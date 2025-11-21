Près de la moitié des personnages LGBTQ+ disparaîtront des écrans américain l’an prochain

Selon un nouveau rapport, 41 % des personnages LGBTQ+ à la télévision ne reviendront pas la saison prochaine en raison de l’annulation de séries, de formats limités ou de personnages qui meurent ou quittent l’intrigue.

Au cours des dernières années, la représentation LGBTQ+ à la télévision avait pourtant connu une hausse notable grâce à plusieurs séries scénarisées acclamées par la critique. Mais cette tendance positive s’essouffle. GLAAD vient de publier la 20ᵉ édition de son étude annuelle Where We Are on TV, et les résultats annoncent un recul préoccupant pour la prochaine saison.

Selon l’organisme, 489 personnages LGBTQ+ réguliers ou récurrents sont apparus dans des séries scénarisées diffusées entre le 1ᵉʳ juin 2024 et le 31 mai 2025, toutes plateformes confondues : services de diffusion en continu, chaînes câblées et réseaux généralistes en soirée. De ce total, 201 personnages (41 %) ne seront pas de retour l’an prochain.

Plus précisément, 159 personnages (33 %) disparaîtront en raison de l’annulation ou de la fin de leur série. 192 personnages (39 %) appartiennent à des séries déjà renouvelées, et 96 personnages (20 %) proviennent de productions dont le sort n’a pas encore été officiellement annoncé.

« Depuis vingt ans, notre étude Where We Are on TV démontre une progression à l’écran qui a contribué à faire évoluer la perception du public et à améliorer la vie des personnes LGBTQ+ », affirme Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de GLAAD. « Près du tiers des Américains non LGBTQ+ disent que des contenus inclusifs ont changé leur perception de notre communauté. Mais aujourd’hui, nous sommes à un moment critique : la haine circule librement dans les discours politiques et médiatiques alors même que la majorité du pays soutient largement les personnes LGBTQ+. Face à l’annulation rapide de séries diverses et marquantes, les diffuseurs ne doivent surtout pas reculer. »

Un portrait détaillé par plateforme

Sur les huit principales plateformes de diffusion en continu (Apple TV+, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount+, Peacock et Prime Video), GLAAD recense 372 personnages LGBTQ+, dont 233 réguliers et 139 récurrents.

Sur les séries scénarisées de la télévision généraliste en soirée, 9,3 % des rôles réguliers (40 sur 432) sont LGBTQ+, auxquels s’ajoutent 13 personnages récurrents (pour un total de 53).

Du côté du câble, on compte 47 personnages réguliers et 17 récurrents, soit 64 personnages LGBTQ+ au total.

Parmi l’ensemble des 489 personnages LGBTQ+ :

33 sont trans (24 femmes trans, 7 hommes trans, 2 personnes non binaires)

(24 femmes trans, 7 hommes trans, 2 personnes non binaires) 98 sont bi+ (70 femmes, 27 hommes, 1 personne non binaire)

(70 femmes, 27 hommes, 1 personne non binaire) 248 personnages , soit un peu plus de la moitié, sont des personnes racisées

, soit un peu plus de la moitié, sont des personnes racisées 12 personnages LGBTQ+ vivent avec un handicap

1 seul personnage vit avec le VIH

« Les histoires inclusives résonnent auprès du public et génèrent du succès commercial », rappelle Megan Townsend, directrice principale de la recherche chez GLAAD. « Plus de 84 millions d’adultes américains disent être plus susceptibles de regarder une série si elle inclut au moins un personnage LGBTQ+. Le pouvoir d’achat de la communauté LGBTQ+ aux États-Unis est estimé à 1,4 billion de dollars et continue de croître, particulièrement alors que 23 % des adultes de la génération Z s’identifient comme LGBTQ+. Cette audience a contribué au succès critique et commercial de séries comme Hacks, Abbott Elementary, Yellowjackets, Stranger Things, The Last of Us et bien d’autres. »

Depuis vingt ans, l’étude Where We Are on TV constitue l’un des baromètres les plus importants pour mesurer l’inclusion LGBTQ+ dans l’industrie télévisuelle nord-américaine.



