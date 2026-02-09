L’art en acte de solidarité : la Fondation Émergence lance la 4ᵉédition de son encan d’œuvres d’art

Dans un contexte mondial marqué par des reculs préoccupants des droits des personnes LGBTQ+, la Fondation Émergence mise une fois de plus sur la force de l’art et de la solidarité. La 4ᵉ édition de son encan d’œuvres d’art, qui se tiendra du 9 au 22 février 2026, réunit artistes établi·e·s et de la relève autour d’un même objectif : soutenir concrètement les actions de sensibilisation et de défense des droits des communautés LGBTQ+.

Depuis 2019, cet événement philanthropique est devenu un rendez-vous incontournable où l’art contemporain dialogue avec l’engagement social. « Plus qu’une levée de fonds, l’encan est un espace de rencontre, de mobilisation et de prise de parole artistique », souligne la Fondation. Cette année encore, la diversité des pratiques et des générations témoigne de la richesse de la scène artistique d’ici.

Stéphane Paquet

Un président d’honneur engagé

La Fondation Émergence a confié la présidence d’honneur de cette édition à Stéphane Paquet, président et directeur général de Montréal International. Une présence symbolique forte, alors que la Fondation Émergence poursuit sa mission de transformation des milieux par la sensibilisation, la formation et l’information du grand public, ici au Québec comme ailleurs avec la Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Deux volets, une même mission

L’encan se décline en deux volets complémentaires, chacun proposant une sélection distincte d’œuvres, toutes adjugées sans taxe de vente ni prime à l’achat.

L’encan à la criée — dimanche 22 février

Moment phare de l’événement, l’encan à la criée se déroulera chez BYDealers (6345, boulevard Saint-Laurent, Montréal) et réunira 45 œuvres. Les œuvres seront accessibles au public lors d’une exposition gratuite le samedi 21 février, de 14 h à 17 h, ainsi que le jour même de l’encan. Les mises seront possibles en ligne dès le 9 février, avant la séance finale en format hybride (en salle et en ligne), qui débutera à 15 h le dimanche 22 février.

Pour assister à l’événement en personne, un billet au coût de 55 $ est requis. Celui-ci donne accès à l’encan, inclut un service de vin et permet l’émission d’un reçu de don pour fins fiscales (portion admissible de 25 $). Parmi les artistes dont les œuvres seront mises à l’encan à la criée figurent notamment Marcel Barbeau, Evergon, Jean Paul Riopelle, Françoise Sullivan, Fernand Leduc, Serge Tousignant, Irene F. Whittome, ainsi que Michel Goulet, Dominique Blain, Pierre Gauvreau et Jordi Bonet, illustrant l’ampleur et la diversité des contributions.

L’encan virtuel — du 9 au 19 février

En parallèle, 30 œuvres distinctes seront proposées exclusivement en ligne dans le cadre de l’encan virtuel. Les participant·e·s pourront miser à distance, à leur rythme, jusqu’au jeudi 19 février à 20 h, moment où les offres finales seront automatiquement adjugées. Cette sélection met notamment en lumière des œuvres de Lucas Beaufort, Zilon, Erté, Saburo Muraoka, Sébastien Maltais, Malcolm McCormick et Monique Voyer, entre autres. Les œuvres de l’encan virtuel peuvent également être vues en personne sur rendez-vous.

Un geste concret pour les droits LGBTQ+

Les fonds amassés serviront à financer les nombreuses interventions de la Fondation Émergence, notamment dans les milieux aînés, les milieux de travail, ainsi que ses campagnes de sensibilisation à grande échelle. L’encan contribue également au rayonnement de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, initiée par la Fondation et soulignée chaque année le 17 mai dans de nombreux pays.

« Les avancées en matière de droits humains ne sont jamais acquises. Les reculs observés ici et ailleurs rappellent l’urgence de poursuivre et d’amplifier notre mission », rappellent Élodie Palluet, présidente de la Fondation Émergence, et Laurent Breault, directeur général.

Au-delà de l’encan

Dans cette même volonté de sensibilisation, rappelons que la Fondation tiendra également, le 11 février 2026, un symposium consacré aux réalités des personnes aînées LGBTQ+, à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal. Une journée de réflexions, de témoignages et d’échanges rendue possible grâce au soutien du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

À sa quatrième édition, l’encan d’œuvres d’art de la Fondation Émergence s’impose plus que jamais comme un puissant geste de mobilisation collective. Une invitation à miser — au sens propre comme au figuré — sur un monde plus inclusif, respectueux et solidaire.

Vous êtes prêt.e.s? Alors misez!

INFOS : Pour consulter la version web du catalogue — Cliquez ici

Pour participer à l’encan à la criée — Cliquez ici