Jeudi, 30 octobre 2025
    Winona J. Fox : Mme Cuir Montréal 2025

    Faire briller la créativité et la diversité féminine du monde cuir : un message de fierté et d’inclusion

    Félicitations Winona ! Peux-tu te présenter à nos lecteurs et lectrices ?
    Winona J. Fox : Salut ! Je m’appelle Winona J. Fox, et je suis artiste burlesque basée à Montréal.

    Comment en es-tu venue à participer au concours de Mme Cuir Montréal ?
    Winona J. Fox : En fait, complètement par hasard ! J’étais mannequin pour la marque Odylic Designs pendant le Montréal Fetish Weekend.

    Odylic fabrique des vêtements et accessoires en cuir végétal, et j’ai adoré l’expérience. Après avoir partagé des photos de ce look sur Instagram, un ami m’a écrit pour me dire : “Tu devrais t’inscrire au concours !”Sur le coup, j’étais nerveuse. Les semaines avant le Week-end Phoenix, j’avais le trac, mais je suis aussi quelqu’un de très compétitive. Je voulais arriver bien préparée, alors j’ai travaillé fort dans mon temps libre pour me sentir solide et confiante du début à la fin. Et visiblement… ça a porté fruit !

    Quels sont tes objectifs pour ton année comme Mme Cuir Montréal ?
    Winona J. Fox : Je veux mettre de l’avant la communauté cuir féminine. C’est une perspective qu’on ne voit pas encore assez, et pourtant il y a tellement de diversité et de richesse à partager. Cette année, j’aimerais organiser un défilé de mode en cuir, une sorte de vitrine pour donner de la visibilité aux artistes et artisan·e·s indépendants de la scène cuir. Ce serait une belle façon de célébrer la créativité d’ici et de montrer que le cuir, au-delà du fétiche, c’est aussi une forme d’art, de pouvoir et d’expression personnelle.

    Que souhaites-tu transmettre à travers ton rôle ?
    Winona J. Fox : De la fierté et de la solidarité. Être Madame Cuir, pour moi, c’est ouvrir l’espace à toutes les identités, à toutes les femmes — cis, trans, queer — qui trouvent dans la culture cuir un moyen d’affirmation et de liberté. C’est un milieu qui gagne à être vu comme un espace d’expression artistique autant que communautaire.

