publique », et quelques pays qui imposent la peine de mort aux relations entre personnes de même sexe, alors qu’ils ne l’avaient pas fait auparavant.

Le monde est encore loin d’être égalitaire sur ces questions.

Certaines régions du monde sont devenues beaucoup plus accueillantes envers les personnes LGBT+. Il y a quelques décennies à peine, la plupart des personnes ne pouvaient pas, légalement, entretenir de relation homosexuelle, et aucune ne pouvait épouser un partenaire de même sexe, adopter un enfant avec lui ou faire reconnaître son genre légalement.

Mais, il reste encore beaucoup à faire. Très peu de pays ont instauré des droits juridiques complets en faveur des personnes LGBT+. Et changer les lois ne suffit pas ; il faut aussi transformer les mentalités. Nous devons réduire la discrimination à l’égard des personnes LGBT+ dans leur vie quotidienne, notamment en luttant contre les violences disproportionnées dont elles sont victimes et en garantissant leur égalité d’accès aux soins de santé.

Les tendances historiques et récentes montrent que des progrès en matière de droits LGBT+ sont possibles. Mais, il reste encore beaucoup à faire pour bâtir des sociétés où les personnes LGBT+ peuvent s’épanouir sur un pied d’égalité.