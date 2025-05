Saguenay en scène : Trois spectacles, un Royaume d’émotions

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume

Un spectacle magistral, légendaire, durant lequel tous vos sens seront transportés! L’histoire de la naissance et de l’évolution du Saguenay-Lac-Saint-Jean vous est racontée par plus de 140 comédiens bénévoles dans un environnement visuel et sonore à couper le souffle. Soyez éblouis par le déploiement scénique prestigieux avec des animaux, dont des chevaux, du feu, un

« déluge » et même des coups de canon! Les spectateurs assistent à la naissance et à l’élaboration de l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une expérience multimédia à couper le souffle.

La Fabuleuse encore plus…majestueuse!

INFOS | La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, du 10 juillet au 16 août 2025 au Théâtre du Palais municipal

https://fabuleuse.com/

FJORD, c’est une expérience, un voyage, une histoire

Un écran géant courbé et un système de son qui accentue la spatialisation immergent le public dans l’univers réel et fictif du fjord. Les faits scientifiques et historiques se confrontent ou

s’entremêlent aux contes ancestraux et récits de la tradition orale. À la découverte du fjord, sur l’eau et sous l’eau, sur la terre et dans les airs, à chacune des saisons, vivez l’expérience d’un voyage dans l’imaginaire des habitants du fjord, de leurs récits légendaires et de leurs histoires inventées. Un conte qui joue sur la dualité de ce qui est vrai ou fictif, qui alterne entre la réalité et l’imagination, le banal et l’extraordinaire, le coutumier et la magie. Partez sur la piste des mystères à élucider et laissez-vous surprendre par une histoire d’amour.

INFOS | FJORD Un voyage entre réel et imaginaire, du 5 au 17 mai 2025 au Théâtre du Palais municipal

https://diffusionsaguenay.art

MAJESTIQUE, Cabaret de cirque

Portée par votre réponse unanime à l’été 2024, la soirée glamour la plus folle de tout le royaume est de retour au Palace! Vous étiez prêts à tout? Vous n’êtes certainement pas prêts pour cette SECONDE ÉDITION, encore plus décalée, encore plus effrénée! Avec sa mouture fraîche de casse-cous Québécois et internationaux, la nouvelle tradition du Saguenay vous fera plier en deux et tomber en bas de votre chaise. Participatif, immersif, MAJESTIQUE est l’ultime cabaret des plaisirs à l’Européenne, un feu roulant enjôleur où chaque numéro est aussi léché et improbable que le précédent. C’est une célébration nostalgique qu’on chahute, flûte de champagne levée, dans ses plus beaux atours. VIvez la fête interdite dont tout le monde parle… si vous l’osez!

INFOS | MAJESTIQUE – Cabaret de cirque, du 6 au 16 août 2025 au Théâtre Palace

https://diffusionsaguenay.art