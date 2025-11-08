Samedi, 8 novembre 2025
    Gala d’ouverture Cinémania

    C’est dans une ambiance à la fois festive et empreinte d’émotion que s’est ouverte, le mardi 4 novembre 2025, la 31ᵉ édition du Festival de films CINEMANIA – du 4 au 16 novembre 2025

    Le public, les artistes et les partenaires du festival se sont réunis au Monument-National pour célébrer le coup d’envoi de douze jours dédiés au meilleur du cinéma francophone, lors d’une soirée présentée par Sofitel Montréal Carré Doré.

    Alexandre Landry, Paul Ahmarani, Maxime Afshar, Aron Archer, Michel Marc Bouchard, Léa Pool, Mehdi Meskar et Céline Bonnier

    Parmi les invité·es d’honneur figuraient entres autres Juliette Binoche, Souriya Otmani, ambassadrice du Royaume du Maroc au Canada, la nouvelle mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada qui a choisit CINEMANIA pour sa première prise de parole publique, ainsi que Léa Pool, venue présenter son film On sera heureux, en présence de l’équipe du film, dont le scénariste Michel Marc Bouchard et les comédiens (qu’on voit sur la photo ci-dessus). Rappelons que, pour ce film, la réalisatrice Léa Pool et le scénariste Michel Marc Bouchard ont combiné leurs talents pour aborder un sujet rarement exploré au cinéma, soit l’immigration des personnes réfugiées LGBTQ+.

    La soirée a été marquée par plusieurs moments forts, dont la remise du Prix du Rayonnement artistique à Juliette Binoche, honorée pour l’ensemble de sa carrière et son apport au cinéma francophone. L’actrice a pris la parole avec émotion pour exprimer l’amour du cinéma.

    Une soirée célébrant le cinéma francophone et l’amour du septième art, marquée par des discours inspirants, des retrouvailles chaleureuses et un enthousiasme partagé pour le lancement de cette 31ᵉ édition.

    INFOS | https://festivalcinemania.com
    La vente BILLETS

