Des guides aux témoignages : My Transgender Date repense son contenu vidéo 

L’intelligence artificielle transforme la manière dont nous utilisons Internet. Pour des plateformes comme My Transgender Date, être visible sur les réseaux sociaux est aujourd’hui plus important que jamais.

Leur aventure sur les réseaux sociaux a commencé il y a plusieurs années et n’a cessé d’évoluer. Ils ont lancé leur chaîne YouTube avec des vidéos “rencontrez l’équipe” et des tutoriels sur l’utilisation du site.

Avec le temps, leur contenu s’est davantage concentré sur des sujets de société. Ils ont produit des ressources éducatives sur l’identité de genre, et ont également mis en lumière l’histoire des personnes trans.

Aujourd’hui, ils testent un nouveau format. La cofondatrice du site, Maki, réagit à des fils Reddit et des témoignages en lien avec des sujets liés à la transidentité trans. Ces vidéos offrent un regard spontané sur des expériences vécues par des personnes trans.

L’équipe de My Transgender Date expérimente ce style afin de créer un lien plus fort avec leur audience. Mais leur objectif reste simple : garder l’esprit de communauté au coeur de leurs vidéos et refléter cet engagement dans chaque contenu publié.

