Alyssa Edwards se fait griller à RuPaul’s Drag Race – Saison 18 (Ep.11)

Quoi de mieux pour affronter le retour ponctuel de l’hiver dans le paysage que de visionner le barbecue de RuPaul’s Drag Race, avec le roast de la légendaire Alyssa Edwards, lors du 11e épisode de la 18e saison. Attention : divulgâcheurs à venir!

Après la troisième victoire de la saison de Jane Don’t et l’absence d’élimination au dernier épisode, même si Discord « delusionnal » Adams avait enfreint les règles, elles étaient encore… sept.

De retour dans l’atelier, RuPaul a invité les reines à tourner de brèves publicités de style réseaux sociaux afin de promouvoir des parfums. Chacune d’elle devait apparaître avant et après sa transformation en drag dans sa vidéo.

Sans surprise, Jane fut drôle. Darlene magnifiquement niaiseuse. Discord un peu louche. Myke adorable. Juicy sans saveur. Kenya charismatique et inintéressante. Nini sympathique sans plus. Comme il se doit, Myke Meeks l’a emporté!

Vint alors l’annonce du grand défi de la semaine : faire un roast en l’honneur d’Alyssa Edwards, des juges et des autres participantes, dans un ordre d’apparition élaboré par mam’zelle Meeks.

Afin de performer sous les projecteurs, les sept concurrentes ont eu droit à un atelier avec Michelle Visage et Atsuko Okatsuka, l’humoriste ultra talentueuse. Certaines ont profité des heures suivantes pour renverser la tendance.

BBQ texan

Avant que les langues deviennent pointues et que les fesses se mettent à chauffer, Alyssa Edwards est apparue sur scène comme la reine des dragons dorés. She looked expansive!

Si Discord Adams est arrivée avec une énergie fort sympathique, elle a manqué de drôlerie du début à la fin.

Évidemment, Jane Don’t nous a fait applaudir dans notre salon tant elle était divertissante et étonnante.

Difficile de suivre une si belle performance. Juicy Love Dion est d’ailleurs arrivée très hésitante. Ce n’était pas drôle. C’était même malaisant.

Parlons maintenant de Darlene Mitchell. Disons d’abord qu’elle est irrésistible dès qu’elle se présente sur la scène. Mais sa façon d’embrasser sa folie et sa propre vision du défi l’a fait briller! Quand elle sortait des accessoires (hamburger, banane, nez de clown), on ne pouvait faire autrement que de rire, les mains sur le visage, en saluant son génie.

Parlant d’intelligence, Nini Coco est assurément brillante, mais la majorité de ses blagues n’ont pas fait mouche.

Fidèle à ses habitudes, Kenya Pleaser a misé sur son immense charisme, en oubliant d’insérer les blagues dans son matériel.

Finalement, Myke Meeks a dessiné un immense sourire sur notre visage avec son naturel, son humour contagieux et son petit côté bitch.

Category is « Swept Away »

Dans un défilé conçu pour que les looks prennent dans le vent, Discord est apparue comme une version moderne de C3PO qui conduit une fausse moto avec un tissu orange mi-rigide mi-aérien.

Jane a paradé un costume de showgirl avec 20 livres de franges argentées, comme si Taylor Swift s’était enfargée dans un ventilateur!

Juicy était jolie avec son costume orange-rouge-jaune et son parachute blanc derrière elle.

Darlene est arrivée en robe-tailleur avec parapluie à plumes et un immense foulard qui la rendaient très mignonne.

Un mot nous est venu en voyant arriver Kenya en version Tinker Bell lavande : cheap.

Myke a offert un look de showgirl avec un chiffon orange surdimensionné. Magnifique, mais simple.

Nini Coco a offert un look de veuve en lançant des cendres dans le vent. Intéressant.

RÉSULTATS

Pour la première fois de la saison, Darlene Mitchell a obtenu la victoire! Par la suite, Kenya et Juicy se sont affrontées dans un lipsync sur la chanson Total Eclipse of the Heart (Bonnie Taylor).

Si Kenya s’est montrée plus émotive au début, Juicy est revenue en force dès que la production a relancé le ventilateur géant qui avait servi durant le défilé.

Une fois encore, Juicy a trouvé le moyen de sauver ses fesses, alors que Kenya a plié bagages.