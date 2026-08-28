Chenin blanc organic

Reyneke Wines, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2025

Code SAQ : 14221242 — 21,90 $

J’ai aimé ce chenin blanc bio dès que mes narines ont survolé ma coupe. Quel nez réjouissant! C’est un bouquet de poivre, d’un brin de muscade, de poire, d’un peu de pâte d’amande et de zeste de lime. Et en bouche? Autant de plaisir. C’est bien sec, super minéral, fruité et amer (surprise : serait-ce un parfum d’abricot?) et ça finit tout en harmonie et en fraîcheur, avec une certaine persistance. Il a de la gueule. Je le verrais avec des pétoncles, des huîtres Rockefeller, un filet de porc ou des courgettes gratinées. Chapeau à ce domaine familial qui est très attentif à son impact environnemental et social. Délicieux.