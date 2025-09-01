Lundi, 1 septembre 2025
    Il Brecciarolo

    Il Brecciarolo
    Velenosi srl, DOP Rosso Piceno (Les Marches, Italie)
    Code SAQ : 10542647 — 16,90 $

    J’avoue que je suis rarement le plus grand fan du montepulciano, un cépage qui, à mon goût, a la délicatesse d’un danois qui vous accueille au retour d’une longue journée de travail. Ici, le sangiovese vient le rendre un peu plus domestiqué. On a ce côté fruits noirs, tannique et boisé, mais il y a une bonne fraîcheur en arrière plan, qui rehausse son niveau. A mon humble avis, encore une fois. C’est un vin rouge corsé, fruité et poivré, ce qui le rend pas mal versatile à table. Un vin que les carnivores devraient bien apprécier. Ca sent la photo de couple, avec les burgers ou la tourtière. Belle persistance avec une finale doucement poivrée. Je l’aime encore plus, légèrement rafraichi.

