Le Parlement européen vote massivement pour la «pleine reconnaissance des femmes trans comme femmes»

Le Parlement européen a adopté, le 12 février 2026 à Strasbourg, une résolution appelant à la « pleine reconnaissance des femmes trans comme femmes » dans l’ensemble des politiques d’égalité de genre de l’Union européenne. Le texte, non contraignant, a été approuvé par 340 voix pour, 141 contre et 68 abstentions.

Cette résolution fixe les priorités que l’Union européenne entend défendre lors de la 70ᵉ session de la Commission de la condition de la femme (CSW70), qui se tiendra en mars 2026 à New York. Chaque année, les États membres de l’ONU y négocient des conclusions communes sur l’égalité des sexes et les droits des femmes.

Dans le document adopté, les eurodéputés « soulignent l’importance de la pleine reconnaissance des femmes trans comme femmes, en notant que leur inclusion est essentielle à l’efficacité de toute politique d’égalité de genre et de lutte contre les violences ». Ils insistent également sur la nécessité de garantir aux femmes trans un accès égal aux services de protection, d’hébergement et d’accompagnement destinés aux victimes de violence.

Une majorité transpartisane

Le vote a rassemblé une majorité transpartisane, incluant une partie des élus du Parti populaire européen (centre droit), aux côtés des groupes sociaux-démocrates, libéraux et écologistes. Les formations conservatrices et d’extrême droite se sont pour leur part opposées au texte, critiquant l’inclusion explicite des femmes trans dans les priorités européennes en matière d’égalité.

Bien que la résolution n’ait pas de valeur contraignante, elle constitue un signal politique fort. Elle servira de base à la position officielle de l’Union européenne lors de la CSW70 et oriente les prises de position diplomatiques des institutions européennes dans les négociations internationales.

Un signal dans un contexte de reculs

Au-delà du cadre onusien, le texte renforce la légitimité des organisations de défense des droits LGBTQIA+, qui pourront s’appuyer sur cette prise de position pour promouvoir l’inclusion des femmes trans dans toutes les politiques publiques liées à l’égalité et à la lutte contre les violences.

Dans un contexte international marqué par des reculs et des contestations croissantes des droits des personnes LGBTQIA+ dans plusieurs pays, le vote du Parlement européen inscrit clairement la reconnaissance des femmes trans au cœur de l’agenda politique européen. Les eurodéputés la présentent à la fois comme un impératif de justice sociale et comme une condition essentielle à l’efficacité et à la cohérence des politiques d’égalité.