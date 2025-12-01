Annonce des Lauréat·es du Festival image+nation 2025

Plus vieux festival de cinéma LGBTQ+ au Canada, le festival image+nation de Montréal s’est tenu en salles du 20 au 30 novembre 2025 et se poursuit en ligne jusqu’au 10 décembre, offrant au public une riche sélection de fictions, documentaires et courts métrages. Samedi dernier, le jury a décerné ses prix lors du visionnement de clôture avec la projection de Jimpa de Sophie Hyde.

Le jury 2025 du festival image+nation réunit des créateur·rice·s engagé·e·s et représentatif·ve·s de la diversité des voix LGBTQ+. Mary Galloway, kimura byol lemoine, Nina Bouchaud-Cheval et Simon Frenay apportent leur expérience en fiction, documentaire et arts multidisciplinaires. Leur regard a guidé la sélection des œuvres primées de cette édition.

Meilleure fiction : Bearcave, Krysianna Papadakis

Mention spéciale : Julian, Cato Kusters

Meilleur documentaire : Queer As Punk, Yihwen Chen

Mention spéciale : Rising Through the Fray, Courtney Montour

Meilleure interprétation : Lac Novosel pour Sandbag Dam (Zečji nasip), Čejen Černić Čanak

Meilleur scénario : Beautiful Evening, Beautiful Day (Lijepa večer, lijep dan), Ivona Juka

Meilleure photographie : Queerpanorama, Jun Li

Meilleur court métrage : Inkwo for When the Starving, Amanda Strong

Mention spéciale – prise de vue réelle : Le huard (The Loon), Paula Bourgie

Mention spéciale – animation : Dare to Fabulous, Zhen Zhou, Xinxin Qin, Carla Sampaio da Silva, Adam Meziane Philipps, Yangjia Chen, João Buosi

Par ailleurs un dernier prix a été décerné par le jury. Le Prix Voix Émergentes en partenariat avec Fierté Montréal (prix de l’équipe de programmation) : Itty Bitty Betty, Laura Buchanan (Québec).

Les films disponibles en ligne jusqu’au 10 décembre sur image+nation

Du côté des fictions disponibles, le public peut découvrir en ligne :

• Amantes de Caroline Fournier,

• In Ashes de Ludvig Christian Næsted Poulsen,

• Old Guys in Bed de JP Bergeron,

• Only Good Things de Daniel Nolasco, Skiff de Cecilia Verheyden,

• Starwalker de Corey Payette,

• ainsi que We Are Faheem + Karum d’onir (Anirban) Dhar.

Pour les documentaires sont proposés :

• Sane Inside Insanity: The Phenomenon of Rocky Horror d’Andreas Zerr,

• Rising Through the Fray de Courtney Montour,

• Second Nature: Gender and Sexuality in the Animal World de Drew Denny,

• A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot d’Annie Laurie Medonis,

• Army of Lovers de Lefteris Charitos,

• Celestial Queer: The Life, Work and Wonder of James MacSwain d’Eryn E Foster et Sue Johnson,

• ainsi que Parade: Queer Acts of Love & Resistance de Noam Gonick.

