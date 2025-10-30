Manon Massé :  Un appel à la résistance queer 

Manon Massé a annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales après trois mandats à représenter Sainte-Marie-Saint-Jacques. Elle relèvera sûrement de nouveaux défis. Dans la dernière ligne de son mandat, elle souhaite redonner un élan aux communautés 2SLGBTQ+, par une campagne d’affichage rappelant à se rassembler et à travailler ensemble pour mieux s’opposer à la montée de l’homophobie et de la transphobie. Cette campagne débute le 29 octobre 2025

À la suite des controverses qui ont marqué la dernière édition de Fierté Montréal autour du conflit israélo palestinien et la présence ou non de groupes juifs dans le défilé, Manon Massé avait organisé une première rencontre publique. « Face à cette situation, j’ai décidé de prendre cette situation à bras le corps, d’expliquer Manon Massé lors d’une entrevue exclusive pour Fugues, La droite est organisée et ne manque aucune occasion de nous attaquer. Et depuis deux ans on assiste à une division croissante à l’intérieur de nos communautés, et je pense que l’on se trompe d’ennemis. Pour contrebalancer ce vent défaitiste et ce qui fera une différence, c’est de se rassembler ».

Un message clair porté par l’inquiétude de cette femme qui a l’engagement tatoué sur le cœur. Pour insuffler ce désir de se rassembler, elle et les solidaires ont décidé d’organiser une grande campagne dans le Village , qu’elle qualifie de résistance queer. Pourquoi Village ? « Parce que le Village est un lieu symbolique pour nos communautés, continue Manon Massé, qui vit aussi des moments difficiles avec les différents problèmes sociaux qu’il rencontre, mais il reste le lieu de refuge par excellence pour les gens de nos communautés partout sur le territoire du Québec».

Les affiches de la campagne rappelleront par une ligne du temps, les batailles de la dernière décennie dont Manon a été une alliée indéfectible . « Il faut savoir d’où l’on vient ce que l’on a réussi, mais aussi s’inquiéter de la situation actuelle. On a un gouvernement dont le ministre de la Sécurité publique a annoncé que les personnes condamnées seraient incarcérées dans les prisons non plus en fonction de leur identité de genre mais en fonction de leur sexe anatomique, ce qui aura des conséquences malheureuses pour les femmes trans notamment. Ajoutons à cela le ministre de la Langue française qui rejette l’utilisation de l’écriture inclusive et l’arrivée de nouveaux pronoms. Ce qui est inquiétant, c’est que la CAQ est soutenue aussi par d’autres partis dans ses décisions, comme le Parti québécois ».

D’autre dossier retienne son inquiétude comme celui de la pluriparentalité qui se retrouve devant les tribunaux, le gouvernement Legault ayant décidé de contester la décision de juges reconnaissant le droit à plusieurs parents légaux.

Ce qui choque aussi la députée, c’est le double langage du gouvernement et des autres partis élus. « On nous met de côté, on recule dans nos droits mais en même temps, on ne cesse de nous rappeler combien la diversité est importante pour eux, s’enflamme Manon Massé, ce qui est totalement contradictoire avec les gestes qu’ils posent ».

Malgré les troubles que le Conseil québécois LGBTQ a vécu ces deux dernières années, division, ou encore d’avoir donné une confiance prudente au gouvernement, celui-ci revoit sa stratégie pour être plus présent et plus visible dans l’espace public. L’engagement de Manon Massé et de son équipe peut être un sérieux coup de pouce. « Je suis députée, je ne peux être organisatrice même si,avant d’être élue, je j’ai été, mais je peux insuffler voire inspirer pour qu’un mouvement se mette en marche, et que l’on arrête de se diviser ».

Campagne d’affichage appelant à la résistance et susciter peut-être des actions à venir pour se faire entendre. « Je souhaite dans ma dernière année comme parlementaire avec cette campagne d’affichage et en utilisant toutes les plateformes qui me sont offertes débusquer le discours de la droite qui s’attaque à nos communautés et donc d’appeler à une résistance queer ».

Depuis plusieurs années, les communautés 2SLGBTQ+ sont régulièrement attaquées, pas frontalement, mais par la petite porte, entre autres contre les personnes trans, il est temps d’avoir un sursaut communautaire et de s’unir aussi bien les organismes que les individu.e.s. Manon Massé ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Ses gestes, tout comme sa voix peuvent être une source d’inspiration et nous amener nous tenir debout face aux vents contraires.