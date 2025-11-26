«Talamasca the Secret Order», plante sescrocs au petit écran!

Troisième volet de la franchise « Immortel », basée sur l’œuvre d’Anne Rice, après l’acclamé « Interview With the Vampire » et le plus contemplatif « Mayfair Witches », la série « Talamasca » propose un thriller procédural axé sur les créatures surnaturelles ainsi qu’un mystérieux secret désigné sous le nom de code 752.

Le ton est donné dès les premières minutes alors qu’une jeune femme dissimule un colis tout en tentant d’échapper à des silhouettes inquiétantes qui la poursuivent dans l’obscurité londonienne. Plutôt que de leur faire face, elle choisit de mettre fin à ses jours : un événement qui fait basculer le premier d’une série de dominos qui amène la société secrète Talamasca à lui trouver un remplaçant.



C’est ainsi que Guy Anatole (excellent Nicholas Denton) fait son entrée : un jeune avocat américain doté de capacités télépathiques qu’il n’arrive pas encore à maîtriser. C’est alors qu’Helen (énigmatique Elizabeth McGovern) lui propose d’intégrer les rangs de la Société. D’abord sceptique face à l’existence du surnaturel, ce qui est ironique venant d’un télépathe, sa rencontre avec Burton (Jason Schwartzman), un vampire tricentenaire ouvertement gai et excentrique, finit par le convaincre.

Adopté à un très jeune âge, Guy découvre qu’il est surveillé depuis toujours par la Société et que sa mère n’est pas décédée, sans arriver à comprendre les rouages derrière cette machination. Il reste donc méfiant, gardant en mémoire le message énigmatique et troublant que Burton lui a communiqué par la pensée lors de leur rencontre : « Ils vous mentent ».

Sa mission semble simple : la Maison Mère est tombée sous le contrôle d’un vampire, Jasper (charismatique William Fichtner), et les pouvoirs du télépathe lui permettront d’enquêter sans attirer l’attention. Le sort de Telemasca pourrait dépendre de l’énigmatique manuscrit 752, capable aussi bien de la préserver que de la détruire. Guy réalise cependant que chacun lui cache la vérité et qu’il partage peut-être davantage de points communs avec les créatures qu’il est censé traquer.

Les liens avec les deux autres séries sont évidents, mais la présence de personnages LGBTQ y est plus parcellaire, à l’exception d’Olive (interprétée par l’actrice queer Maisie Richardson-Sellers). Malgré un rythme plus lent, l’univers demeure intrigant, mêlant espionnage, mystère et surnaturel, dans une ambiance qui n’est parfois pas sans rappeler « The X-Files ». Sans être marquante, elle saura sans aucun doute séduire les inconditionnels d’Anne Rice ou les amateurs de thrillers surnaturels.

INFOS | Les six épisodes de la série « Talamasca : The Secret Order » sont disponibles, en anglais, sur AMC.



