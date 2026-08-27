Vouvray sec

Bougrier SA, AOP Vouvray (Loire, France) 2025

Code SAQ : 11461970 — 21,05 $

Un petit vin à base de chenin blanc, qui est un brin timide au nez. J’y décèle de subtils parfums de fleurs blanches et de chandelle. En bouche, c’est pas mal plus expressif. J’ai d’abord remarqué une certaine texture bien plaisante sur la langue. C’est doux et fruité, comme une compote de pommes, et assez persistant. Il y a même une bonne petite amertume emmitouflée dans une finale pleine de fraîcheur. Agréable en apéro, il charmera aussi avec des plats légers d’été, certains romages de type brie ou une quiche aux poireaux.