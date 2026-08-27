Un pavillon LGBTQ+ fait son entrée au nouveau marché du TIFF

Pour la première fois, les créateur·rice·s, producteur·rice·s et professionnel·le·s des contenus LGBTQ+ auront leur propre quartier général au cœur d’un grand marché international du cinéma. Le Queer Pavilion fera ses débuts du 10 au 16 septembre 2026 à TIFF: The Market, à Toronto, avec une ambition claire : transformer la visibilité queer en véritables occasions d’affaires.

Alors que le Festival international du film de Toronto inaugure cette année TIFF: The Market, un nouveau rendez-vous destiné aux acheteurs, vendeurs et professionnel·le·s de l’industrie mondiale, le Queer Pavilion entend s’assurer que les histoires LGBTQ+ occupent pleinement leur place à la table.

Fondée par le vétéran de l’industrie Kirk Cooper, l’initiative est présentée comme le premier pavillon LGBTQ+ établi au sein d’un marché cinématographique majeur. Installé directement dans l’espace d’exposition, le lieu permettra aux créateur·rice·s, distributeurs, acheteurs, programmateur·rice·s et organismes de se rencontrer, de développer des collaborations et, surtout, de faire circuler les œuvres.

Le projet bénéficie dès son lancement d’appuis importants, notamment ceux du Fonds des médias du Canada (FMC) et de Téléfilm Canada, auxquels s’ajoutent Film Market Access et Raven Banner Entertainment.

Des succès qui ne sont plus marginaux

La création du pavillon repose sur un constat : les productions queer et trans ne s’adressent plus uniquement à un marché de niche. Plusieurs ont démontré leur capacité à rejoindre un vaste public, au Canada comme à l’étranger.

Kirk Cooper

Le film québécois C.R.A.Z.Y., par exemple, a été distribué dans plus de 50 pays et a remporté 11 prix Génie et 13 prix Jutra. Plus récemment, Heated Rivalry s’est imposée comme le meilleur lancement d’une série originale de Crave. Des productions comme Sort Of, Something You Said Last Night, Will & Harper, Tangerine, Slo Pitch, Queer as Folk et Pose illustrent elles aussi la diversité et le potentiel commercial des récits LGBTQ+.

« Partout dans le monde, les histoires queer ont encore du mal à percer et à être vues », souligne Mathieu Chantelois, vice-président exécutif, Communications, stratégie et affaires publiques au Fonds des médias du Canada. Pour lui, le pavillon permettra précisément de créer un espace où l’industrie pourra « se rencontrer, collaborer et raconter nos histoires ».

« Une communauté, une infinité d’histoires »

Sous le thème « One Community, Infinite Stories », le Queer Pavilion veut cependant aller au-delà d’une simple vitrine promotionnelle.

« Notre communauté n’est pas un monolithe : elle est composée de voix et d’histoires

diverses », rappelle Kirk Cooper. Dans un contexte où les communautés LGBTQ+ traversent une période charnière, il estime essentiel de créer des espaces permettant simultanément de faire des affaires, de défendre les contenus queer et de bâtir une véritable communauté professionnelle.

Pendant les sept jours de TIFF: The Market, le pavillon prévoit ainsi des projections, discussions éducatives, rencontres sociales et activités de réseautage, tout en offrant un soutien aux créateur·rice·s et une vitrine aux productions LGBTQ+.

Pour Cooper, qui a notamment travaillé avec Inside Out Film Festival et le Black Screen Office et accompagné plus de 200 cinéastes et producteur·rice·s dans différents marchés internationaux, l’enjeu est maintenant de préparer la prochaine génération de succès queer.

Avec ce nouveau point de rencontre au cœur de l’un des événements cinématographiques les plus influents au Canada, le message est limpide : les histoires LGBTQ+ ne veulent plus seulement être vues. Elles veulent circuler, se vendre, voyager — et occuper durablement leur place dans l’industrie mondiale.