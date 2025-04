Sylvie, l’agricultrice chouchou de « L’amour est dans le pré »

Sylvie n’a peut-être pas trouvé l’amour durant la 13e saison de L’amour est dans le pré, mais l’agricultrice a fini la saison avec d’abondantes récoltes. En plus de nouer de franches amitiés avec les autres agriculteurs, elle a séduit le grand public et elle reçoit des messages de plusieurs prétendantes sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

Qu’est-ce qui t’a poussée à t’inscrire à L’amour est dans le pré?

SYLVIE : Au début, je ne voulais pas. Je suis une personne humble. Je suis bien toute seule dans le fond de mon rang. Je n’utilise pas les sites de rencontres et je me demandais comment trouver la bonne personne. Mon entourage m’encourageait à m’inscrire à l’émission. Après quelques années célibataire, j’étais prête à rencontrer. Mon passé est réglé. J’ai envie d’aller de l’avant. Je veux une amoureuse avec une belle joie de vivre, calme et qui aime le monde.

La production a choisi les trois candidates à ta place. Sais-tu pourquoi?

SYLVIE : Quand mon profil a été diffusé sur le site web de Noovo durant l’été, certaines personnes m’ont retrouvée pour apprendre à me connaître, sans passer par l’émission. Je répondais que je ne pouvais pas. Elles étaient trop gênées et elles ne voulaient pas passer à la télé. Moi non plus, je ne voulais pas, mais j’ai osé.

Combien de prétendantes se sont officiellement inscrites pour toi?

SYLVIE : Huit, je crois. J’avais précisé que je ne voulais pas une fumeuse à temps plein. Certaines personnes là-dedans ont donc été mises de côté. Tout comme les personnes plus timides. Moi, faut que ça bouge, sans que la personne soit comme moi, qui roule à 100 milles à l’heure. La production a trouvé trois femmes qui correspondaient à mes demandes. Je leur ai fait confiance.

Quand tu repenses à la semaine passée avec Ninon, Ginette et Manon, qui s’étaient installées sur ton terrain, chacune dans leur roulotte, qu’est-ce qui te revient en tête?

SYLVIE : Nos échanges. Ce qui m’a touchée, c’est leur parcours, leurs secrets, leurs problèmes, leurs inquiétudes : c’est venu me chercher. Je suis une personne super sensible. Dans la vie en-dehors de l’émission, je suis ce qu’on appelle une sentinelle : j’aide les agriculteurs en détresse psychologique. Je suis à l’écoute des gens, même si je parle beaucoup. Donc, leurs confidences m’ont beaucoup marquée.

Tu as choisi Manon. Puis, après coup, tu as senti que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi?

SYLVIE : Ninon, je la voyais plus en amie. Ginette a réalisé qu’elle devait travailler sur son estime et cheminer sur son passé. Manon, je lui ai dit que je voulais apprendre à la connaître. J’ai découvert une femme réservée. Dans l’émission, j’ai utilisé le mot « froide », mais la réalité, c’est réservée. Comme elle n’a pas eu plusieurs relations dans sa vie, elle est un peu pognée. Moi, j’aime toucher, je regarde la personne jusque dans son âme, j’entre dans sa bulle. J’aime que l’autre face ça aussi avec moi. Manon ne s’ouvrait pas beaucoup. Je ne voyais pas un bon match entre nous.

J’ai l’impression que tous les autres agriculteurs et leurs blondes sont tombées en amour avec toi. À quoi ressemblent les liens que vous avez tissés?

SYLVIE : On est restés proches et j’ai des liens particulièrement forts avec Annie et mon beau Guillaume, le prétendant de Cynthia. C’est mon chummy à vie. On s’aime. C’est une bonne personne. Il y a aussi Victor, Jessica et Maude de qui je suis proche. En général, je me suis fait de bons amis. C’est une maudite belle gang!

Tu sembles aussi être la chouchou du public. Comment expliques-tu cela?

SYLVIE : Mes amis proches et ma famille me disent que la Sylvie dans la vraie vie et celle à la télévision, c’est la même. Je n’ai pas joué un rôle. Les gens trouvent que je suis authentique. Je pense aussi que de voir des femmes gaies de mon âge qui ont l’ouverture de passer à la télévision, ça leur a donné le guts de chercher quelqu’un à leur tour. L’autre jour, dans un magasin, une madame de 78 ans me disait qu’elle voulait trouver un homme, mais qu’elle avait peur. Je l’ai écoutée. Je prends le temps pour tout le monde.

Ça prend beaucoup d’énergie, mais ça se fait tout seul et ça se passe bien. Les gens sentent ma simplicité. Plusieurs personnes d’un certain âge me sautent dans les bras. Ils sont très ouverts. Ça m’émeut.

Crois-tu encore à la possibilité de trouver l’amour dans le futur?

SYLVIE : C’est sûr! J’ai commencé à fréquenter une fille en mars. Même si je reçois des messages d’au moins cinq femmes par jours qui veulent me rencontrer, je les remercie de leur intérêt, mais je précise que je vois quelqu’un. Je me concentre sur elle.

