Les films qui peuvent prétendre à la Queer Palm à Cannes cette année

Au Festival de Cannes, qui déroulait son tapis rouge mardi passé, de grands noms sont en lice pour la Queer Palm, dont Oliver Hermanus, Julia Ducournau, Robin Campillo ou encore Hafsia Herzi. Avant-goût des sorties à venir sur les écrans dans les prochains mois, voici un petit tour des films les plus queer qui seront présentés sur la Croisette en 2025.

Créée en 2010, la Queer Palm fête ses quinze ans sur la Croisette. Succédant au Belge Lukas Dhont, c’est le réalisateur, scénariste, et dramaturge français Christophe Honoré (en compétition l’an dernier avec Marcello Mio) qui présidera le jury.

Enthousiaste, il a souligné l’urgence de mettre l’accent sur les thématiques LGBTIQ+, la création contemporaine étant à nouveau attaquée par les mouvements conservateurs à L‘international : «D’où l’importance de la Queer Palm au cœur du festival. Elle est à la fois un refuge et une tribune, un combat et une tendresse.»

Christophe Honoré et ses complices, les Françaises Léonie Pernet, compositrice, Timé Zoppé, journaliste, le réalisateur brésilien Marcelo Caetano (Baby), la programmatrice américaine Faridah Gbadamosi, devront choisir entre les seize prétendants, puisés dans les différentes sections cannoises.

Compétition officielle

The History of Sound, d’Oliver Hermanus

Ce film queer est sans doute parmi les plus attendus de l’année. Il explore l’amour queer dans un contexte historique, mettant en lumière la mémoire, la musique traditionnelle et l’impact durable d’une relation brève mais profonde. Inspiré d’une nouvelle de Ben Shattuck, ce drame romantique historique suit Lionel (Paul Mescal), un jeune chanteur du Kentucky, qui rencontre David (Josh O’Connor), un étudiant en composition, au conservatoire de Boston en 1917. Leur lien naissant est interrompu par la mobilisation de David pour la Première Guerre mondiale. Trois ans plus tard, en 1920, ils se retrouvent pour un hiver, parcourant les forêts et îles du Maine afin de collecter et préserver des chants folkloriques menacés d’oubli. Cette parenthèse marquera à jamais Lionel, influençant sa vie et sa carrière musicale à travers les décennies.

Alpha, de Julia Ducournau

Adepte du gore et des métamorphises du corps, la réalisatrice française palmée d’or en 2021 (Titane) revient en compétition avec Alpha. Adolescente agitée de 13 ans vivant seule avec sa mère, Alpha rentre un jour de l’école avec un tatouage sur le bras. Leur monde s’écroule et la tension monte. Julia Ducournau annonce elle-même ce troisième long métrage comme son œuvre la plus personnelle et la plus profonde.

La Petite dernière, de Hafsia Herzi

Questionnant l’identité, ce film s‘inspire d’un roman éponyme de Fatima Daas, paru en 2020. C’est l’histoire d’une jeune fille vivant avec sa mère et ses sœurs, tiraillée entre sa foi musulmane et son homosexualité. Mais c’est également le parcours d’une Française d’origine arabe, d’une banlieusarde qui prend le RER pour faire ses études et la fête à Paris. Elle est incarnée par Nadia Melliti, une inconnue repérée dans la rue.

Un Certain Regard / Sélection Officielle



Love Me Tender, de Anna Cazenave-Cambet

Clémence, avocate et mère, annonce à son ex-mari qu’elle entretient des relations avec des femmes. En réaction, celui-ci tente de lui retirer la garde de leur fils. Clémence doit alors lutter pour préserver son rôle de mère et sa liberté d’être elle-même.

La Misteriosa Mirada del Flamenco (The Mysterious Gaze of the Flamingo) de Diego Céspedes

Dans le désert chilien des années 1980, Lidia, 11 ans, grandit dans une famille queer marginalisée, accusée de propager une mystérieuse maladie transmise par le regard amoureux entre hommes. Ce western moderne explore la vengeance, la peur et l’amour comme force potentiellement destructrice.

Pillion de Harry Lighton

Colin, jeune homme discret, rencontre Ray, charismatique chef d’un club de motards. Il est initié à une relation BDSM en tant que soumis. Ce drame britannique, adaptation du roman Box Hill, explore les dynamiques de pouvoir et d’identité sexuelle.

O Riso e a Faca (I Only Rest in the Storm), de Pedro Pinho

Ce drame portugais aborde les conséquences du néocolonialisme en Afrique à travers une narration engagée et poétique.Le film explore les tensions entre héritage colonial et réalités contemporaines.

Hors-Compétition / Sélection Officielle

La Femme la Plus Riche du Monde, de Thierry Klifa

Marianne, femme la plus riche du monde, rencontre Pierre-Alain, photographe ambitieux. Une passion naît, mais les secrets familiaux et les enjeux de pouvoir compliquent leur relation. Ce drame explore les thèmes de l’amour, de la richesse et de la méfiance.

Cannes Première / Sélection Officielle

La Ola (La Vague) de Sebastián Lelio

Une étudiante chilienne s’implique dans un mouvement féministe universitaire, devenant rapidement une figure centrale.Le film examine l’engagement militant et ses répercussions personnelles.

Quinzaine des Cinéastes

Enzo, de Robin Campillo

Cinquième long métrage de l’auteur de 120 Battements par minute, ce film a été écrit en collaboration avec le cinéaste Laurent Cantet, décédé en avril 2024. Ce dernier avait prévu à l’origine de réaliser lui-même le projet évoquant Enzo, seize ans, apprenti maçon à La Ciotat. Alors que son père le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche une alternative au confort bourgeois, au cadre étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’il va entrevoir un autre avenir.

Que Ma Volonté Soit Faite, de Julia Kowalski

Ce second long métrage de Julia Kowalski met en scène Maria Wróbel et Roxane Mesquida. Le film explore les relations complexes entre foi, désir et identité, à travers le prisme d’une jeune femme confrontée à ses convictions.

Sorry, Baby, de Eva Simon

Cette comédie dramatique suit une étudiante confrontée à un traumatisme universitaire dans le contexte du mouvement Me Too. Le film explore les thèmes de l’amitié, de la résilience et de la reconstruction personnelle.

Semaine de la Critique

A Useful Ghost de Ratchapoom Boonbunchachoke

Après la mort de sa femme Nat due à la pollution, March découvre que son esprit habite un aspirateur. Cette comédie noire thaïlandaise aborde le deuil et la réincarnation de manière originale.

Des Preuves d’Amour de Alice Douard

Céline attend son premier enfant, mais c’est sa femme Nadia qui est enceinte. Le film explore les dynamiques de couple, la parentalité et les défis des familles homoparentales.

ACID (Association for the Distribution of Independent Cinema)

Drunken Noodles de Lucio Castro

Adnan, jeune étudiant en art, passe deux étés à New York, où il vit des rencontres intimes inattendues. Ce drame explore la découverte de soi et les relations éphémères dans un contexte urbain.

Laurent dans le Vent de Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon

À 29 ans, Laurent cherche un sens à sa vie. Il s’installe dans une station de ski désertée hors saison et s’immerge dans la vie des habitants locaux. Lorsque les touristes arrivent, il se retrouve incapable de partir.