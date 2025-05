Horoscope : 20 mai au 20 juin 2025

Signe du mois : Gémeaux

La verdure est revenue, les lilas, les tulipes. Et la température est nettement plus agréable. On arrive au signe double des Gémeaux, qui nous amène du printemps à l’été. Il nous invite à bien vivre notre

quotidien. Et à bien s’entendre avec les voisins. Jupiter quitte le signe le 9 juin, après y avoir passé une année normalement mouvementée pour les Gémeaux. Car la planète annonce toujours des événements importants, qui amènent le natif à évoluer. Ou à changer vite de vie. De direction. Jupiter l’aura amené à mieux voir où sont ses principaux talents, normalement dans les communications. Orales ou écrites. Ce sera un bon vendeur, mais aussi un écrivain de talent. Un orateur, un débatteur ou un comédien. Et un humoriste brillant. Parfois, tout ça en même temps. Donc, Jupiter aura montré au natif où sont ses principaux talents, mais aussi, il lui donnera plus de confiance en lui après avoir relevé les derniers défis, ainsi qu’une bonne dose d’optimisme. Et alors qu’il arrivera en Cancer, celui-ci le poussera maintenant à développer ses talents et à gagner sa vie avec, en plus de lui donner des occasions de s’enrichir, de prospérer, tant qu’il sera dans le signe voisin du Cancer, jusqu’à l’été 2026. Pour Saturne, il sera autant en Poissons qu’en Bélier dans l’année à venir et il donnera au natif des Gémeaux de la crédibilité dans la société. Peut-être de nouveaux amis, mais du genre plutôt sérieux. Souvent plus vieux que lui, avec des cheveux blancs, peut-être une longue barbe et un bâton pour marcher. Mais avec un regard foudroyant, habitué à commander. Et à qui il est préférable d’obéir. Ces nouveaux copains sauront l’appuyer et le protéger au besoin. Le natif des Gémeaux devrait se retrouver avec de nouvelles responsabilités, car on saura qu’il peut les assumer, Saturne lui en donnant l’envergure. S’il vit un changement, il devrait se faire lentement, car il le vivra en profondeur. Au niveau des racines, lui donnant la force de résister à tout. Et finalement, Uranus arrivera en Gémeaux le 7 juillet, pour en gros les sept années à venir, touchant principalement cette année les natifs des cinq premiers degrés du signe. Mais allumant peut-être tout de suite les deux antennes du Soleil, Mercure et Vénus, de tous les natifs des Gémeaux, car elles peuvent être partout dans le signe. Cela signifie grosso modo que plusieurs, plusieurs natifs des Gémeaux sont présentement assis sur un baril de poudre, et la mèche est allumée. Et ceci s’adresse même à l’empereur orange, car c’est un Gémeaux du 14 juin. Et, croyez-moi, lorsqu’Uranus foudroie, c’est pas juste un peu. Alors bonne fête, l’éternel et sexy ado des Gémeaux, on se voit cet été. Et à tout le monde, joyeux début d’été, chaud et insouciant. Et on chante Everybody loves the sunshine, de Roy Ayers.

Cancer Vous réfléchirez pas mal, comme sur le temps qui passe, de plus en plus vite. Vous apprécierez d’ailleurs la compagnie de gens ayant vécu, pour jaser. Des connaissances, ou un ami plus proche. Il y en a un en particulier qui pourrait réapparaître, vous le trouverez assez intéressant. Attirant même. Parce que vous aurez changé. En même temps, vous réussirez à sortir d’un piège qui était agréable à vivre. Car il est temps que vous avanciez.

Lion Vous serez heureux en présence de vos amis. Ce ne sont pas des superhéros, mais ils sont quand même assez loyaux. Et vifs. Il y en a un qui vous motivera par son énergie, son allant. Il devrait vous inspirer un projet concret qui ajoutera à votre vie plus tard. Comme un voyage au chaud cet hiver, où vous iriez par un chemin différent. Et, comme de raison, avec un sage d’une grande force de caractère. Et de libido. Un copain karmique revient.

Vierge Les vacances approchent, mais vous serez toujours aussi occupé au bureau. Bien appliqué à votre tâche. Vous aurez d’ailleurs un surcroît de clientèle si vous êtes à votre compte. Les gens parlent de vous et vous font confiance. Sinon, vous verrez une amélioration si vous êtes employé. Vous aurez aussi l’occasion d’aider quelqu’un de mal pris. Avec des cheveux blancs flottant au vent, les yeux pâles, trop fatigués. Vous saurez quoi faire.

Balance Oups ! Qui vient d’apparaître en Bélier, en face ? Seigneur, c’est Saturne ! Comme en 1996-97. Auriez-vous vécu un tournant à cette époque ? Enfin, Saturne a des atomes crochus avec votre sens de la réflexion, de l’introspection. La lucidité. Vous devriez ainsi régler des problèmes une fois pour toutes. Mais surtout, vous allez vous rapprocher de gens solides, intéressants. Plus âgés peut-être, mais plutôt à l’aise côté cash. Et réalistes.

Scorpion Un changement amorcé dernièrement va se précipiter et vous faire aboutir dans du très concret. Ainsi, si vous trouviez vos relations plates dernièrement, vous devriez rencontrer quelqu’un d’assez divertissant. Suscitant autant la passion que la raison chez vous. Et beaucoup d’amusement. Vous verrez aussi du changement côté fric, pensez-y bien et vous y serez avantagé. Et si vous avez l’envie de vous gratter, faites-le.

Sagittaire Vous arrivez à destination dans votre vie affective. Les gens qui sont près de vous en ce moment devraient y rester pour un bout. Aussi bien les endurer. Et les apprécier. Peut-être qu’un petit dernier va arriver, mais vous trouverez vite ses tirades usées. Car Jupiter ne sera bientôt plus en face de chez vous pour renouveler vos relations. Mais quand même, vous apprécierez la nouvelle atmosphère de maturité autour. Ce sera apaisant.

Capricorne Vous vous intéresserez davantage au travail. Votre contact avec les autres y sera plus intense. Leur réponse sera réconfortante. Ce sera une prise intense avec une réalité rassurante. Vous rangerez aussi un coin que vous aviez négligé. Ou vous débroussaillerez un terrain un peu trop délirant. Vous l’ordonnerez. Et vous saurez vous mettre en forme avec des petits trucs bien simples. Comme arrêter de boire, de fumer. Ou de snifer.

Verseau L’hiver a été intense. Il est vrai que Pluton, la fausse planète, ajoute de la profondeur dans votre jeu. Des températures et des feelings extrêmes. Ce sera donc bon de vous changer les idées pour mieux vous ressourcer. Quelques sorties au bar devraient vous aider. D’autant plus que votre look mystérieux ou dramatique va séduire bien des gens. Rencontres quand même intéressantes très possibles. Et plus de chance avec le fric à prévoir.

Poissons Vous travaillerez à rendre ça plus agréable chez vous. Vous saurez s’il y a un mur ou une bouilloire qui cloche et qui alourdit l’atmosphère. Vous vous souviendrez alors de deux-trois trucs feng shui pour revamper la déco, avec succès. Mais aussi, il sera question de vivre-ensemble avec quelqu’un qui vous ramène au passé. Pas facile, mais il faudra le faire. Vous avez besoin de quelqu’un chez vous, et justement, il y sera bientôt.

Bélier Vous apprendrez toutes les nouvelles de l’hiver, même les plus cachées, d’un coup. Et vous les verrez parfois dans le concret. Des mariages, de raison ou de passion. Des départs. Des faillites, souvent méritées, et des coups de chance, bien enviés. Vous découvrirez un voisin fascinant, indépendant. Et plutôt attachant. Et vous n’irez pas à Bahia en avion, mais plutôt sur une plage, au camping, dans un ID Buzz bleu et blanc de VW. Été…

Taureau Vous verrez l’argent autrement. Avec plus de réalisme. Vous comprendrez qu’il y a des trucs qu’il n’achètera jamais. Vous saurez ainsi que la bonne entente que vous avez avec des gens agréables a une valeur inestimable. Mais quand même, vous trouverez le moyen de devenir plus indépendant de fortune, en ne vendant pas nécessairement votre âme au diable. Et avec un peu de patience, vous réussirez une transaction fructueuse.