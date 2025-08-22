Le Village se prépare à une nouvelle ère : le projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine est enfin dévoilé

La Ville de Montréal vient de lever le voile sur un ambitieux projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Berri et l’avenue De Lorimier. L’objectif est clair : offrir une expérience piétonne et commerciale renouvelée sur cette artère emblématique du Village, véritable cœur battant du quartier.

Une artère au centre de la vie montréalaise

Sainte-Catherine Est s’impose depuis longtemps comme un lieu de rencontre incontournable, tant pour les résidents que pour les visiteurs. Sa piétonnisation estivale a contribué à façonner son identité festive et conviviale, attirant chaque année une foule diversifiée en quête d’animation, de culture et de commerce de proximité.

Un milieu plus accueillant et inclusif

En s’appuyant sur les valeurs d’ouverture et d’inclusion qui caractérisent le secteur, la Ville souhaite repenser l’aménagement de la rue afin de :

bonifier le confort des piétonnes et piétons à longueur d’année grâce à l’élargissement des trottoirs, à l’ajout de mobilier urbain et à une plantation d’arbres accrue;

transformer le domaine public en un espace plus chaleureux, accessible et inclusif pour l’ensemble des citoyennes et citoyens;

consolider le rôle identitaire de Sainte-Catherine Est comme pôle commercial, culturel et communautaire du Village.

Le concept intègre aussi une canopée lumineuse suspendue, écho contemporain aux célèbres Boules roses et aux 18 nuances de gai, deux installations signées Claude Cormier et son équipe, qui avaient donné au Village une visibilité internationale très forte. À cela semble s’ajouter un dispositif permettant de faire varier les couleurs au gré des événements (à la manière du Pont Jacques-Cartier?), renforçant l’aspect festif et symbolique de la rue.

Une démarche participative

Ce projet s’appuie sur une démarche participative entamée dès 2022 dans le cadre du Forum du Village. La Ville a ainsi mené sondages en ligne, marches exploratoires et rencontres avec des organismes locaux pour mieux cerner les besoins et aspirations de la communauté. De ces échanges est née une stratégie visant à revitaliser cette artère centrale tout en respectant son héritage unique.

Une présentation publique attendue

La population est invitée à découvrir les aménagements projetés lors d’une séance publique qui se tiendra le mercredi 3 septembre, de 16 h à 20 h, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet). L’occasion d’en apprendre davantage sur la vision municipale, de poser des questions aux équipes responsables et de constater comment les recommandations issues de la Stratégie d’intervention collective pour le Village ont été intégrées.

Un nouvel élan pour le Village?

Ce réaménagement vise à faire de la portion de Sainte-Catherine Est, entre Berri et De Lorimier, un milieu de vie sécuritaire et accueillant, où la diversité s’exprime librement. L’artère, déjà reconnue comme un symbole identitaire et festif, s’apprête ainsi à entrer dans une nouvelle phase de son histoire, en demeurant une destination vibrante et inclusive au cœur de Montréal.

On comprend que les travaux devraient débuter à la fin de l’été ou au début de l’automne 2026.