Des éléphants observés en « liaisons homosexuelles » au Sri Lanka

Des éléphants homosexuels — que certains ont déjà surnommés avec humour des «gayléphants» — ont été aperçus par des agents de la faune à Colombo, au Sri Lanka, «s’adonnant à des rapprochements entre individus du même sexe» et à des comportements de « montée ».

Si les relations homosexuelles sont depuis longtemps reconnues comme faisant partie de l’expérience humaine, elles ne se limitent toutefois pas aux êtres pourvus de pouces opposables. Du côté du règne animal, la « cause LGBTQ+ » semble aussi trouver ses représentants : on connaît déjà les baleines, les pingouins, les moutons et les flamants homosexuels, et voilà maintenant qu’entrent en scène… les éléphants!

Selon le Daily Mirror, un quotidien de langue anglaise basé à Colombo, « des comportements homosexuels sont observés chez les éléphants sauvages, les mâles s’adonnant fréquemment à des rapprochements entre eux et à des comportements de montée ». Ces observations proviennent notamment des parcs nationaux de Minneriya et de Kaudulla, surtout « pendant les mois où nourriture et eau abondent ».

Le rapport précise également que « les éléphants mâles les plus forts obtiennent généralement les faveurs des femelles, laissant les mâles plus faibles se tourner vers des comportements homosexuels ». Une explication biologique qui n’empêche sans doute pas les intéressés de vivre ces liens avec naturel et plaisir.

Une vidéo publiée récemment sur X (anciennement Twitter) par Tamil Nadu Geography (@TNGeography) montre aussi deux mâles manifestant de l’affection près de Gudalur, dans le sud de l’Inde. Les éléphants expriment leur attachement en entrelaçant leurs trompes comme pour « se tenir la main » et en se toilettant mutuellement. Qu’elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, ces relations peuvent durer des années.

Mais alors que la vie sociale des éléphants du Sri Lanka semble plus ouverte, la réalité est toute autre pour les humains : l’homosexualité demeure encore illégale dans le pays. En 2023, la Cour suprême a donné son aval à la décriminalisation, mais le projet de loi n’a toujours pas été adopté. Dès 2022, le président Ranil Wickremesinghe avait pourtant annoncé que son gouvernement ne s’opposerait pas à la proposition du député Premnath C. Dolawatte, déposée un mois plus tôt.