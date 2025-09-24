Le 30e Gala d’Équipe Montréal, une soirée sous le signe de l’unité et de la synergie

C’est un rendez-vous attendu chaque année par la communauté sportive et LGBTQ+ de Montréal : le Gala annuel d’Équipe Montréal revient le samedi 4 octobre 2025 à l’Agora du pavillon Cœur des sciences. Pour son 30e anniversaire, l’événement mettra l’accent sur le thème « Une soirée sous le signe de l’unité et de la synergie », symbole de la force collective qui anime Équipe Montréal depuis sa fondation.

Une programmation festive et inclusive

La soirée s’ouvrira avec un tapis rouge et un cocktail de réseautage, où les invités pourront savourer des bouchées festives et profiter d’un photobooth pour immortaliser leurs looks. Les convives sont d’ailleurs invités à afficher les couleurs de leur équipe ou organisation, agrémentées d’une touche de blanc ou d’argenté, en clin d’œil au thème de la cohésion.

Après la remise des prix, qui viendra souligner l’implication d’athlètes, de bénévoles et

d’allié·e·s de la communauté, la fête se poursuivra sur la piste de danse au rythme d’un DJ invité. Comme toujours, des surprises et des prix de présence réservés aux membres d’Équipe Montréal viendront pimenter la soirée.

Deux coanimateurs d’exception

Sasha Baga, artiste drag flamboyante originaire d’Amos, est reconnue autant pour ses performances marquantes que pour son implication communautaire. Première fille drag de Rita Baga et première femme trans à animer une série télévisée au Québec (La Drag en moi, diffusée sur Crave et Canal Vie), elle fait également partie de la distribution de FEM.

Sur scène, elle célèbre la diversité corporelle avec panache et multiplie les projets, dont la tournée DIVAAAS et un spectacle hommage à Beyoncé, qui se poursuivront en 2026. Rafaël Provost, directeur général d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité depuis 2022, se distingue par son leadership mobilisateur et son engagement en faveur de la justice sociale.

Conférencier et chroniqueur engagé, il place l’humain et les communications au cœur de ses actions.

Billetterie : un geste symbolique pour soutenir la mission une consommation

gratuite (bière, verre de vin ou boisson non alcoolisée). Cette nouvelle formule permet à Équipe Montréal de mieux anticiper la participation tout en soutenant sa mission d’inclusion et de promotion du sport-loisir au sein de la communauté LGBTQ+.

Une édition anniversaire à ne pas manquer

Cette 30e édition s’annonce comme un moment fort de l’automne. Le Gala d’Équipe Montréal demeure une occasion unique de mettre en lumière les bénévoles, les équipes et les athlètes, mais aussi de célébrer la diversité, le partage et la solidarité. Un rendez-vous où le sport rencontre la fête, et où la communauté tout entière peut briller.

INFOS | Gala annuel d’Équipe Montréal, samedi 4 octobre 2025, dès 18 h 30, à l’Agora du

pavillon Cœur des sciences (175, avenue du Président-Kennedy, métro Place-des-Arts). https://www.zeffy.com