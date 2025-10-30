Les Pays-Bas sur le point d’élire leur premier premier ministre ouvertement gai

Les Pays-Bas s’apprêtent à franchir une étape historique : Rob Jetten, chef du parti Démocrates 66 (D66), devrait devenir le premier premier ministre ouvertement gai du pays — et le plus jeune de son histoire — après les résultats éclatants de son parti aux élections du 29 octobre. Le D66 a remporté 17 sièges supplémentaires, tandis que le parti d’extrême droite de Geert Wilders en a perdu 11, un revers majeur pour ce dernier après des années de montée populiste.

Un vent de renouveau politique

Âgé de 38 ans, Rob Jetten n’a pas fait de son orientation sexuelle un enjeu de campagne. Il a plutôt misé sur une approche rassembleuse et un message d’espoir, promettant de tourner la page sur des années de divisions politiques. Sa campagne, portée par le slogan « Yes, we can », a misé sur une communication positive et un accent fort sur les grands défis du moment : la crise du logement, l’immigration, et la lutte contre la polarisation.

Dans cette volonté d’unir plutôt que de diviser, Jetten n’a pas hésité à confronter directement Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté (PVV), en dénonçant sa récupération des droits LGBTQ+ à des fins islamophobes. « On ne peut pas défendre les droits des personnes queer d’un côté, et répandre la haine contre une autre communauté de l’autre », a-t-il déclaré lors d’un débat télévisé qui a marqué la campagne.

Une vision d’avenir axée sur l’espoir

Le jour du scrutin, Jetten a publié un message inspirant sur Instagram : « Aujourd’hui, nous déterminons la direction que prendra notre pays. Soit on s’accroche à la rancune et à l’immobilisme, soit on tourne la page sur l’ère Wilders. Je crois en un pays qui veut aller de l’avant, qui ose rêver, qui choisit la coopération et la solidarité. Allez voter — ensemble, nous montrerons que c’est possible. »

Kajsa Ollongren, ancienne ministre de la Défense et membre du D66, a salué le leadership de son collègue : « C’est sans aucun doute l’un des politiciens les plus talentueux que les Pays-Bas aient connus. Si les résultats se confirment, je sais qu’il cherchera à unir le pays et à sortir de la spirale négative dans laquelle Wilders l’a entraîné. »

Un leader assumé et inspirant

Rob Jetten partage sa vie avec Nicolas Keenan, joueur international de hockey sur gazon. Le couple s’affiche sans détour, symbolisant une nouvelle génération de dirigeants européens qui assument pleinement leur identité tout en plaçant leurs valeurs humanistes au centre de leur action politique.

De son côté, Geert Wilders a admis sa défaite avec amertume, écrivant sur les réseaux sociaux : « Nous espérions un autre résultat, mais nous restons droits dans nos bottes. Nous sommes plus combatifs que jamais et toujours la deuxième — voire la plus grande — formation politique des Pays-Bas. »

Un contexte politique favorable aux droits LGBTQ+

Cette élection survient quelques semaines seulement après une autre avancée historique : en septembre, le parlement néerlandais a voté pour criminaliser les thérapies de conversion, une victoire majeure pour les communautés LGBTQ+ du pays.

Myrtille Danse, présidente de l’organisation COC Nederland, a salué cette décision comme « une victoire éclatante » : « Vous êtes parfait·e tel·le que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. »

Une Europe qui change de visage

Avec Rob Jetten à la tête du gouvernement, les Pays-Bas pourraient devenir un phare progressiste dans une Europe où la montée des populismes a souvent menacé les droits LGBTQ+. Son accession au pouvoir porterait un message puissant : celui qu’un leadership queer n’est plus une exception, mais une force politique crédible et inspirante.

Dans un monde encore trop souvent marqué par la peur et la division, l’élection d’un premier ministre gai, jeune et engagé, redonne de l’espoir.