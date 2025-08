Weekend Phoenix : devenez la légende cuir ou latex de 2025 !

C’est avec une immense fierté que le Club Cuir Latex Phoenix Montréal reprend les rênes et relance officiellement les concours Cuir & Latex 2025, après quelques années de pause. Ce retour tant attendu est une occasion en or pour les membres de la communauté fétiche gaie de faire briller leur ville, non seulement sur le plan local, mais aussi à l’échelle internationale.

On vous lance aujourd’hui un appel à tous·tes : les inscriptions sont maintenant ouvertes pour participer au concours, qui se tiendra dans le cadre du WEEKEND PHOENIX MONTRÉAL, lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, du 9 au 13 octobre 2025.

Vous croyez avoir ce qu’il faut pour incarner la passion, l’esprit de communauté et l’audace de notre culture cuir et latex ? Venez faire rayonner votre personnalité, vos valeurs et votre créativité en vous inscrivant pour l’un des quatre titres en jeu :

• Monsieur Cuir

• Madame Cuir

• Mx Cuir

• Latex

Les candidats et candidates sélectionnés auront la chance de mettre en valeur leurs fétiches favoris selon leur propre style et sens artistique. À travers une série d’épreuves à la fois divertissantes et stimulantes, ils devront séduire autant le public que notre prestigieux jury composé de juges locaux et internationaux. Ensemble, ils éliront les nouveaux et nouvelles titulaires des titres pour l’année 2025.

Être couronné·e, c’est bien plus qu’un titre : c’est l’opportunité de représenter fièrement notre communauté fétiche et de prendre part à une aventure unique. Chaque lauréat·e recevra une bourse exceptionnelle, comprenant des prix variés généreusement offerts par nos partenaires : accessoires fétiches, invitations à des événements et concours internationaux, et bien plus encore.

Et ce n’est pas tout ! Le Club Cuir Latex Phoenix Montréal s’engage à soutenir activement ses nouveaux et nouvelles champion·nes tout au long de l’année, en les accompagnant dans leurs projets communautaires et en leur offrant une plateforme pour rayonner au sein de la communauté.

N’attendez plus ! Lancez-vous dans l’aventure en vous inscrivant dès aujourd’hui. Toutes les informations, le formulaire d’inscription et les règlements officiels sont disponibles en ligne sur www.weekendphoenixmtl.com.

C’est un rendez-vous sur scène en octobre !



INFOS | WEEKEND PHOENIX MONTRÉAL du 9 au 13 octobre 2025