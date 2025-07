LAMBDA LEGAL, pour combattre les politiques de Donald Trump 

À New York, au mois de juin, l’organisation Lambda Legal (autrefois connue sous le nom de Lambda Defense League) a annoncé avoir levé 285 millions de dollars dans le cadre de sa campagne « Un avenir inarrêtable » (The Unstoppable Future), établissant ainsi un record absolu dans l’histoire du mouvement LGBTQ+. Ce montant dépasse de plus de 100 millions l’objectif initial, signe d’un engagement renforcé des donateurs face aux menaces croissantes qui pèsent sur les libertés des personnes LGBTQ+ aux États-Unis. Cette vaste campagne de levée de fonds avait débuté presque en même temps que les élections américaines, en 2024.

Fondée il y a plus de 50 ans, Lambda Legal est la principale organisation de défense juridique des droits LGBTQ+ et des personnes vivant avec le VIH aux États-Unis. Grâce à cette levée de fonds historique, elle entend intensifier son action contre la multiplication des attaques politiques et juridiques : décrets exécutifs, lois anti-LGBTQ+ ou encore politiques discriminatoires.

« Nous sommes plus déterminés que jamais à répondre à ceux qui cherchent à restreindre nos libertés, a souligné Kevin Jennings, directeur général de Lambda Legal. À l’approche des élections de 2024, il nous est apparu crucial de bâtir une réponse offensive, capable de faire face à l’urgence mais aussi de poser les bases de notre combat pour les décennies à venir. »

Renforcement des équipes et des moyens juridiques

Grâce à ce financement inespéré, Lambda Legal prévoit d’augmenter de 42 % la taille de son équipe juridique d’ici fin 2026 — passant de 36 à 51 avocats — ce qui permettra quasiment de doubler sa capacité d’action en justice (+86 % de dossiers traités). L’objectif est clair : répondre aux menaces immédiates, mais aussi obtenir de nouveaux droits et protections pour les communautés concernées partout au pays.

Nick Harrison, officier de l’armée américaine dont le recours avec Lambda Legal a contribué à faire annuler l’interdiction de service pour les personnes vivant avec le VIH : « Lambda a non seulement gagné pour moi, mais a ouvert la voie à des milliers d’autres militaires. Cette organisation a toujours su obtenir des victoires majeures, même avec des ressources limitées », commente-t-il.

Un contexte judiciaire et politique de plus en plus hostile

Depuis le début de l’année 2025, 59 lois anti-LGBTQ+ ont été adoptées aux États-Unis, accompagnées de six décrets exécutifs ciblant les personnes LGBTQ+ ou vivant avec le VIH. Dans le même temps, les organisations conservatrices comme la Alliance Defending Freedom mobilisent plus de 100 millions de dollars annuels pour attaquer les droits LGBTQ+ devant les tribunaux.

Le 18 juin 2025, l’administration Trump a également acté la suppression des quelque 33 millions de dollars destinés aux services spécialisés pour les jeunes LGBTQ+ sur la ligne d’écoute nationale 988 Suicide & Crisis Lifeline. Cette décision impacte directement un service ayant traité plus de 1,3 million d’appels depuis son lancement, avec une fermeture progressive prévue à partir du 17 juillet 2025. Pour de nombreux experts en santé mentale, cette mesure met gravement en péril la prévention du suicide chez les jeunes LGBTQ+. The Trevor Project a reçu une notification officielle de la décision fédérale le 18 juin. Son président et directeur-général, Jaymes Black, l’a qualifiée de «dévastatrice», alertant sur la perte d’un service fondé sur des données probantes, bipartisan, et crucial pour la prévention du suicide chez les jeunes LGBTQ+.

Lambda Legal, en réponse, optimise chaque dollar récolté pour poursuivre ses combats stratégiques, y compris devant la Cour suprême. L’organisation affiche un taux de réussite de 86 % face à l’administration Trump précédente et continue de plaider dans des affaires de première importance, comme United States v. Skrmetti et Mahmoud v. Taylor.

Deux affaires emblématiques devant la Cour suprême :

United States v. Skrmetti (18 juin 2025)

Dans cette affaire décisive, la Cour suprême a validé par 6 voix contre 3 la loi SB1 du Tennessee, interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres (comme les bloqueurs de puberté et les hormones). La majorité conservatrice a estimé que la loi ne violait pas la clause de protection égale du 14e amendement, appliquant un contrôle de rationalité minimal. Les juges progressistes ont vigoureusement dissenti, dénonçant une décision qui porte atteinte aux droits fondamentaux des jeunes transgenres.

Cette décision pourrait inciter d’autres États à adopter des lois similaires, rendant plus urgent encore le travail de contestation juridique mené par Lambda Legal.

Mahmoud v. Taylor (27 juin 2025)

Quelques jours plus tard, la Cour a rendu une autre décision controversée, cette fois en faveur de parents d’élèves du Maryland souhaitant retirer leurs enfants de cours incluant des livres à thématique LGBTQ+. Par une majorité de 6 contre 3, la Cour a jugé que refuser un opt-out violait la liberté religieuse des parents. Cette décision pourrait avoir un effet domino, forçant les écoles publiques à aménager davantage leur enseignement face à des revendications religieuses.

L’association littéraire LGBTQ+ américaine «Lambda Literary déplore profondément toute restriction imposée à l’expérience de lecture des enfants et des jeunes dans nos écoles.

La décision récente de la Cour suprême, rendue par 6 voix contre 3 en faveur des plaignants dans l’affaire Mahmoud v. Taylor, envoie un message inquiétant : toutes les vies ne sont pas reconnues comme des expériences authentiques en classe. Chacun mérite de se voir reflété dans un livre — que ce soit dans nos écoles ou dans nos bibliothèques. La lecture nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, le monde qui nous entoure, et les autres. Peu importe où nous vivons ou comment nous aimons, nos histoires sont légitimes et bien réelles», peut-on lire dans le communiqué de presse de cette organisation-là.

Pour Lambda Legal, cette jurisprudence crée un précédent risqué qui pourrait être utilisé pour limiter la visibilité ou l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les programmes scolaires.

Un financement pour aujourd’hui et pour le futur

Sur les 285M$ levés, environ 30 % (soit 80 millions) sont immédiatement mobilisables pour soutenir l’expansion stratégique de l’organisation. Les 70 % restants constituent des engagements à long terme, garants de la pérennité du combat.

« Ce soutien exceptionnel arrive à un moment charnière, souligne Josh Pushkin, directeur du développement chez Lambda Legal. Face à des adversaires puissants et bien financés, chaque don compte. Il ne s’agit pas seulement de défendre nos droits aujourd’hui, mais d’assurer un avenir plus sûr pour toutes les personnes LGBTQ+. »

INFOS : https://lambdalegal.org/