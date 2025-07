Le Pive Gris

Maison JeanJean, AOP Sables de Camargue (Languedoc,France)

Code SAQ : 14736297 / 6,95$ cannette 250ml

Se voulant partenaire de vos festivités en plein air, ce rosé bio (un des plus populaires du Québec), vous est offert en cannette pratique et écologique. Il sent le vin rouge, le bord de mer (Un vrai surf & turf!), et la pivoine. Savoureux, gourmand et facile à boire, il fera la fête tant aux charcuteries, qu’aux rillettes de saumon, avec sa finale saline typique. En France, il est un complice désaltérant de choix dans les joyeuses guinguettes inclusives de Rosa Bonheur. (www.rosabonheur.fr ) L’adopterez-vous cette année?