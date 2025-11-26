Événements des Fêtes dans le Village de Montréal

Quand arrive le temps des Fêtes, le Village — et ses alentours — s’illumine et devient l’un des quartiers les plus effervescents de Montréal. Du Cabaret Mado au Date, du Bar Le Stud au Cocktail, en passant par l’Aigle Noir, le Weiser, le Normandie, le Diamant Rouge, le District, le Sky, le Bernard Cabaret burlesque, le Stock Bar, le Stereo, le Campus et plusieurs autres établissements animés, chaque scène propose sa propre ambiance, ses artistes chouchous et ses soirées plus grandes que nature.

Samedi 6 décembre

Party du 30e anniversaire du Stud 1812, rue Sainte-Catherine Est

Célébrez les 30 ans de ce club légendaire du Village ! Plus de 4000 $ en prix à gagner, des danseurs à gogo dès 22 h et une ambiance électrique. Soirée présentée par Molson Coors.

Dimanche 7 décembre

Méchant Père Noël à l’Aigle Noir 1315, rue Sainte-Catherine Est

La populaire soirée d’appréciation de la clientèle revient cette année encore dès 17 h.

Ambiance festive et surprises au rendez-vous.

Vendredi 12 décembre

Party Bear Noël au Stud (au profit de la Maison Plein Cœur) 1812, rue Sainte-Catherine Est

Le Party Bear Noël est de retour de 22 h à 3 h, avec DJ Flavio Cunha. Les Drags Patronesses seront également présentes avec leur traditionnelle Gnigolée. Une soirée généreuse et vibrante au profit de la Maison Plein Cœur.

Samedi 27 décembre

District Frosty (Édition brésilienne) au Club Soda 1225, boulevard Saint-Laurent

Terminez 2025 sur une note festive aux saveurs chaudes du Brésil ! Les DJs brésiliens Henrique Viana et Anne Louiseseront aux platines de 22 h à 3 h. https://www.districteventsmtl.com

Dimanche 28 décembre

After Frosty (au matin) Hall Sainte-Catherine — 917, rue Sainte-Catherine Est

Le party se poursuit de 2 h 30 à 8 h avec Reid Bourgeois et D’Jimi. Un after plus intime que le District Frosty, présenté dans la salle aménagée par le collectif House Nation Montréal.

Mercredi 31 décembre 2025 les grandes soirées du Nouvel An dans le Village

Bonne année 2026 au Bar Le Cocktail 1669, rue Sainte-Catherine Est

Dès 22 h, l’équipe du Cocktail vous attend pour une soirée festive ponctuée d’un feu roulant de numéros de drag et des bulles pour toustes à minuit. Sous la direction artistique de Michel Dorion, plusieurs artistes drag se relaieront sur scène. Le spectacle sera suivi du décompte officiel et d’une soirée dansante jusqu’à la fermeture.

Bye Bye 2025 au Cabaret Mado 1115, rue Sainte-Catherine Est

Mado vous convie à sa grande revue de l’année : 2025 fut-elle une annus horribilis ou une avalanche de réjouissances ? La reine du Village sera entourée de nombreuses queens maison et invitées, dont Nana, Marla Deer, Tracy Trash, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Peggy Sue, Manny, Crystal Starz, Ruby Doll et Bobépine.

Party Nouvel An 2026 au Stud 1812, rue Sainte-Catherine Est

Pour célébrer le passage en 2026 dans une ambiance décontractée entre hommes gais, Le Stud demeure un classique. Musique de DJ John Caffery, ambiance festive, deux étages, trois DJ, et des cadeaux du Nouvel An pour les 200 premiers arrivés. Un gros party toute la nuit.

Party du Jour de l’An 2026 à l’Aigle Noir 1315, rue Sainte-Catherine Est

L’Aigle Noir célèbre en grand l’arrivée de la nouvelle année avec champagne et prix de présence. Entrée gratuite (tarif pour le vestiaire).

Bal Masqué du réveillon au Unity 1171, rue Sainte-Catherine Est

clubunity.com

Le Réveillon du bar Le Normandie Bar Le Normandie, 1295, rue Atateken,

Le 31 décembre, la clientèle est invitée au gros réveillon habituel qui se terminera tout en chansons et en rythmes avec le karaoké. Bref, une belle façon de terminer l’année en beauté.

Nus pour l’arrivée de la nouvelle année ?

Pour une fin d’année sexy, plusieurs bars avec danseurs nus proposent des soirées spéciales du 31 décembre :

• Diamant Rouge — 1350, rue Sainte-Catherine Est

• Stock Bar — 1171, rue Sainte-Catherine Est

• Campus — 1111, rue Sainte-Catherine Est

Certains frais d’entrée peuvent s’appliquer, mais une consommation est souvent offerte pour souligner minuit.

Dès le 15 janvier 2026

Bar Le Cocktail — 1669, rue Sainte-Catherine Est

Concours MX Cocktail 2026

Tous les jeudis, le concours MX Cocktail 2026, présenté par Stella Artois, sera animé par

Rawbin, Chouchoune et Emma Déjà Vu.

Et ailleurs dans le Village…

Les autres bars du quartier célébreront eux aussi l’arrivée de 2026, mais leurs programmations n’étaient pas encore dévoilées au moment d’aller sous presse.

