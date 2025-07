Horoscope : 22 juillet au 22 août 2025

Signe du mois : Lion

On arrive au meilleur de l’été. Avec les criquets la nuit, les Perséides dans le ciel. Ainsi que les bleuets, les blés d’Inde. Et des fêtes partout, des feux d’artifice. Et c’est le Lion qui règne sur ce mois, avec force et noblesse. Il subit l’influence de Jupiter cette année, du signe du Cancer. Juste derrière lui, ça l’amènera à s’intérioriser. À se questionner sur son parcours. Ce qu’il doit corriger. Ou améliorer. Il saura qu’il ne peut plus poursuivre dans certaines aventures, il serait mieux de décrocher. Et voir où il trouverait plus de succès. Et de bonheur. Enfin, il devrait mieux orienter sa vie, la découverte d’un secret l’y aidera. Saturne l’influencera du Bélier, mais aussi des Poissons. Le Bélier le favorisera dans ses projets de voyage. Ou d’aventure. Il tentera une expérience qui l’a toujours attiré. Et il croisera plus d’une personne sage, avec qui il adorera échanger. Et même vivre, au jour le jour. Alors que, de septembre à février, Saturne sera en Poissons. Il l’encouragera alors à mieux s’organiser du côté des finances. Mais aussi, il annonce des changements intérieurs importants. Il devrait mieux accepter des séparations. Ou un départ qui l’aura marqué plus qu’il le croyait. Mais finalement, c’est la planète qui n’existe plus qui va marquer le plus son destin cette année. Car Pluton, le dieu des enfers et du sexe, est maintenant en Verseau, en face de son Soleil. Et même s’il ne sera pas exactement en face de son Soleil tout de suite, car Pluton sera en Verseau jusqu’en 2043, il pourrait l’être d’une de ses antennes, Mercure et Vénus. Influençant son quotidien, ses communications et/ou sa vie amoureuse. Et dès qu’on parle de Hadès, on parle des mondes souterrains, de la psyché. Du lien inconscient ou non qui lie les humains. Et toutes les consciences. Et finalement de la réincarnation. Ainsi, le natif du Lion pourrait devenir soudainement attiré par quelqu’un dont il croira se souvenir. Comme s’ils s’étaient quittés la veille. Il n’y en a pas de preuve tangible, mais il pourrait renouer avec quelqu’un dont il aura été très près. Et où l’amour qui les liait était sincère et profond, inaltéré par le temps. Le natif du Lion devrait donc vivre un grand tournant bientôt dans sa vie sentimentale, et ce peu importe son âge. Boomer ou Gen Z, tous et toutes vont retrouver ceux qu’ils avaient perdus. Ça amènera ces gens à voir la vie avec plus de confiance. À y trouver plus de sens si l’amour est l’unique force de notre univers. Pluton est le dieu des enfers, mais aussi des métaux précieux qu’il forgeait dans sa caverne. Or, bronze, argent, mais aussi transmutation de l’âme, qui arrive à plus de vérité. Et d’aisance à vivre. Le natif du Lion vivra de belles révélations cette année. Alors bonne fête, le roi ! Le King ! Et à tout le monde, je souhaite une joyeuse Fierté !

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Vierge

Mars est chez vous jusqu’au début d’août. L’énergie sera là, le goût de l’action aussi. Mais ce ne sera pas le bon moment pour foncer dans un projet, car votre avancée ressemblerait à une charge de Don Quichotte. Employez-vous plutôt à clarifier ce qui est flou autour de vous. Avec vos proches et dans la société, comme au travail, en affaires. Avec franchise, mais aussi tact. Et quelqu’un va enfin se réveiller pour vous apercevoir.

Balance

C’est le 6 août que Mars arrive chez vous. Vous sentirez tout de suite un changement dans l’ambiance en agissant, sans même y penser. En vous adressant aux gens sans aucun détour. Et en ayant l’impression que votre chakra de la base est en feu. En éruption ! Les circonstances vont amener la réalisation d’un projet très bientôt, ne reculez plus. Vous verrez aussi qui sont vos vrais copains. Ou votre unique et réel ami, sans besoin de plus.

Scorpion

C’est le temps des vacances, mais vous deviendrez attentif à ce qui se prépare au travail. Un renouvellement débute et vous y serez impliqué. Même ceux qui sont à la retraite seront en alerte, car ils s’impliqueront dans une activité qui les passionnera. Ou ils reviendront au travail, pour faire quelques heures. Ils seront très visibles en société, comme au karaoké. D’ailleurs, des artistes devraient arriver à une apothéose.

Sagittaire

Votre signe est lié aux voyages et vous le verrez bientôt. Peut-être irez-vous sur la plage à Cancún, avec une cerveza. Ou à Pampelune, en évitant les taureaux cornus. Vous croiserez un compagnon chemin faisant, en autant que vous ne vous précipitiez pas. Vous aurez du plaisir à échanger, surtout avec ceux qui sont lents. Denses. Et sages. Et une de vos prières sera exaucée, celle où vous aurez été presque sans espoir. Mais vraie.

Capricorne

Un changement s’en vient et non, il ne sera pas catastrophique. Parce que vous y arriverez à un nouvel équilibre. Une guérison même, qui paraîtra magique. Mais où vous aurez fait les efforts nécessaires. Vous devriez accueillir ce qui commence à émerger en vous, ne le niez surtout pas. Vous entrerez en contact avec une personne qui lira en vous, n’en soyez pas gêné. Ouvrez plutôt davantage le chemin. Votre âge vous fait bien.

Verseau

Vous aurez une conversation même si vous avez tenté de l’éviter jusqu’à maintenant. Elle sera percutante, mais elle mettra à terre un panneau qui bouchait l’horizon. Vous perdrez de vue quelqu’un et ce sera peut-être préférable. Et ceux qui ont été longtemps seuls sortiront enfin du désert. Les pieds dans l’eau à l’oasis, ils seront invités à une soirée étoilée. Pour y revoir un être espéré depuis toujours. Les croisades, ou les Omeyyades.

Poissons

Vous devriez bouger plus du côté de l’exercice physique. Ça vous permettrait de rester autonome plus longtemps. Et en forme. Vous prendrez plaisir à faire du ménage à un endroit qui devenait confus. Au-delà du réel. Faites-le avant qu’il échappe à votre contrôle. Vous saurez le mettre en ligne et à l’ordre avec le restant. Vous vous entendrez bien avec des gens que vous côtoyez au travail. Vous aurez de belles dents, en souriant.

Bélier

Vous arrivez au moment heureux dans l’été, où vous croisez des gens agréables. Et en ayant des soirées divertissantes, plutôt excitantes. Aussi, vous ferez une rencontre assez troublante, où vous ne verrez pas trop clair. Avec l’impression d’être hypnotisé. Dominé même. Vous serez créatif, vous trouverez de bonnes idées pour régler un problème. Les artistes du signe inventeront du nouveau, de l’inédit. Ils auront un succès incroyable ainsi.

Taureau

Vous vivrez une histoire sensible avec quelqu’un de la famille. Ça vous décidera d’ailleurs à rompre avec, à prendre vos distances. Ou au contraire, vous vous ferez davantage confiance. Et pour ceux qui se trouvent mal logés, ils devraient trouver bientôt un endroit où ils pourront déposer leur paqueton. Et se faire un bon p’tit gin. Il sera question de coloc aussi, où il y en a un qui va arriver. Ou partir. Et installez donc le banc du quêteux.

Gémeaux

Vous aurez une réponse à une question que vous aurez longtemps évitée. Elle apparaîtra assez crûment, vous ne pourrez plus la nier. Il faudra donc faire avec, d’une manière adulte. Vous serez en contact avec des gens divers, tous très intéressants. Vous échangerez longuement ensemble, jour et nuit. Night and day… Et il y en a un dont vous ne pourrez plus vous passer, car il s’obstinera à vous toucher. Vous prouvant que vous existez.

Cancer

Vous penserez à une chose qu’on ne peut pas acheter. Mais qu’on désire parfois profondément. Vous aurez quand même une satisfaction en argent. Vos revenus augmenteront, vous vous enrichirez. Jupiter le veut. Vous pourriez vous installer aussi, en achetant un condo. Ou une maison, sur un beau terrain avec un four à pain. Et les plus sages seront heureux d’être plutôt que

d’avoir. Et vous finirez par le trouver, votre trésor,

gardez espoir…