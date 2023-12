Évadez-vous à Sherbrooke et Saguenay

Sherbrooke et Saguenay sont des destinations idéales pour s’évader du quotidien pendant quelques jours. Que vous soyez passionné par la culture ou amateur de balades en pleine nature, ces villes regorgent d’activités captivantes. Implantés dans ces villes, les établissements OTL Gouverneur sont des lieux d’exception, comme en témoigne la prestigieuse classification Best of the Best 2023 décernée par les voyageurs sur Tripadvisor. Ces hôtels haut de gamme promettent à chaque voyageur une expérience Incomparable.

Sherbrooke, réputée pour sa vitalité, se trouve au cœur des Cantons-de-l’Est. Entre le murmure de l’eau des barrages hydroélectriques le long de la rivière Magog et les éléments qui caressent les parcs et espaces verts, la ville est une symphonie de vie. Sherbrooke est le lieu où l’on peut entendre des rires par milliers, le bruit des roues de vélo qui crissent sur les routes et la clameur des festivals. C’est aussi la fusion des cultures francophone et anglophone qui, au fil des années, a su donner à la ville une atmosphère unique. D’ailleurs, la région des Cantons-de-l’Est est l’un des 52 endroits à découvrir en 2023 selon le New York Times !

Quant à Saguenay, c’est un véritable paradis de vastes espaces, entre montagnes et fjord. Idéal pour se déconnecter et se ressourcer, la région offre une gamme d’activités telles que la randonnée pédestre, le ski, la raquette, la motoneige, le traîneau à chien et la pêche.

Saguenay compte également de nombreux artisans locaux créant des produits uniques, de quoi magasiner avant de s’extasier avant l’un des 25 événements culturels et sportifs annuels. Pour profiter pleinement de ces destinations et de leurs activités, un séjour de plusieurs jours s’impose. Les OTL Gouverneur sont les hébergements incontournables des Cantons-de-l’Est et de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces hôtels de luxe, faisant partie du groupe québécois Gouverneur avec près de 60 ans d’expertise en hôtellerie, ont été conçus pour offrir une expérience 5 étoiles. Chaque détail a été soigneusement pensé pour garantir une expérience inégalée, suspendue dans le temps.

Dès votre arrivée, l’accueil chaleureux et la convivialité du personnel vous font ressentir l’esprit des vacances, offrant un service aux petits soins. Les animaux de compagnie sont les bienvenus, un avantage unique. Les chambres sont équipées de technologies modernes, notamment d’un iPad multifonction, d’un téléviseur 50 pouces avec Chromecast pour y diffuser vos contenus préférés depuis votre appareil mobile, d’internet à très haute vitesse et d’une cafetière Nespresso. Imaginez-vous dans un peignoir de qualité 100 % coton en savourant un espresso avant de vous détendre dans une literie ultra confortable…

Les plus sportifs peuvent profiter de la salle d’entraînement professionnelle et de la piscine intérieure dans chaque établissement. Pour ceux préférant la détente, le PAUS Spa Expérience propose des soins de massothérapie, des soins pour le corps, des soins du visage spécialisés tel le Hydrafacial, des manucures, des pédicures et l’expérience thermale pour se revitaliser avant d’explorer les environs.

Les gourmands seront ravis des excellents repas du restaurant Boefish. L’alliance entre la terre et la mer est à l’honneur. Les plats sont préparés par les chefs dans des cuisines ouvertes sur la salle à manger pour le spectacle à vos yeux.

Des steaks USDA Prime et CAB vieillis d’au moins 35 jours y sont saisis à perfection à 1600 degrés Fahrenheit dans un four infrarouge, ainsi que des arrivages frais de poissons et crustacés méditerranéens. Le tout rehaussé d’une impressionnante sélection de vins dans d’immenses celliers en verre du sol au plafond pour les amateurs d’œnologie.

Pour une escapade hors du commun à Sherbrooke et Saguenay, optez pour un OTL plutôt qu’un simple hôtel. C’est une expérience qui vaut le séjour ! De plus, du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, profitez d’un surclassement gratuit* pour toute réservation de deux nuitées ou plus. Une offre à ne pas manquer pour profiter de l’expérience thermale illimitée !

INFOS | OTL Gouverneur Sherbrooke et OTL Gouverneur Saguenay

Réservez en ligne sur https://www.otlhotels.ca

avec le code promotionnel FUGUESOTL2023 pour en bénéficier.

*Certaines conditions s’appliquent, sous réserve de disponibilité.