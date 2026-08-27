Jeudi, 27 août 2026
• • •
    Publicité
    AccueilConsoAlcoolsVouvray sec
    Alcools

    Vouvray sec

    Bougrier SA, AOP Vouvray (Loire, France) 2025
    Code SAQ : 11461970 — 21,05 $

    Un petit vin à base de chenin blanc, qui est un brin timide au nez. J’y décèle de subtils parfums de fleurs blanches et de chandelle. En bouche, c’est pas mal plus expressif. J’ai d’abord remarqué une certaine texture bien plaisante sur la langue. C’est doux et fruité, comme une compote de pommes, et assez persistant. Il y a même une bonne petite amertume emmitouflée dans une finale pleine de fraîcheur. Agréable en apéro, il charmera aussi avec des plats légers d’été, certains romages de type brie ou une quiche aux poireaux.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Francis Desruisseaux: écrit le journal intime d’une fissure

    Face à la haine, la Fondation Émergence célèbrera ses allié·e·s le...