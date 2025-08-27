WorldPride 2025 à Washington : une affluence et des retombées économiques bien en deçà des prévisions

L’organisme Destination D.C., chargé de promouvoir le tourisme et les grands événements dans la capitale américaine, a annoncé le 26 août qu’environ 1,2 million de personnes ont participé au WorldPride 2025 tenu à Washington du 17 mai au 8 juin.

Selon une étude menée par l’organisation, l’événement aurait généré 310,7 millions $ US en retombées économiques positives pour la ville.

Mais ces résultats demeurent loin des projections initiales, qui tablaient sur 3 millions de visiteurs et près de 800 millions $ en retombées. Le taux d’occupation des hôtels était même en baisse de plus de 5 % par rapport à la même période en 2024, pour les célébrations régulières de la Fierté.

Un contexte politique dissuasif

En janvier, la mairesse Muriel Bowser et d’autres responsables municipaux avaient prédit une affluence record, estimant que WorldPride pourrait attirer jusqu’à trois millions de personnes et représenter un moteur économique exceptionnel.

Or, dès l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, le 20 janvier 2025, plusieurs de ses politiques hostiles à l’égard de l’Europe, de l’Amérique latine et du Canada — notamment des menaces de tarifs douaniers — ont commencé à décourager des voyageurs étrangers.

Les positions du président et de son administration contre les personnes LGBTQ+, en particulier les personnes trans, ont aussi contribué à détourner une partie des visiteurs internationaux, selon plusieurs observateurs.

« Un moment historique malgré les obstacles »

Dans son communiqué, Destination D.C. a tout de même souligné la réussite de l’événement : «Washington a brillé durant WorldPride, une célébration incroyable en l’honneur de la communauté LGBTQ+ mondiale, avec environ 1,2 million de participant·e·s à des centaines d’événements, pour un impact économique de 310,7 millions $. »

L’organisation précise toutefois que les prévisions plus optimistes, établies début 2024, reposaient sur les tendances de voyage de 2023 — avant les bouleversements politiques et économiques récents.

De son côté, la Capital Pride Alliance, qui a piloté l’organisation de WorldPride, a rappelé que Washington possède une longue tradition de soutien aux communautés LGBTQ+. Son directeur exécutif, Ryan Bos, a reconnu que l’affluence était plus faible qu’espéré, mais a insisté sur le caractère historique de l’événement : « Ce chiffre reste le double de la participation habituelle à Capital Pride. Nous sommes ravis d’avoir accueilli autant de gens à Washington dans un contexte où notre communauté est attaquée. WorldPride a montré que notre événement, tout comme Capital Pride chaque année, est un moteur économique puissant pour la ville. »

Au total, plus de 300 activités ont été organisées, dont la Marche mondiale LGBTQ+ et alliée pour la liberté, le 8 juin, qui a rallié le Lincoln Memorial au Capitole.