Le retour de LUC-JEAN et le L-J.Club à La Comédie de Montréal !

Rendez-vous le mercredi 6 août pour le grand retour sur scène de Luc-Jean à La Comédie de Montréal ! Une soirée intimiste, en mode Cabaret-Lounge, pour renouer avec l’artiste, son oeuvre et quelques artistes invité·e·s.

Une voix née au bord du fleuve

En 1968, à Rimouski, naît Éric-Luc, orphelin, pupille de l’État, adopté huit ans plus tard par un couple aimant des Bergeronnes. Étonnée par sa voix, sa mère l’inscrit à des cours de piano, l’initie au chant choral et lui fait découvrir Félix Leclerc en spectacle. Inspiré, Luc écrit sa première chanson, Une larme, avec laquelle il remporte un concours régional de chant.

Passionné par la scène et les mots, Luc-Jean part en 1984 étudier les Arts et Lettres au Petit Séminaire de Québec. Il rejoint une troupe de théâtre musical et joue dans L’Homme de la Mancha de Jacques Brel en 1987, puis dans L’Opéra de quat’sous durant tout l’été 1990.

Il entame ensuite une tournée pancanadienne avec Vox Théâtre pour la comédie musicale Pinocchio, une aventure électrique.

Un parcours courageux et créatif

De retour à Montréal en 1992, Luc-Jean fait son coming out, enregistre une première démo de cinq titres et cherche à rencontrer son public. Il est sacré lauréat auteur-compositeurinterprète au Festival en chanson de Petite-Vallée en 1995, et finaliste au Festival international de la chanson de Granby la même année. Mais en 1997, Luc-Jean est victime d’une violente agression homophobe. Survivant résilient, il plonge dans la création : il reçoit une subvention du CALQ en 1998 pour achever son opéra-rock BESTIAIRE, puis lance son premier album indépendant Pour en finir avec l’Amour…, dont l’extrait Soliloque connaît un certain succès radio. Malgré sa fougue, il met sa carrière en pause en 2001 pour retrouver équilibre physique et moral. Cela dit, au fil des ans, Luc-Jean participe à divers festivals, spectacles-bénéfices et événements de Fierté LGBTQ+.

Un artiste aux multiples facettes

Il monte entre autres, un spectacle où il partage la scène avec Patrick Lafleur et Daniel Prudian, deux compagnons auteurs-compositeurs-interprètes, devant un Cabaret Juste pour Rire enthousiaste et comble… Il réalise en 2003, toujours en collaboration avec Tibasse, une adaptation Pop-électronique de l’oeuvre de Danielle Messia, De la main gauche.

Pour promouvoir cette interprétation, Luc-Jean se crée des pages artistiques sur divers sites internet de promotion pour les artistes émergeants de musiques de tous genres. Il sent que plusieurs artistes pourraient bientôt tirer grand profit de l’univers virtuel et rejoindre un public plus largeet mieux ciblé, sur plateformes et réseaux sociaux. En plus de se faire plaisir en offrant plusieurs petits spectacles en trio jazz avec son Ensemble L-J.Club, en compagnie de sa muse Marie-Nicole Groulx ; Luc-Jean chante aussi Noël en trio jazz a cappella sur la Plaza St-Hubert pendant plusieurs années, puis rejoint en 2006 le quatuor ‘Quatrissimo‘, dont il sera le Ténor jusqu’en 2016.

Le retour des Guerriers Roses

À l’automne 2018, à l’aube de ses 50 ans, Luc-Jean prend conscience que ses compositions de jeunesse, restées vivantes en lui, méritent d’exister. Après la pandémie, l’appel de la scène se fait plus fort. En 2022, il lance Guerriers Roses – Premières armes, premier opus d’une trilogie à venir.

Une soirée unique à La Comédie de Montréal pendant la Fierté

Le 6 août, Luc-Jean vous convie à une soirée chaleureuse et envoûtante, où il revisitera son répertoire, entouré de quelques artistes invité·e·s – Francis Tétu et son Jazz Band, Tracy Trash (Marc-André Leclair), Jérémie Domenico et Julie Massicote, dans une ambiance cabaret-lounge, intime et vibrante.

INFOS | LUC-JEAN et son L-J.Club, le mercredi 6 août, 19h30, au Théâtre La Comédie de Montréalé Billets sur https://lepointdevente.com/tickets/l-j-club

Site officiel : www.luc-jean.com

Nouvelle interprétation de « De la main gauche » (de Danielle Messia) :



Vidéoclip « Rêver » :



Écoutez l’album : « GUERRIERS ROSES »



Vidéoclip « Le Dormeur du Val » :



Écoutez l’album : « Pour en finir avec l’Amour… » :