Le Village signe un été 2025 record et confirme son rôle moteur à Montréal

La Société de développement commercial (SDC) du Village dresse un bilan exceptionnel de la saison estivale 2025, confirmant que le quartier demeure l’une des destinations les plus emblématiques et fréquentées de Montréal.

Véritable moteur de vitalité économique, culturelle, sociale, touristique et nocturne, le Village a encore une fois prouvé cette année qu’il joue un rôle essentiel dans l’attractivité et le rayonnement de la métropole, tant sur la scène locale qu’internationale.

Marqué par la 19ᵉ édition de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, une programmation foisonnante, un partenariat fort avec Fierté Montréal et une vie nocturne en pleine effervescence, l’été 2025 a aussi été celui de plus de 150 activations à travers le quartier.

UN ÉTÉ TOUJOURS ACTIF DANS LE VILLAGE!

L’été n’est pas encore terminé dans le Village, loin de là ! Depuis le 16 mai, la rue Sainte-Catherine Est s’est transformée en vaste promenade piétonne, inclusive et festive. Et ce n’est pas fini : jusqu’au 21 octobre, les visiteur·euse·s pourront encore profiter des terrasses animées, des installations artistiques, des marchés, des foires commerciales et d’une programmation culturelle riche. Trois autres fins de semaines de foires commerciales sont prévues, dont le retour en force du Fetish Weekend dans le Village.

La saison culminera avec la Nocturne du dimanche de l’Action de grâce, où près de 20 établissements resteront ouverts jusqu’à 6 h du matin, prolongeant l’effervescence jusque dans les dernières heures de la nuit.

LE VILLAGE : PÔLE INCONTOURNABLE DE LA FIERTÉ

Dans un contexte mondial où les droits des communautés 2SLGBTQIA+ sont menacés, le Village est demeuré un symbole de liberté, de fierté et de rassemblement.

Faits saillants de la Fierté 2025 :

Marché arc-en-ciel : première édition ayant attiré plus de 115 000 visiteur·euse·s , co-organisée par la SDC du Village, Fierté Montréal et M.A.D. ;

: première édition ayant attiré plus de , co-organisée par la SDC du Village, Fierté Montréal et M.A.D. ; Scène Dovato : un espace artistique mobile, a accueilli tout au long du Festival des artistes 2SLGBTQIA+ d’ici avec des shows drag, rock, burlesque, DJ sets, Bollywood, pop, un spectacle pour enfants et même une course à talons hauts, attirant près de 30 000 festivalier·ère·s ;

: un espace artistique mobile, a accueilli tout au long du Festival des artistes 2SLGBTQIA+ d’ici avec des shows drag, rock, burlesque, DJ sets, Bollywood, pop, un spectacle pour enfants et même une course à talons hauts, attirant près de Journées communautaires : les 8 et 9 août sur la rue Sainte-Catherine Est – elles ont attiré plus de 400 000 personnes, pour faire du Pôle Village le centre des célébrations du Festival.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES MAJEURES POUR MONTRÉAL

Selon les données recueillies par la SDC à travers ses compteurs piétons, ce sont plus de 8 millions de passages enregistrés sur la rue Sainte-Catherine Est cet été depuis le début de la piétonnisation.

« Ce bilan exceptionnel démontre que tous les efforts déployés dans le Village au cours des dernières années, par tous les partenaires qui s’y impliquent, portent fruit. Le Village, on y croit et on y investit. La piétonnisation estivale, le festival de la Fierté et des projets comme le marché Arc-en-ciel, financé par le Fonds d’initiatives locales pour le Village, contribuent directement à l’attrait de Montréal autant pour les Montréalais-e­-s que les touristes de partout à travers le monde », déclare Robert Beaudry, conseiller de ville, district de Saint-Jacques.

RECONNAISSANCE AUX MEMBRES DE LA SDC

« Les membres de la SDC du Village sont au cœur de la vitalité du quartier», affirme Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC Le Village.« Leur engagement, leur créativité et leur ouverture font du Village une destination unique qui génère des retombées positives et essentielles au dynamisme et à ce qui rend Montréal une grande métropole si inspirante »

« La Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal est fière de soutenir des projets qui stimulent le dynamisme économique et sociale du Village» déclare Simon Déry, directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal. «La Fierté est un moment phare de l’année, et nous sommes heureux de contribuer à cet élan collectif ».

Une vie nocturne unique en Amérique du Nord

Les bars, clubs et restaurants ont aussi enregistré une affluence comme on ne l’avait pas vu depuis longtemps, confirmant la place du Village parmi les scènes nocturnes les plus dynamiques du continent. Des événements comme la Nocturne du Village, les festivités de la Fierté ou encore les nuits prolongées lors des feux d’artifice ont tous contribué à cette effervescence.