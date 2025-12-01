Mardi, 2 Décembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureÉcrans
    ÉcransÉvénements et Festivals

    Annonce des Lauréat·es du Festival image+nation 2025

    Étienne Dutil
    Par Étienne Dutil
    0

    Plus vieux festival de cinéma LGBTQ+ au Canada, le festival image+nation de Montréal s’est tenu en salles du 20 au 30 novembre 2025 et se poursuit en ligne jusqu’au 10 décembre, offrant au public une riche sélection de fictions, documentaires et courts métrages. Samedi dernier, le jury a décerné ses prix lors du visionnement de clôture avec la projection de Jimpa de Sophie Hyde.

    Le jury 2025 du festival image+nation réunit des créateur·rice·s engagé·e·s et représentatif·ve·s de la diversité des voix LGBTQ+. Mary Galloway, kimura byol lemoine, Nina Bouchaud-Cheval et Simon Frenay apportent leur expérience en fiction, documentaire et arts multidisciplinaires. Leur regard a guidé la sélection des œuvres primées de cette édition.

    Meilleure fiction : Bearcave, Krysianna Papadakis

    Mention spéciale : Julian, Cato Kusters

    Meilleur documentaire Queer As Punk, Yihwen Chen

    Mention spéciale Rising Through the Fray, Courtney Montour

    Meilleure interprétation : Lac Novosel pour Sandbag Dam (Zečji nasip), Čejen Černić Čanak

    Meilleur scénario : Beautiful Evening, Beautiful Day (Lijepa večer, lijep dan), Ivona Juka

    Meilleure photographie : Queerpanorama, Jun Li

    Inkwo for When the Starving Return - NFB

    Meilleur court métrage : Inkwo for When the Starving, Amanda Strong

    Le huard (The Loon)

    Mention spéciale – prise de vue réelle : Le huard (The Loon), Paula Bourgie

    Mention spéciale – animation : Dare to Fabulous, Zhen Zhou, Xinxin Qin, Carla Sampaio da Silva, Adam Meziane Philipps, Yangjia Chen, João Buosi

    Dare to Be Fabulous de João Buosi, Yangjia Chen, Adam Meziane Philipps, Carla Sampaio Da Silva, Xinxin Qin, Zhen Zhou (2024) - Unifrance

    Par ailleurs un dernier prix a été décerné par le jury. Le Prix Voix Émergentes en partenariat avec Fierté Montréal (prix de l’équipe de programmation) : Itty Bitty Betty, Laura Buchanan (Québec).

    Les films disponibles en ligne jusqu’au 10 décembre sur image+nation

    Du côté des fictions disponibles, le public peut découvrir en ligne :

    Amantes de Caroline Fournier,

    In Ashes de Ludvig Christian Næsted Poulsen, 

    Old Guys in Bed de JP Bergeron, 

    Only Good Things de Daniel Nolasco, Skiff de Cecilia Verheyden, 

    Starwalker de Corey Payette,

    • ainsi que We Are Faheem + Karum d’onir (Anirban) Dhar.

    Pour les documentaires sont proposés :

    Sane Inside Insanity: The Phenomenon of Rocky Horror d’Andreas Zerr, 

    Rising Through the Fray de Courtney Montour, 

    Second Nature: Gender and Sexuality in the Animal World de Drew Denny, 

    A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot d’Annie Laurie Medonis, 

    Army of Lovers de Lefteris Charitos, 

    Celestial Queer: The Life, Work and Wonder of James MacSwain d’Eryn E Foster et Sue Johnson,

    • ainsi que Parade: Queer Acts of Love & Resistance de Noam Gonick.

    PLUS D’INFOS SUR LES FILMS

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Des tournages en France et aux États-Unis pour Théodore Pellerin

    Nadia Melliti, l’actrice qui a gagné le Prix d’interprétation à Cannes