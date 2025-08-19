Simon Gamache quitte la direction générale de Fierté Montréal

Après mûre réflexion, Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal depuis 2021, vient d’annoncer sa décision de se retirer de ses fonctions. « Diriger Fierté Montréal aura été un honneur et un privilège unique dans une carrière» a confié le directeur général sortant. « Je tiens à remercier très sincèrement les milliers de personnes et d’organisations qui appuient Fierté Montréal depuis longtemps ou récemment. Votre soutien demeure plus important que jamais. S’il-vous-plaît, continuez à soutenir les organismes 2SLGBTQIA+ qui font un travail héroïque alors que nos droits sont plus vulnérables aujourd’hui que depuis des décennies.»

Durant son mandat, ce sont plus de 350 organisations communautaires, culturelles, philanthropiques et touristiques, des associations syndicales, professionnelles et étudiantes, des institutions et des entreprises qui ont participé, a chaque année, à Fierté Montréal, un espace de convergence complexe qui opère dans un contexte social difficile et parfois très polarisé sur certains enjeux.

Sous sa direction, l’organisme a entamé une refonte complète de sa gouvernance, à la suite du cafouillage de l’annulation du défilé en 2022, fait évoluer sa croissance et consolider rôle clé du Festival Fierté Montréal dans l’écosystème des festivals de même que celui de la diversité et l’inclusion.

Rappelons que l’an dernier l’organisation a dévoilé une nouvelle structure de membership inédite et inclusive, à l’image des communautés 2SLGBTQIA+, ce que très peu d’organismes de la Fierté dans le monde ont fait à date.

Simon Gamache était en congé de maladie depuis le 30 juillet dernier, la veille l’ouverture de l’édition 2025 du festival Fierté Montréal. Des groupes pro-palestiniens — dont Helem Montréal, Mubaadarat, Voix Juives Indépendantes Montréal et la F.A.G.S. — lui avaient demandé publiquement de démissionner à quelques reprises, l’accusant de ne pas avoir pris position face à l’occupation de la palestine, la présence de groupes sionistes dans le défilé, ainsi que de ne pas avoir dénoncé la (supposée) violence policière exercée contre des manifestant·e·s pro-palestiniens.

Pour la suite des choses, le conseil d’administration a mandaté le comité de nomination de mener les démarches de recrutement de la prochaine direction générale. Ce comité, composé de personnes indépendantes et d’admninistrateur·trice·s comptera sur le soutien d’une firme spécialisée en recherche de personnel cadre.

Entre temps, le conseil d’administration procédera dans les prochains jours à la nomination d’une personne à la direction générale intérimaire afin assurer une gestion efficace des dossiers.

Fierté Montréal continuera à évoluer en collaboration avec ses multiples parties prenantes. «À l’heure où, partout dans le monde, les droits des personnes 2SLGBTQIA+ sont menacés, Fierté Montréal invite les communautés 2SLGBTQIA+ et ses allié·e·s à nous rassembler autour de ce qui nous unit pour bâtir ensemble une Fierté qui continuera à célébrer la créativité et la résilience des communautés, et ce, dans l’écoute et le dialogue» » a déclaré Marlot Marleau, qui occupe la présidence du conseil d’administration de Fierté Montréal depuis le début août.

« Nous remercions chaleureusement Simon Gamache pour son apport à l’évolution de Fierté Montréal», poursuit Marlot Marleau. Il précise que «l’organisation va bien, notre mission se poursuit, nos équipes sont mobilisées et déterminées. Nous avons livré un festival qui a encore une fois célébré et fait rayonner nos communautés à grande échelle..

«Nous allons poursuivre les échanges et entamer les conversations nécessaires pour propulser Fierté Montréal dans la poursuite de son évolution. Cet élan collectif est la meilleure preuve que nous avançons ensemble, avec la volonté de toujours faire mieux», conclu Marlot Marleau.