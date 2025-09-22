Marrakech au carrefour des mondes

Nichée au pied des montagnes de l’Atlas, Marrakech, surnommée la « ville rouge » pour la teinte ocre de ses remparts et de ses bâtisses, captive depuis des siècles les voyageurs en quête d’exotisme, d’histoire et de découvertes sensorielles. Fondée au XIᵉ siècle, la cité impériale est un carrefour entre tradition berbère, héritage arabo-musulman et influences africaines ainsi que françaises. Aujourd’hui, elle continue de séduire par sa vitalité et son hospitalité, attirant autant les voyageurs curieux que les amoureux de culture.

Pour un·e voyageur·euse québécois·e LGBTQ+, Marrakech offre une immersion dans un univers où les sens sont en éveil à chaque instant : l’odeur des épices, le rythme des tambours sur la place publique, les couleurs vives des souks et la douceur des couchers de soleil sur les terrasses.

Yves Lafontaine à l’entrée du Musée Yves Saint-Laurent à Marrakech

La médina : cœur vibrant de Marrakech

Le voyage commence forcément par la médina (immense) classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un véritable labyrinthe de ruelles étroites, bordées d’échoppes, d’ateliers et de riads traditionnels. On y croise des marchands de tapis, des tanneurs au travail, des artisans du cuir, mais aussi des vendeurs d’épices qui invitent à humer leurs mélanges colorés. La médina de Marrakech, avec sa densité humaine et son atmosphère effervescente, peut déstabiliser au premier abord, mais elle incarne l’âme de la ville. C’est un endroit où chaque coin de rue raconte une histoire, où l’ancien et le moderne cohabitent dans une énergie bouillonnante.

Au centre de la médina, la place Jemaa el-Fna est un spectacle permanent. De jour comme de nuit, elle se transforme et se réinvente. Le matin, on y croise des marchands ambulants, des charmeurs de serpents, des vendeurs de jus d’orange frais. En soirée, la place devient un immense théâtre vivant : conteurs, musiciens, charmeurs de serpen, danseurs et artistes de rue s’y succèdent, tandis que des dizaines de stands de nourriture se dressent pour proposer grillades, tajines et spécialités locales. Assis·e à une table en plein air, entouré·e de la fumée des brochettes et du parfum des épices, on goûte à des plats emblématiques comme la harira (soupe de légumes et de légumineuses), le couscous royal, ou encore la tanjia marrakchia, mijotée lentement dans une jarre d’argile enfouie sous les cendres. L’expérience est immersive, bruyante, parfois chaotique, mai totalement envoûtante.

Les souks de Marrakech s’étendent tout autour de Jemaa el-Fna. Véritable caverne d’Ali Baba, on y trouve absolument tout : épices, tissus, tapis berbères, bijoux en argent, lanternes en métal ciselé, poteries et cuir travaillé. Chaque souk a sa spécialité : le souk des teinturiers, avec ses bassins colorés où pendent les étoffes ; le souk des épices, qui propose cumin, safran, paprika et mélanges maison ; le souk des tanneurs, où l’on découvre les méthodes traditionnelles de traitement du cuir.

Pour les voyageurs, ces lieux sont des espaces d’échange et de découverte culturelle. Le marchandage,

incontournable, se fait dans la bonne humeur, et les artisans partagent volontiers leur savoir-faire.

La Villa Majorelle dans le Jardin du même nom. Palais de la Bahia

Jardins et palais

Au-delà de l’effervescence, Marrakech sait aussi offrir des bulles de calme et de beauté. Le Jardin

Majorelle, autrefois propriété d’Yves Saint Laurent et Pierre Berger, est un lieu incontournable.

Avec ses allées de cactus, ses bambous géants et son bleu intense, il est devenu un symbole de la ville. L’annexe Musée Yves Saint Laurent célèbre l’héritage du couturier et son amour pour Marrakech, une figure particulièrement significative pour la communauté LGBTQ+.

Jardin Secret Jardin Secret Sur la terrasse du Jardin Secret

Situé dans le quartier de Mouassine, derrière de hauts murs discrets, le Jardin Secret est un grand riad historique qui a été restauré et ouvert au public en 2016. Dès qu’on passe le portail, on quitte l’agitation des souks pour entrer dans un espace calme, baigné de verdure et d’eau. La visite vaut vraiment le détour, surtout si tu aimes l’architecture et les jardins. Ce n’est pas aussi spectaculaire que Majorelle en termes de couleurs, mais c’est plus apaisant, plus intime et très authentique.

la médersa Ben Youssef

Au détour d’une ruelle, la médersa Ben Youssef (une ancienne école traditionnelle) impressionne par ses décors en bois sculpté et ses mosaïques (un de mes coups de cœur architecturaux de ce voyage). Ce lieu, ancienne école coranique, témoigne de l’art architectural islamique dans toute sa splendeur.

Plus loin, le palais de la Bahia, avec ses jardins luxuriants et ses cours intérieures décorées de zelliges, nous transporte dans l’opulence des vizirs du XIXe siècle.

Le Jardin de la Ménara, avec son bassin reflétant les montagnes de l’Atlas, ou encore les Tombeaux saâdiens, ornés de marbre et de mosaïques, offrent des moments plus contemplatifs, idéaux pour se ressourcer.

Saveurs et hospitalité marocaine

La gastronomie est une partie essentielle du voyage. Outre les plats dégustés sur Jemaa

el-Fna, il faut s’attarder dans un riad pour goûter un tajine parfumé aux pruneaux et aux amandes, un couscous servi avec des légumes fondants, ou encore des pâtisseries au miel et aux amandes accompagnées d’un thé à la menthe.

Les riads, ces maisons traditionnelles transformées en hôtels, incarnent l’hospitalité marocaine. Derrière leurs murs sobres, ils cachent des patios verdoyants et des piscines intimes. Pour les voyageur·euse·s LGBTQ+, ces lieux offrent un refuge chaleureux, où l’on peut profiter d’un

accueil personnalisé et respectueux.

Marrakech et la réalité LGBTQ+

Marrakech, avec ses couleurs, son hospitalité et sa sensualité, a longtemps été un point de rencontre pour artistes et personnalités LGBTQ+ ou queer-friendly. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé restent les figures les plus emblématiques et visibles, mais la ville a également vu passer Cocteau, Bowles, Capote et les Getty, contribuant à forger sa réputation de refuge bohème et cosmopolite. Ceci dit, il est important de le rappeler : au Maroc, l’homosexualité est encore criminalisée, et la visibilité LGBTQ+ dans l’espace public est limitée. Cela signifie que les démonstrations d’affection entre personnes de même sexe ne sont pas socialement acceptées. Toutefois, Marrakech, en tant que ville touristique, est plus ouverte que d’autres régions du pays. Les hôtels et riads habitués à recevoir une clientèle internationale accueillent sans jugement les voyageurs LGBTQ+.

La Jardin Majorelle La Jardin Majorelle

La Jardin Majorelle La Jardin Majorelle La Jardin Majorelle

Le Jardin Majorelle et le Musée Yves Saint Laurent sont aussi devenus des lieux symboliques (et la destination touristique numéro 1 du pays), célébrant l’apport d’un créateur ouvertement gai à la culture marocaine et mondiale.

Musée Yves Saint-Laurent Musée Yves Saint-Laurent

Voyager à Marrakech implique donc un équilibre : profiter pleinement de la beauté et de l’hospitalité locales, tout en restant conscient·e du contexte culturel et social. Il est donc important de respecter la culture locale (au Maroc comme ailleurs devrait-on rappeler) et s’habiller de façon respectueuse quand c’est nécessaire (voire à l’extérieur du riad ou hôtel, dans les quartiers non touristiques), question de se comporter d’une façon qui minimise les risques. Conseil logement pour les voyageurs LGBTQ+ : privilégiez les riads ou hôtels tenus par des propriétaires étrangers ou habitués à recevoir une clientèle internationale. Vérifier les évaluations récentes (Booking, TripAdvisor, etc.) pour des mentions positives concernant le respect, la discrétion ou le service inclusif.

L’expérience d’un voyage inoubliable

Marrakech est une ville qui ne laisse personne indifférent. Elle séduit par son énergie, ses contrastes et son intensité. Entre l’animation des souks, la magie de sa Medina, la sérénité des jardins, la richesse de sa gastronomie et la chaleur de ses habitants, chaque instant devient une immersion dans un univers où tradition et modernité s’entrelacent. Marrakech est à la fois un dépaysement complet et une invitation à la découverte. C’est une destination qui demande une sensibilité particulière, mais qui offre en retour un voyage inoubliable, chargé d’émotions, de saveurs et de rencontres.

HÉBERGEMENTS OÙ J’AI LOGÉ PENDANT MON SÉJOUR D’UNE SEMAINE :

3 nuits au Luxe Nomade Marrakech

Niché en plein cœur de la Kasbah, à seulement 10 min à pied de la fameuse place Jemmaa El Fna, et à proximité immédiate des tombeaux Saadiens, le Luxe Nomade Marrakech est un riad de charme, récemment rénové, qui mélange élégance, tradition marocaine et confort moderne à l’européenne. L’ambiance est très soignée, le décor raffiné, de belles finitions, l’atmosphère calme et relaxante. Le riad propose aussi un spa / massages, un hammam, un service de restauration, et de bar, et une terrasse sur le toit. Très belle décoration intérieure. Je n’ai que des éloges pour l’accueil et le service. Les tarifs dans les chambres de base (“double deluxe”) commencent autour de 140-150 € / nuit selon le type de chambre. SITE WEB

4 nuits au Beldi / Beldi Country Club

Situé à environ 10 minutes en voiture du centre de Marrakech, le domaine s’étend sur 15 hectares de jardins verdoyants (roseraie, oliviers centenaires, jardins d’agrumes, etc.) avec vue sur les montagnes de l’Atlas, cet hôtel élégant occupe un ensemble de bâtiments peu élevés de style berbère. Il se trouve à 7 km de l’aéroport de Marrakech-Ménara. Les chambres claires au mobilier traditionnel en bois sculpté sont dotées d’une terrasse, d’un coin salon et d’un lit à baldaquin en fer forgé. Les chambres et suites de catégorie supérieure disposent en outre d’une salle de séjour, d’une chambre supplémentaire et/ou d’un jardin privé. Le petit-déjeuner est proposé. L’établissement comprend 2 restaurants, 2 piscines (dont 1 extérieure entourée d’oliviers et chauffée en saison), ainsi que 2 bassins pour enfants. Il possède également un bar, un court de tennis, un spa avec hammams et un souk abritant des boutiques de produits locaux. Mélange entre tradition marocaine & touches de chic “à la française”. Architecture style village marocain / riads dispersés dans le jardin. Ambiance détendue, nature, calme – c’est un endroit de retrait autant qu’un hôtel de luxe. SITE WEB

BONNES ADRESSES :

Pour la décoration & le mobilier / objets design

Maison Blaoui

Un très bel espace / showroom, meubles & objets déco : meubles, tapis, accessoires. Parfait pour du design local de qualité. Le Souk des Vanniers

Spécialisé dans les fibres naturelles : roseau, jonc, palmier dattier… paniers, abat-jours, objets artisanaux. La Marrakechoise

Marque locale de décoration artisanale, savoir-faire marocain, matières naturelles. Mobilier, miroirs, suspensions, etc. The Boho Lab Marrakech

Très bonne adresse pour linge de maison, lanternes, tapis, et accessoires décoratifs avec une touche bohème moderne. Galerie Pop

Un mélange galerie / boutique déco contemporaine. Pièces plus “arty”, objets de créateurs. Déco Marrakech

Cette boutique / projet local : luminaires, tapis, bougies, zellige, etc. Beaucoup d’artisanat et d’authenticité. Soucircus (Décoration Marrakech – artisanat sur mesure)

Idéal pour objets décoratifs personnalisés, suspensions, décor mural, etc.

Mode masculine & prêt-à-porter

Sidi Tailoring / La Maison Sidi Tailoring L’une des références pour l’homme à Marrakech : costumes, chemises, vestes, accessoires, sur-mesure possible. Mode Homme Marrakech / Prêt à porter pour homme (Find in Marrakech) Il y a une catégorie spécialisée “Prêt à Porter & Sur-Mesure Homme” proposant des boutiques, tailleurs, pièces de créateurs. Minajliki Magasin de vêtements pour hommes à Marrakech, plusieurs localisations selon les quartiers. Carismen Coupe et qualité italiennes & style pour homme, habille élégant. Si tu cherches quelque chose de formel ou chic, c’est une bonne option. Boutiques de mode dans M Avenue Marrakech Ce centre/combo boutiques modernes (mode, déco, lifestyle) dans un cadre plus contemporain, souvent plus accessible pour la mode de ville. Amine Bendriouich Si tu aimes une mode plus artistique, contemporaine, avec identité, Amine Bendriouich est un créateur à suivre. Chabi Chiv Chabi Chic est une marque d’art de vivre marocaine, fondée en 2013. Leur style : une revisite moderne de l’artisanat marocain. Ça va du prêt-à-porter au objets lifestyle et décoratifs divers.

