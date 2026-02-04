Pedro Pascal et Danny Ramirez formeront un couple à l’écran

C’est confirmé : Pedro Pascal tiendra la vedette du prochain film de Todd Haynes, De Noche, un projet longtemps resté en suspens après le départ fracassant de Joaquin Phoenix en 2024. L’acteur chilien-américain y partagera l’affiche avec Danny Ramirez, son partenaire de jeu dans la série The Last of Us. Les deux comédiens incarneront cette fois des amants dans ce que le cinéaste décrit comme une « histoire d’amour subversive ».

Dans De Noche, Pedro Pascal campe un détective endurci, tandis que Danny Ramirez interprète son jeune amant, un professeur dans un pensionnat. Le film se déroule à Los Angeles dans les années 1930, à la veille d’un conflit armé, dans un climat de tensions politiques et sociales exacerbées.

L’intrigue met en scène une relation passionnée et inattendue entre un policier et un enseignant, rapidement prise pour cible par des politiciens corrompus. Pour échapper aux persécutions et espérer survivre, les deux hommes sont contraints de fuir vers le Mexique. Un récit de fuite, mais aussi de résistance, porté par l’amour et le désir.

Dans un communiqué, Todd Haynes explique que De Noche s’inscrit dans une époque « tristement familière à la nôtre », marquée par la corruption interne, l’exploitation raciale et la terreur à l’échelle mondiale. « Cette histoire, avec Pedro Pascal et Danny Ramirez dans les rôles principaux, témoigne du pouvoir inexplicable du désir et de l’amour à survivre et à triompher, même face aux obstacles humains les plus paralysants », ajoute le réalisateur.

À l’instar de son plus récent film, May December — porté par Natalie Portman et Julianne Moore —, De Noche explore également une relation marquée par une différence d’âge entre ses protagonistes, un thème cher à Haynes, qu’il aborde toujours avec finesse et ambivalence.

Pour rappel, Joaquin Phoenix était initialement au cœur du projet, avant de s’en retirer abruptement à peine cinq jours avant le début du tournage, prévu à Guadalajara, au Mexique, en août 2024. Son départ avait entraîné l’arrêt immédiat de la production. À l’époque, plusieurs sources évoquaient un malaise de l’acteur face aux scènes sexuelles explicites du scénario — une controverse d’autant plus frappante que l’histoire était issue de sa propre idée.

Après cette tempête médiatique, De Noche est aujourd’hui relancé et solidement remis sur les rails. Avec Pedro Pascal et Danny Ramirez dans les rôles principaux, le film promet une dynamique encore plus intime et audacieuse entre les deux acteurs, déjà complices à l’écran dans The Last of Us.

Si leur relation y était jusque-là empreinte de retenue et de tragédie, De Noche s’annonce comme un tout autre terrain de jeu : celui d’un amour queer incandescent, politique et résolument cinématographique — parfaitement à la mesure de l’œuvre de Todd Haynes.