La Ville de Montréal accorde un soutien financier supplémentaire de 625 000 $ pour l’Espace + Village

La Ville de Montréal vient d’annoncer un soutien financier de 625 000 $ pour la réalisation de l’Espace + Village, un projet de complexe communautaire LGBTQ+ en plein cœur du Village, sur la rue Sainte-Catherine Est. Une fois complété, l’Espace + Village deviendra le premier complexe communautaire LGBTQ+ francophone au Canada.

La Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie investissent respectivement 425 000 $ et 200 000 $ dans ce projet porteur. Ces sommes s’ajoutent à celle de 400 000 $ déboursée, en 2024, dans le cadre du programme « Accélérer l’investissement durable – Économie sociale » pour aider Espace LGBTQ+ dans l’acquisition du bâtiment qui accueillera Espace + Village. Cela porte le soutien total de la Ville au projet à 1,025 M$.

Répondant directement à plusieurs objectifs de la Stratégie centre-ville 2030 et de la Stratégie d’intervention collective du Village, le projet Espace + Village offrira des locaux adaptés et accessibles à plus d’une dizaine d’OBNL tout en mettant en valeur le patrimoine bâti du quartier. Les installations, carboneutres, deviendront également un lieu identitaire fort du Village et un symbole de la vitalité communautaire de la rue Sainte-Catherine Est.

« Ce nouvel espace est bien plus qu’un bâtiment. C’est un lieu identitaire, un ancrage communautaire, un espace de solidarité pour les organismes, les artistes, les citoyens et citoyennes qui font vivre le Village», déclare Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l’enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal. «Avec ce nouvel apport financier, nous réitérons notre soutien indéfectible au Village et aux communautés et organismes LGBTQIA2S+ et soulignons leur importance cruciale pour rendre Montréal et le centre-ville toujours plus inclusifs. Ce projet contribue au rayonnement de la métropole en tant que ville identitaire, à l’image de Toronto, Vancouver, Winnipeg et Saskatoon, et affirme son engagement envers l’inclusion et la diversité »

« Depuis quelques années à travers le monde, on voit les organismes LGBTQIA2S+ de plus en plus limités dans leurs espaces communautaires et leurs ressources» ajoute Robert Beaudry, conseiller du district Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Ville-Marie. «Montréal reconnaît le rôle essentiel que ces organismes jouent dans le dynamisme de nos quartiers, le renforcement du tissu social et le soutien à nos communautés. C’est pourquoi on vient directement agir pour aider l’Espace LGBTQ+ et ses partenaires à réaliser ce projet fort attendu : Espace + Village. Le Village, c’est un quartier unique, façonné par l’engagement de ses communautés. Ce projet vient consolider cette identité. Car ce sont les organismes queers et les associations qui font vibrer le quartier. Chapeau à l’Espace LGBTQ+ et les partenaires investis pour faire de ce projet une réussite »

« Nous vivons aujourd’hui un moment charnière pour les communautés 2SLGBTQIA+ de Montréal», se réjouit Désirée Nore Duchesne, présidente de l’Espace LGBTQ+. «Avec le soutien clair et structurant de la Ville, Espace LGBTQ+ franchit une étape déterminante. Ce projet touche à notre identité, à nos manières de travailler, et surtout à ce que nous voulons bâtir ensemble, durablement, pour l’avenir. Notre projet protège nos communautés, il leur donne de nouveaux moyens de s’épanouir. Il affirme haut et fort : les personnes 2SLGBTQIA+ ont leur place à Montréal – pas à la marge, mais au cœur de la ville. Après quelques décennies d’essais et erreurs, nous construisons un immeuble, mais aussi une réponse collective, engagée, solidaire et porteuse face aux exclusions et stigmatisations historiques. Un lieu pensé pour toutes celles et ceux qui, trop longtemps, ont dû vivre en retrait, en silence, ou en fuite ».

Premier complexe communautaire et culturel francophone en Amérique du genre, Espace + Village écrira son histoire au 929, rue Sainte-Catherine Est. En plus de préserver et de mettre en valeur le cadre bâti, le projet offrira des locaux abordables à environ 15 organisations permanentes œuvrant dans divers secteurs afin de créer des espaces sécuritaires et accessibles pour les populations LGBTQ+ et d’accueillir des services communautaires et des événements culturels qui promouvront l’identité propre du Village.