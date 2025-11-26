Murder Before Evensong : entre le corbeau et la colombe!

En 1988, le paisible village anglais de Champton est divisé lorsqu’un scandale éclate : le prêtre de la paroisse, Daniel Clement (Matthew Lewis), propose d’installer des toilettes publiques dans l’église. Comme si cela ne suffisait pas, un homme est retrouvé mort, baignant dans son sang, au milieu de celle-ci. On se demande cependant ce qui choque le plus la communauté.

L’histoire se déroule dans un village où le poids des traditions et des apparences domine. Lorsque le prêtre propose son projet « provocateur », il reçoit des lettres de menace alarmantes. Il se demande alors si ces dernières pourraient en fait être liées à son implication auprès des personnes vivant avec le VIH, une démarche que l’archevêché lui interdit strictement. De plus, Daniel Clement cache sa propre orientation sexuelle, un secret qui, à l’époque, peut lui coûter sa place au sein de l’Église.

Pour ne rien arranger, le voilà contraint d’accueillir sa mère, Audrey (interprétée par Amanda Redman), délicieusement envahissante et collet monté. Alors qu’elle redoutait la vie rurale, Audrey découvre rapidement un village peuplé de personnages attachés aux conventions, face auxquels elle n’hésite pas à manier sa langue acérée pour protéger son fils. Cette cohabitation forcée devient le prétexte idéal pour faire ressurgir d’anciens conflits familiaux non résolus.

Tandis que les meurtres se multiplient, le sergent-détective Neil Vanloo (Amit Shah) réalise qu’il a tout intérêt à unir ses forces à celles de Daniel, dont le talent pour mettre au jour les secrets les mieux gardés se révèle particulièrement utile. Et les secrets ne manquent pas ! Qu’est-ce qui a bien pu pousser Anthony Bowness à pénétrer dans l’église en pleine nuit ? Que sait-on du passé du village, notamment de son implication dans la résistance aux nazis ?

Existe-t-il un lien avec le trafic de faux objets d’art, auquel Bernard de Floures, le châtelain, semble mêlé ? Faut-il plutôt se tourner vers Alex, dont la relation passionnée avec Nathan, issu d’une famille à la réputation douteuse, intrigue ? Qui est donc le mystérieux corbeau qui envoie ces lettres de menace inquiétantes ? Et que dissimulent ces deux sœurs âgées, dont le secret paraît aussi pesant qu’oppressant ?

Même si la série emprunte tous les codes des polars douillets (cosy mystery) britanniques, peu dans l’esprit de la série « Foyle’s War » (Les enquêtes de Foyle), elle s’en distingue en les détournant subtilement, notamment à travers la façon dont Daniel affronte les tensions sociales et morales du village, tout en poursuivant sa propre quête identitaire. Ainsi, bien le projet d’installation de toilettes dans l’église puisse sembler trivial, il est tout au contraire révélateur des résistances au changement de l’Angleterre des années 80 et des luttes pour l’ouverture et l’acceptation.

Cette première saison est tirée du roman éponyme de Richard Coles, un prêtre anglican ouvertement gai et ancien membre du duo pop The Communards, avec Jimmy Somerville, très engagé dans les causes LGBT. La série compte présentement 5 romans et un sixième est annoncé pour 2026. Les deux premiers titres sont disponibles en français (Prière de ne pas tuer, Tu ne tueras point). Si la série rencontre le succès escompté, il ne manquera donc pas de matériel pour de nouvelles saisons.

INFOS | Les six épisodes de « Murder Before Evensong » sont diffusés, en anglais, sur Acorn TV.