Galerie des glaces : l’art queer illumine les vitrines du Village cet hiver

Du 28 février au 14 mars 2026, le Village gai se transformera en galerie à ciel ouvert avec Galerie des glaces, un projet d’exposition et de projections consacré à l’art queer montréalais. Présentée dans les vitrines d’Espace + Village — futur complexe communautaire et culturel LGBTQIA2S+ — ainsi que chez Priape, l’initiative promet d’animer la rue, même au cœur de l’hiver.

Gratuite et accessible à toutes et tous, Galerie des glaces propose un parcours d’œuvres visibles directement depuis le trottoir. Projections vidéo scintillantes à la tombée de la nuit, sculptures, photographies, projets d’impression et performance : le public est invité à braver le froid pour découvrir un éventail de créations signées par un groupe intergénérationnel d’artistes queer de Montréal.

À l’origine du projet, l’artiste Daniel Barrow — reconnu pour son travail en dessin, animation et performance, et résident de longue date du Village — s’est associé au commissaire, écrivain et chercheur Jon Davies. Ensemble, ils imaginent une série d’interventions « pop-up » qui amènent l’art hors des murs institutionnels pour l’inscrire dans le quotidien urbain.

Le concept est simple, mais porteur : transformer des vitrines commerciales en espaces culturels dynamiques. Dans un contexte marqué par la montée de l’homophobie et de la transphobie, Galerie des glaces souhaite favoriser un engagement public non conventionnel envers les œuvres d’artistes 2SLGBTQIA+. L’événement célèbre à la fois l’histoire, la diversité, la résilience et la vitalité créative des communautés queer montréalaises, tout en contribuant à revitaliser le Village en rassemblant les gens autour d’œuvres gratuites et temporaires.

Parmi les artistes participants figurent notamment Glenn Gear, Francisco González-Rosas, Nelson Henricks, Philippe Internoscia, lamathilde, Dayna McLeod, Johnny Forever Nawracaj, Aaron Pollard, Jo Reid Sévigny, Santiago Tamayo Soler et Antoine Vogler. Le collectif Pompom Palace Presents (Bernadette Houde et Amy Fung), Jenny Lin et Eloisa Aquino (B&D Press), ainsi que Jamie Ross et Esther Splett comptent également parmi les créateur·trice·s invité·e·s. Les affiches du projet sont signées Daniel Barrow et Walter Scott.

Les projections auront lieu à des moments clés : le samedi 28 février, dans le cadre de la Nuit Blanche (de 18 h à 23 h), puis les vendredis et samedis 6 et 7 mars (18 h à 23 h), ainsi que les 13 et 14 mars (19 h à 23 h). D’autres œuvres seront visibles de jour, certaines même en continu, 24 heures sur 24, pendant toute la durée de l’exposition.

En investissant l’espace public, Galerie des glaces rappelle que l’art peut être un moteur de rencontre et de solidarité. Plus qu’une simple exposition, le projet se veut une invitation à occuper la rue, à réaffirmer la présence queer dans le paysage urbain et à soutenir la création locale.

Dans les vitrines d’Espace + Village (929-933, rue Sainte-Catherine Est) ainsi que chez Priape (1311, rue Sainte-Catherine Est)

INFOS : programmation galeriedesglaces.ca

Instagram : @galeriedesglaces_mtl