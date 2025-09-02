Yunus Chkirate : le grand saut

Ah l’amour… il fait tourner les têtes et vibrer les cœurs. Autrefois, on disait qui «prend mari, prend pays». C’est un peu ce qui ce qui arrive à l’artiste bien connu Yunus Chkirate. Voilà bien un an et demi qu’il a rencontré son amoureux, Michael Walsh, un résident de Californie. Après avoir pesé, soupesé et repesé les pours et les contres, il quittera bientôt sa banlieue montréalaise pour s’établir à San Francisco une ville qui, à bien des égards, ressemble à Montréal pour son ouverture envers la communauté LGBTQ+ et envers les arts et la culture. En novembre, Yunus Chkirate exposera ses œuvres les plus récentes à la Galerie K&K Contemporary de San Francisco. Mais avant ça, du 10-14 septembre prochain, il y aura une vente d’atelier sur certaines œuvres.

«Cela fait un an et demi maintenant que je suis en amour avec lui. Nous sommes de bons vivants tous les deux, nous aimons la culture, les arts, la bouffe, etc. Je vais aller vivre avec lui, à San Francisco, qui n’est pas si différente que ça de Montréal, c’est une ville très culturelle, comme Montréal. Ce sont deux villes qui se ressemblent sur ce point-là, qui sont très ouvertes sur le monde, qui acceptent les gens», de dire Yunus Chkirate.

Vouloir une relation amoureuse plus stable

Dans leurs photos ensemble sur les réseaux sociaux, on voit comment la chimie fonctionne entre Micheal Walsh, qui travaille dans le milieu de l’immobilier, et Yunus Chkirate. «Oui, les gens nous disent qu’il y a beaucoup d’énergie qui passe entre nous, ça paraît. On est très connectés ensemble.»

«Ce qui m’a motivé, c’est l’amour en partie et le développement de ma carrière, c’est 50-50 quoi, lance-t-il candidement. Je veux aller là-bas pour montrer mon style, ma façon de voir les choses, montrer aussi ma culture montréalaise, celle de ma ville, etc.»

Cet artiste a donc fait des démarches auprès des autorités américaines pour obtenir un visa, comme artiste. Cela arrive à point pour lui de partir de Montréal pour s’établir en Californie, en octobre. «C’est pas mal le temps le plus stressant de ma vie en ce moment, avoue-t-il. Entre les démarches à compléter et le déménagement, c’est beaucoup de choses à gérer. Mais je n’en pouvais plus de cette relation à distance, je voulais quelque chose de plus stable avec lui, que l’on puisse réellement vivre ensemble.»

Un projet avant de partir

Du 10 au 14 septembre, les collectionneurs pourront se procurer une œuvre de Yunus Chkirate provenant de son atelier et ce, à un prix sans commission de galerie. «Pour une seule fois, je réaliserai des portraits photographiques sur commande, qui seront ensuite transformés en œuvres de médias mixtes.» Il s’agit là d’un projet spécial de commande. Pour les détails et réservations voir : www.yunuschkirate.com

San Francisco lui ouvre ses bras

Ainsi, du 8 au 30 novembre, la Galerie K&K Contemporary (1049 Sutter St, San Francisco 94109), recevra cet artiste pour une exposition intitulée «Yunus Chkirate : Acier et Portraits», une exposition très personnelle. «Une collection de mes dernières sculptures en fils d’acier et de portraits sélectionnés, introduisant de nouvelles textures et des œuvres en médias mixtes.»

Bercé par ses émotions, évidemment et il ne peut en être autrement, ses œuvres s’en ressentent. «Il y a plus de lumière, plus de clarté maintenant», souligne-t-il. Ses sculptures aussi ont évoluées depuis ses débuts. Elles véhiculent toujours autant d’émotions, de mouvement, elles parlent aussi de libération, d’ouverture vers l’autre. «Le défi est toujours de se demander comment je peux l’améliorer tout en gardant l’aspect de l’émotion, pour ne pas que la technique l’emporte sur le sentiment.»

Une autre exposition en mars 2026

C’est loin, mais cet artiste est déjà concentré sur cette présentation-là. «Raw and Loved» sera le titre de cette future exposition.

«Plus que de simples visages, ces œuvres explorent des expériences universelles – l’amour sous toutes ses formes, la douleur du désir, et la résilience dans l’adversité. Mon espoir est qu’en exposant ces émotions dans leur crudité, l’exposition suscite un sentiment de solidarité humaine, transcendant les frontières d’identité, d’orientation, de race, de genre, et même de lieu d’origine. S’appuyant sur l’élan d’une résidence bien reçue en 2023 et l’énergie de l’exposition collective ‘’KINDRED’’, en 2024, je suis ravi d’annoncer que la galerie K&K Contemporary à San Francisco m’a invité à présenter une exposition solo complète», explique-t-il.

La soirée d’ouverture immersive comportera une performance en direct en multimédia, qui établira le ton émotionnel de l’exposition, avec une partie des recettes des ventes de billets allant au profit d’une organisation locale de San Francisco.

Bien sûr, le paysage socio-politique actuel influence indéniablement le travail de Yunus Chkirate. Bien que la graine de cette exposition ait été plantée en 2024, les réalités nuancées et complexes d’aujourd’hui, tant au Canada qu’aux États-Unis, ont orienté son approche. «En tant qu’artiste, je ressens la responsabilité de refléter notre expérience humaine commune au-delà des frontières géographiques. Cette série ne se veut pas une simple esthétique superficielle, c’est un portrait brut de ce que nous sommes, peu importe où nous vivons.»

«Kalie Capadona, la propriétaire de la galerie m’appuie fortement. Elle et Kat Koric [l’agente de Yunus Chkirate] sont deux femmes fortes, intelligentes, dynamiques qui me soutiennent. C’est tellement agréable qu’elles me soutiennent ainsi et qu’elles m’encouragent», souligne-t-il.

Et à n’en pas douter que Kat Koric poursuivra inlassablement son travail d’agente dévouée et passionnée ici même à Montréal.

Ce qui sera à suivre, également, ce sera une exposition rétrospective des 15 ans de peinture et de sculpture de Yunus Chkirate, à Montréal cette fois-ci, à l’automne de 2026.

Infos : [email protected]

www.yunuschkirate.com