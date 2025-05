Deviens vagabond·e littéraire avec Fierté Littéraire

Fierté Littéraire te propose de vivre une expérience unique au cœur du festival Fierté Montréal : Le Vagabondage littéraire. En partenariat avec Le Liseur public, cette activité joyeusement décalée amène la littérature dans la rue sous forme de lectures ambulantes, spontanées et créatives.

Quand ? En juin et juillet (dates à venir), lors des journées communautaires (les 8 et 9 août sur la rue Sainte-Catherine Est) et dans la foule du défilé du 10 août. Le principe ? Une brigade de lecteur·trices — qu’on appelle nos vagabond·es — se promène dans les espaces publics pour offrir aux passant·es des extraits littéraires à voix haute.

Ces moments fugaces et poétiques recréent du lien, suscitent l’émotion et réveillent le plaisir de lire. Tu veux faire partie de l’aventure bénévolement ? Une courte formation sera offerte, en plus d’une casquette, d’un sac, d’une bouteille d’eau et surtout d’une pile de livres à partager. L’idée est d’aller à la rencontre des gens. Tu veux rejoindre l’aventure? Écris dès maintenant à [email protected] ou envoie-leur un message en privé sur leurs réseauxAucune expérience n’est requise !!!

INFOS | https://www.fiertelitteraire.ca

https://www.facebook.com/FierteLitteraire