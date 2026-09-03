Vendredi, 4 septembre 2026
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    L’AGENDA QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

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    Par L'équipe de rédaction
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    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

    Vendredi 4 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma du Parc


    🎶 Arlo Parks avec Baird, MTELUS


    🎭 Hilary Duff: A Burlesque Tribute avec Satin SimonePandora PussButterscotch BlondiePetro et Sasha Desir, The Wiggle Room


    👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires uniquement, @blackgxrlsesh
    👑 Jeudis Double D avec Augusta Wind, Club DD’s


    👑 HOEcus Pocus avec Deborah KadabraRainbow et Molly, Stock Cabaret

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Bar Les Yeux Bleus
    16h00 à 20h00
    Éclat Fierté ACTIVITÉ PARTENAIRE
    Cocktail dînatoire VIP présenté par Elektra Lux : bouchées, cocktails signatures, DJ et tirage prestige. Une partie des bénéfices est remise à un organisme communautaire.
    Payant / billetterie

    Scène TD
    Place d’Youville
    19h00 à 19h30
    Soirée d’ouverture officielle Rythme 102.9
    19h30 à 23h00
    Club d’Youville avec Dj Sandy Duperval, Ian Jackman et TIZI

    Saint-Jean Comédie Club
    19h00 & 21h00
    Le Show Queer
    23h00 à 1h30
    Fierté Fatale un after burlesque

    La Charpente des Fauves
    16h00 à 20h00
    Soirée Plurielles – poésie, drag et DJ set ACTIVITÉ PARTENAIRE
    20 h 30 – 1 h
    Soirée lesbo-queer : prestations poétiques, performances drag à 21 h 30 et DJ set à 22 h. 
    Ouverture des portes à 20 h.
    Tarification inclusive : 5 $ à 15 $

    Le Drague
    19h30
    Souper-spectacle de la fierté
    23h00
    Restricted

    Bar St. Matthew’s
    22h00
    Soirée bears

    Samedi 5 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers


    🥳 Avant minuit : soirée 30+, Club DD’s


    🥳 Soirée Latin Queer avec DJ Nath, Club DD’s


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne 


    👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires uniquement, @blackgxrlsesh

    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda


    🎭 Friday Fuddle – soirée scène libre, Café La Ligne Verte


    🥳 Succubus Ball, fête dansante goth fétiche avec DJ Faith, Cabaret Berlin


    🥳 Symbiosis – Le Rituel avec Aël SolaraRegor et Charles Haz, Complexe Sky


    👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteTracy TrashJessie PrécieuseKrystella Fameet Nana, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Scène TD
    Place d’Youville
    12h00 à 13h00
    Zumba Fierté avec Flavio Vicentelo
    17h00 à 19h00
    DJ Kevin Olsen Mix Y2K
    19h30 à 21h00
    Karaoké Live ! animé par Maxence Garneau
    21h30 à 23h00
    Le Fier Gala de Mona de Grenoble Scène

    Rue Saint-Jean
    11h00 à 16h00
    Journée communautaire présentée par Rythme 102.9
    dès 11h00
    À pieds levés
    dès 12h00
    Ateliers de danse country avec les Trouble Dancers

    Parvis de l’Église St-Jean-Baptsite
    11h00 à 16h00
    Espace familial
    dès 11h30
    Choeur Gai de Montréal

    Passage Hister
    11h00 à 12h00
    Bingo Drag Hitster animé par Victoire de Rockwell
    13h00 & 15h00
    Hitster: le quizz ultime animé par Samuel Poirier Rousseau

    Librairie Pantoute
    14h00 à 15h00
    Panel littéraire Archives vivante: transmettre nos histoires LGBTQ+

    Marriott Québec
    10h00 à 17h00
    Fier.ère d’être tatoué.e avec La Boîte à Lune
    19h00 à 20h00 
    Tête-à-tête VIP Poulet Frit Wong

    Saint-Jean Comédie Club
    12h00 à 13h00
    Panel — Parcours trans : des histoires de courage et d’authenticité
    16h00 à 18h00
    4 @ 6 balados — Full Plumé
    19h00 & 21h00
    Soirée Comédie Club à saveur de la Fierté
    23h00 à 1h30
    Le Kiki de Kiara un after ballroom

    Le Drague
    9h30 & 12h30
    Drag brunch
    16h à 19h30
    Spectacles extérieurs
    19h30
    Souper-spectacle de la fierté
    23h00
    La croisière s’amuse

    Bar Les Yeux Bleus
    13h00 à 18h00
    Brunch Élektrique

    Palais Montcalm
    17h00 à 19h00
    5 à 7 d’été du Palais Montcalm Érika Hagen

    Bar St. Matthew’s
    23h00
    Tout un cirque !

    Lieu partenaire 
    En soirée
    After-Fierté – thématique burlesque ACTIVITÉ PARTENAIRE
    Payant / détails de billetterie à venir

    Dimanche 6 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers


    🥳 Club DD’s Turns One! All Nighter avec MRKTBEATZNath et Cherry, Club DD’s


    🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra


    🎤 Queeraoke, Club DD’s


    🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc


    🎥 Projection de I Want Your Sex, de Gregg Araki avec Olivia Wilde et Cooper Hoffman, Cinéma Public


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne


    🥳 Off Piknic présente Sammy VirjiSilva Bumpa et Kiju, Parc Jean-Drapeau


    🥳 Back To School avec Rich Babe et Gabs Mendes, Club Unity


    🥳 Debasement, soirée dansante k!nky et sexy avec DJ Davidé, Cabaret Berlin


    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail

    👑 Jimmy Moore incarne Michael Jackson, Cabaret Mado


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteTracy TrashJessie PrécieuseKrystella Fameet Nana, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Scène TD
    Place d’Youville
    12h00 à 13h00
    Zumba Fierté avec Flavio Vicentelo
    17h00 à 18h00
    Barbada – DJ Set
    18h00 à 19h30
    Glamoustache
    19h30 à 21h00
    Supernova
    21h00 à 23h00
    ICONique

    Place d’Youville
    13h00 à 14h00
    Marche de solidarité
    14h00 à 15h00
    Prise de parole citoyenne

    rue Saint-Jean
    11h00 à 16h00
    Ateliers de danse country avec les Trouble Dancers
    12h30 à 16h00
    Marché queer

    Parvis de l’Église St-Jean-Baptsite
    11h00 à 16h00
    Espace familial
    dès 11h30
    Choeur Gai de Montréal

    Passage Hister
    11h00 à 12h00
    Bingo Drag Hitster animé par Victoire de Rockwell
    13h00 & 15h00
    Hitster: le quizz ultime animé par Samuel Poirier Rousseau

    Marriott Québec
    10h00 à 17h00
    Fier.ère d’être tatoué.e avec La Boîte à Lune
    18h00 à 19h00
    Tête-à-tête Royal

    Palais Montcalm
    10h00 à 11h30
    L’heure du conte de Barbada

    Saint-Jean Comédie Club
    12h00 à 13h00
    Panel — Danser sans étiquette : la place du queer dans la danse

    16h00 à 18h00
    4 @ 6 balados — Pas peu fières

    Le Drague
    9h30 & 12h30
    Drag brunch
    23h00
    Greatest Showman

    Bar Les Yeux Bleus
    13h00 à 15h00
    Dimanche en beauté
    15h00 à 18h00
    T-Dance en couleurs

    Bar St. Matthew’s
    23h00
    Soirée cuir

    Lundi 7 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers


    🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes, Club DD’s


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne


    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion


    🥳 Piknic Electronik reçoit CloudyNo PolicePyromaneTeo2kKay B et Nether, Parc Jean-Drapeau

    Mardi 8 septembre 2026

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado


    🎥 Projection de Maddie’s Secret, de John Early avec John Early et Kate Berlant, Cinéma Moderne


    🎶 Black Marble avec Public Circuit, La Sala Rossa


    🏳️‍🌈 Queer Business Meetup animé par Baia Agency, Club DD’s

    Mercredi 9 septembre 2026

    🎤 Karaoke, Club DD’s


    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz


    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

    Jeudi 10 septembre 2026

    🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne


    👑 Le Snatch Game avec Derek WoodLady GuidouneBlueberry MooreKiaraAmy HazeDaisy DratéePrudenceDeborah Kadabra et Krystella Fame, Cabaret Mado

    👑 Afro Drag tient une Soirée Musique. Drag. Danse. avec Augusta WindBig Sissyet Robocat, Club DD’s

    Vendredi 11 septembre 2026

    🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne

    🏳️‍🌈 BLUF Montréal, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir, Bar Le Stud

    🎭 Lord of the G-Strings avec Jimmy PhuleCharli DeVilleYikes Macaroni et Eva Von Lips, The Wiggle Room

    🎭 Broadway Babies Cabaret, Club DD’s


    🥳 Tropiqueer avec DJ THATZ et George Adorno, Club DD’s


    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda


    👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteGisèle LullabySasha BagaOcéane Aqua-Black et Nana, Cabaret Mado

    🥳 Moscow Diskow avec StarchildHyperprisme et Mekanik, Cabaret Berlin

    Samedi 12 septembre 2026

    🎤 Queeraoke, Club DD’s

    🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne

    🥳 Daddy avec DJ Ian Jackman, Cabaret Berlin


    🎭 Gatsby! avec Clara DeveloursLa JouvencelleAizysse Baga et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room


    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail


    👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga: The Mayhem Ball Tour, Cabaret Mado


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteGisèle LullabySasha BagaOcéane Aqua-Black et Nana, Cabaret Mado

    Dimanche 13 septembre 2026

    🥳 Piknic Electronik reçoit Dean TurnleyJulian FijmaElles & UCezaire b2b Didi HanDidi Han et Cezaire, Parc Jean-Drapeau

    🥳 Pré-Piknic reçoit Tali Rose et Andrea De Tour, Casino de Montréal

    🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne

    👑 Dimanche en délire, Bar Le Cocktail

    Lundi 14 septembre 2026

    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion


    🎶 Chanel Beads avec Horse Vision et Ivy Knight, Théâtre Fairmount

    Mardi 15 septembre 2026

    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!


    🎶 L’Rain avec invités, La Sala Rossa

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 16 septembre 2026

    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

    👑 Queens of the Decades avec Crystal StarzJessie Précieuse et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

    Jeudi 17 septembre 2026

    🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une double projection des oeuvres de Marlon Rigg Tongues United et Black Is… Black Ain’t, Cinéma du Parc

    👑 Jeudis Double D avec Agusta Wind, Club DD’s

    👑 10 ans de carrière! avec Lana Dalida, Cabaret Mado

    Vendredi 18 septembre 2026

    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteMarla DeerLulu ShadeCarmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

    🤣 The T Show – Trans comedy show avec Ada NicolleAsh DavisNat PaceFiona PalmerAlex GriffinNeris et Raquel Maestre, Notre-Dame-Des-Quilles

    🏳️‍⚧️ Soirée Transmasc, Club DD’s

    🥳 Super Taste MTL et Homopop présentent La Soirée 100% Céline : fête dansante et drag, Cabaret Berlin

    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda

    Samedi 19 septembre 2026

    🥳 Off Piknic reçoit RuPaulFrench Vanilla et Bisoubizou, Parc Jean-Drapeau

    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteMarla DeerLulu ShadeCarmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

    🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra


    🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc


    🎤 Queeraoke, Club DD’s

    🥳 Laylit, 8e anniversaire avec MNSA, Ausgang Plaza


    🥳 Samedi saphique avec DJ Punani, Club DD’s


    🎶 Le Chœur Gay de Montréal présente Mémoires d’ici acoustique, Conservatoire de musique de Montréal

    Dimanche 20 septembre 2026

    🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal 


    👑 Are You There Margaret? It’s Me, Gahd, avec Uma Gahd, Bar Le Cocktail

    Lundi 21 septembre 2026

    🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes,, Club DD’s


    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

    Mardi 22 septembre 2026

    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 23 septembre 2026

    🎶 POP Montréal présente anaiis, Le Ministère


    🎥 Film POP et PHI présentent XOX Wants to Be a Pop Star, de Skawennati, Cinéma Moderne 


    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz


    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

    Jeudi 24 septembre 2026

    🎶 good shows et POP Montréal présente ESPRIT, SAT


    🎥 Film POP et image+nation présentent Imaginal Disk d’Amanda Kramer, Cinéma Moderne


    👑 Haze Illustrated avec HazelVelma JonesSev et Paolo Perfeccion, Cabaret Mado

    Vendredi 25 septembre 2026

    🎭 Plusfest Show, Club DD’s


    🥳 DJ Sydney Sarayeva, Club DD’s


    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda

    🎶 Nation of Language avec Anika, Théâtre Beanfield

    👑 Friday Folies, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteCelesBobépineDémone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

    📚 Violet Hour Book Club lit Shuggie Bain, de Douglas Stuart, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie


    🎶 Nights of Worship présente Rhys Fulber of Frontline Assembly et Patrick Codenys of Front 242 avec Bad Faith Actor, Red Roof Church Hall

    🎤 Queeraoke, Club DD’s

    🥳 Off Picnic reçoit Richardo Villalobos et Maher Daniel, Parc Jean-Drapeau

    Samedi 26 septembre 2026

    👑 Eye of Horus présente Dead By Daylight: The Drag Show avec Ad’horribleMortal MessSkyy HigheVal The FreakPrudenceLa Freak Du ShowNatachatteAustin ParadiseBlowpony et Seyoncé Knows, Bar Le Cocktail 


    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail


    👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour, Cabaret Mado


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteCelesBobépineDémone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

    Dimanche 27 septembre 2026

    🎭 Glorify: For the Love of Fats avec Queef LatinaSucre à la CrèmeEva Von LipsLa Freak Du ShowPatience PlushSelma GahdMina Minou et Sam, The Wiggle Room


    🥳 Piknic Electronik reçoit Egyptian LoverMartyn BootyspoonLivwutangIsla DenAamouroceanLorenziYumi et Baby Bimbo, Parc Jean-Drapeau


    🥳 Pré-Piknic reçoit Cece the Red et Arielle Roberge, Casino de Montréal


    🎥 Film POP et image+nation présentent Butthole Surfers: The Hole Truth et Nothing Butt, de Tom Stern, Cinéma Moderne


    👑 Fem Fatale, pièce de théâtre drag (en français), Bar Le Cocktail

    Lundi 28 septembre 2026

    🏒 Joie de Livres & POP Montréal présentent: Heated “POP” Rivalry avec Philippe B, La Bronze, Night Lunch, Dumas (LIVE) + Peter Peter en Q&A, au Théâtre Rialto – Salle Exclaim! portes 18h00 | spectacle 19h00

    🤣 Gay Trivia animé par Adam Capriolo, Club DD’s


    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

    Mardi 29 septembre 2026

    🎶 Boy Harsher avec Choir Boy et Evanora Unlimited, MTelus


    🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail


    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 30 septembre 2026

    🎶 Unsane avec Cell Press et Snout, Bar Le Ritz PDB


    🎭 Montréal Follies animé par Estelle Dumas, Club DD’s


    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz


    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe


    👑 Les Dragafeu avec Marla DeerLady GuidouneVictoire de RockwellKiaraBobépine et Tracy Trash, Cabaret Mado

    Jeudi 1 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 2 octobre 2026

    À venir

    Samedi 3 octobre 2026

    À venir

    Dimanche 4 octobre 2026

    À venir

    Lundi 5 octobre 2026

    À venir

    Mardi 6 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 7 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 8 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 9 octobre 2026

    À venir

    Samedi 10 octobre 2026

    À venir

    Dimanche 11 octobre 2026

    À venir

    Lundi 12 octobre 2026

    À venir

    Mardi 13 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 14 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 15 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 16 octobre 2026

    À venir

    Samedi 17 octobre 2026

    À venir

    Dimanche 18 octobre 2026

    À venir

    Lundi 19 octobre 2026

    À venir

    Mardi 20 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 21 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 22 septembre 2026

    À venir

    Vendredi 23 octobre 2026

    À venir

    Samedi 24 octobre 2026

    À venir

    Dimanche 25 octobre 2026

    À venir

    Lundi 26 octobre 2026

    À venir

    Mardi 27 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 28 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 29 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 30 octobre 2026

    À venir

    Samedi 31 octobre 2026

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