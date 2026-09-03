L’AGENDA QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 4 septembre 2026

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma du Parc



🎶 Arlo Parks avec Baird, MTELUS



🎭 Hilary Duff: A Burlesque Tribute avec Satin Simone, Pandora Puss, Butterscotch Blondie, Petro et Sasha Desir, The Wiggle Room



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires uniquement, @blackgxrlsesh

👑 Jeudis Double D avec Augusta Wind, Club DD’s



👑 HOEcus Pocus avec Deborah Kadabra, Rainbow et Molly, Stock Cabaret

🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

Bar Les Yeux Bleus

16h00 à 20h00

Éclat Fierté ACTIVITÉ PARTENAIRE

Cocktail dînatoire VIP présenté par Elektra Lux : bouchées, cocktails signatures, DJ et tirage prestige. Une partie des bénéfices est remise à un organisme communautaire.

Payant / billetterie

Scène TD

Place d’Youville

19h00 à 19h30

Soirée d’ouverture officielle Rythme 102.9

19h30 à 23h00

Club d’Youville avec Dj Sandy Duperval, Ian Jackman et TIZI

Saint-Jean Comédie Club

19h00 & 21h00

Le Show Queer

23h00 à 1h30

Fierté Fatale un after burlesque

La Charpente des Fauves

16h00 à 20h00

Soirée Plurielles – poésie, drag et DJ set ACTIVITÉ PARTENAIRE

20 h 30 – 1 h

Soirée lesbo-queer : prestations poétiques, performances drag à 21 h 30 et DJ set à 22 h.

Ouverture des portes à 20 h.

Tarification inclusive : 5 $ à 15 $

Le Drague

19h30

Souper-spectacle de la fierté

23h00

Restricted

Bar St. Matthew’s

22h00

Soirée bears

Samedi 5 septembre 2026

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers



🥳 Avant minuit : soirée 30+, Club DD’s



🥳 Soirée Latin Queer avec DJ Nath, Club DD’s



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne





👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires uniquement, @blackgxrlsesh



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



🎭 Friday Fuddle – soirée scène libre, Café La Ligne Verte



🥳 Succubus Ball, fête dansante goth fétiche avec DJ Faith, Cabaret Berlin



🥳 Symbiosis – Le Rituel avec Aël Solara, Regor et Charles Haz, Complexe Sky



👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Tracy Trash, Jessie Précieuse, Krystella Fameet Nana, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

Scène TD

Place d’Youville

12h00 à 13h00

Zumba Fierté avec Flavio Vicentelo

17h00 à 19h00

DJ Kevin Olsen Mix Y2K

19h30 à 21h00

Karaoké Live ! animé par Maxence Garneau

21h30 à 23h00

Le Fier Gala de Mona de Grenoble Scène

Rue Saint-Jean

11h00 à 16h00

Journée communautaire présentée par Rythme 102.9

dès 11h00

À pieds levés

dès 12h00

Ateliers de danse country avec les Trouble Dancers

Parvis de l’Église St-Jean-Baptsite

11h00 à 16h00

Espace familial

dès 11h30

Choeur Gai de Montréal

Passage Hister

11h00 à 12h00

Bingo Drag Hitster animé par Victoire de Rockwell

13h00 & 15h00

Hitster: le quizz ultime animé par Samuel Poirier Rousseau

Librairie Pantoute

14h00 à 15h00

Panel littéraire Archives vivante: transmettre nos histoires LGBTQ+

Marriott Québec

10h00 à 17h00

Fier.ère d’être tatoué.e avec La Boîte à Lune

19h00 à 20h00

Tête-à-tête VIP Poulet Frit Wong

Saint-Jean Comédie Club

12h00 à 13h00

Panel — Parcours trans : des histoires de courage et d’authenticité

16h00 à 18h00

4 @ 6 balados — Full Plumé

19h00 & 21h00

Soirée Comédie Club à saveur de la Fierté

23h00 à 1h30

Le Kiki de Kiara un after ballroom

Le Drague

9h30 & 12h30

Drag brunch

16h à 19h30

Spectacles extérieurs

19h30

Souper-spectacle de la fierté

23h00

La croisière s’amuse

Bar Les Yeux Bleus

13h00 à 18h00

Brunch Élektrique

Palais Montcalm

17h00 à 19h00

5 à 7 d’été du Palais Montcalm Érika Hagen

Bar St. Matthew’s

23h00

Tout un cirque !

Lieu partenaire

En soirée

After-Fierté – thématique burlesque ACTIVITÉ PARTENAIRE

Payant / détails de billetterie à venir

Dimanche 6 septembre 2026

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers



🥳 Club DD’s Turns One! All Nighter avec MRKTBEATZ, Nath et Cherry, Club DD’s



🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra



🎤 Queeraoke, Club DD’s



🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc



🎥 Projection de I Want Your Sex, de Gregg Araki avec Olivia Wilde et Cooper Hoffman, Cinéma Public



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



🥳 Off Piknic présente Sammy Virji, Silva Bumpa et Kiju, Parc Jean-Drapeau



🥳 Back To School avec Rich Babe et Gabs Mendes, Club Unity



🥳 Debasement, soirée dansante k!nky et sexy avec DJ Davidé, Cabaret Berlin



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Michael Jackson, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Tracy Trash, Jessie Précieuse, Krystella Fameet Nana, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

Scène TD

Place d’Youville

12h00 à 13h00

Zumba Fierté avec Flavio Vicentelo

17h00 à 18h00

Barbada – DJ Set

18h00 à 19h30

Glamoustache

19h30 à 21h00

Supernova

21h00 à 23h00

ICONique

Place d’Youville

13h00 à 14h00

Marche de solidarité

14h00 à 15h00

Prise de parole citoyenne

rue Saint-Jean

11h00 à 16h00

Ateliers de danse country avec les Trouble Dancers

12h30 à 16h00

Marché queer

Parvis de l’Église St-Jean-Baptsite

11h00 à 16h00

Espace familial

dès 11h30

Choeur Gai de Montréal

Passage Hister

11h00 à 12h00

Bingo Drag Hitster animé par Victoire de Rockwell

13h00 & 15h00

Hitster: le quizz ultime animé par Samuel Poirier Rousseau

Marriott Québec

10h00 à 17h00

Fier.ère d’être tatoué.e avec La Boîte à Lune

18h00 à 19h00

Tête-à-tête Royal

Palais Montcalm

10h00 à 11h30

L’heure du conte de Barbada

Saint-Jean Comédie Club

12h00 à 13h00

Panel — Danser sans étiquette : la place du queer dans la danse

16h00 à 18h00

4 @ 6 balados — Pas peu fières

Le Drague

9h30 & 12h30

Drag brunch

23h00

Greatest Showman

Bar Les Yeux Bleus

13h00 à 15h00

Dimanche en beauté

15h00 à 18h00

T-Dance en couleurs

Bar St. Matthew’s

23h00

Soirée cuir

Lundi 7 septembre 2026

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend, Lieux divers



🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes, Club DD’s



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion



🥳 Piknic Electronik reçoit Cloudy, No Police, Pyromane, Teo2k, Kay B et Nether, Parc Jean-Drapeau

Mardi 8 septembre 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado



🎥 Projection de Maddie’s Secret, de John Early avec John Early et Kate Berlant, Cinéma Moderne



🎶 Black Marble avec Public Circuit, La Sala Rossa



🏳️‍🌈 Queer Business Meetup animé par Baia Agency, Club DD’s





Mercredi 9 septembre 2026

🎤 Karaoke, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 10 septembre 2026

🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne



👑 Le Snatch Game avec Derek Wood, Lady Guidoune, Blueberry Moore, Kiara, Amy Haze, Daisy Dratée, Prudence, Deborah Kadabra et Krystella Fame, Cabaret Mado

👑 Afro Drag tient une Soirée Musique. Drag. Danse. avec Augusta Wind, Big Sissyet Robocat, Club DD’s

Vendredi 11 septembre 2026

🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne



🏳️‍🌈 BLUF Montréal, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir, Bar Le Stud



🎭 Lord of the G-Strings avec Jimmy Phule, Charli DeVille, Yikes Macaroni et Eva Von Lips, The Wiggle Room



🎭 Broadway Babies Cabaret, Club DD’s



🥳 Tropiqueer avec DJ THATZ et George Adorno, Club DD’s



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Océane Aqua-Black et Nana, Cabaret Mado

🥳 Moscow Diskow avec Starchild, Hyperprisme et Mekanik, Cabaret Berlin



Samedi 12 septembre 2026

🎤 Queeraoke, Club DD’s



🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne



🥳 Daddy avec DJ Ian Jackman, Cabaret Berlin



🎭 Gatsby! avec Clara Develours, La Jouvencelle, Aizysse Baga et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga: The Mayhem Ball Tour, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Océane Aqua-Black et Nana, Cabaret Mado

Dimanche 13 septembre 2026

🥳 Piknic Electronik reçoit Dean Turnley, Julian Fijma, Elles & U, Cezaire b2b Didi Han, Didi Han et Cezaire, Parc Jean-Drapeau



🥳 Pré-Piknic reçoit Tali Rose et Andrea De Tour, Casino de Montréal



🎥 image+nation, festival du film LGBTQ+, présente son Festival Courts Queer, en ligne



👑 Dimanche en délire, Bar Le Cocktail

Lundi 14 septembre 2026

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion



🎶 Chanel Beads avec Horse Vision et Ivy Knight, Théâtre Fairmount

Mardi 15 septembre 2026

🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



🎶 L’Rain avec invités, La Sala Rossa



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 16 septembre 2026

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe



👑 Queens of the Decades avec Crystal Starz, Jessie Précieuse et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

Jeudi 17 septembre 2026

🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une double projection des oeuvres de Marlon Rigg : Tongues United et Black Is… Black Ain’t, Cinéma du Parc



👑 Jeudis Double D avec Agusta Wind, Club DD’s



👑 10 ans de carrière! avec Lana Dalida, Cabaret Mado

Vendredi 18 septembre 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

🤣 The T Show – Trans comedy show avec Ada Nicolle, Ash Davis, Nat Pace, Fiona Palmer, Alex Griffin, Neris et Raquel Maestre, Notre-Dame-Des-Quilles



🏳️‍⚧️ Soirée Transmasc, Club DD’s



🥳 Super Taste MTL et Homopop présentent La Soirée 100% Céline : fête dansante et drag, Cabaret Berlin



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



Samedi 19 septembre 2026

🥳 Off Piknic reçoit RuPaul, French Vanilla et Bisoubizou, Parc Jean-Drapeau



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra



🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc



🎤 Queeraoke, Club DD’s



🥳 Laylit, 8e anniversaire avec MNSA, Ausgang Plaza



🥳 Samedi saphique avec DJ Punani, Club DD’s



🎶 Le Chœur Gay de Montréal présente Mémoires d’ici acoustique, Conservatoire de musique de Montréal

Dimanche 20 septembre 2026

🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal



👑 Are You There Margaret? It’s Me, Gahd, avec Uma Gahd, Bar Le Cocktail

Lundi 21 septembre 2026

🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes,, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 22 septembre 2026

🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 23 septembre 2026

🎶 POP Montréal présente anaiis, Le Ministère



🎥 Film POP et PHI présentent XOX Wants to Be a Pop Star, de Skawennati, Cinéma Moderne



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 24 septembre 2026

🎶 good shows et POP Montréal présente ESPRIT, SAT



🎥 Film POP et image+nation présentent Imaginal Disk d’Amanda Kramer, Cinéma Moderne



👑 Haze Illustrated avec Hazel, Velma Jones, Sev et Paolo Perfeccion, Cabaret Mado

Vendredi 25 septembre 2026

🎭 Plusfest Show, Club DD’s



🥳 DJ Sydney Sarayeva, Club DD’s



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



🎶 Nation of Language avec Anika, Théâtre Beanfield



👑 Friday Folies, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

📚 Violet Hour Book Club lit Shuggie Bain, de Douglas Stuart, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie



🎶 Nights of Worship présente Rhys Fulber of Frontline Assembly et Patrick Codenys of Front 242 avec Bad Faith Actor, Red Roof Church Hall

🎤 Queeraoke, Club DD’s



🥳 Off Picnic reçoit Richardo Villalobos et Maher Daniel, Parc Jean-Drapeau

Samedi 26 septembre 2026

👑 Eye of Horus présente Dead By Daylight: The Drag Show avec Ad’horrible, Mortal Mess, Skyy Highe, Val The Freak, Prudence, La Freak Du Show, Natachatte, Austin Paradise, Blowpony et Seyoncé Knows, Bar Le Cocktail



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

Dimanche 27 septembre 2026

🎭 Glorify: For the Love of Fats avec Queef Latina, Sucre à la Crème, Eva Von Lips, La Freak Du Show, Patience Plush, Selma Gahd, Mina Minou et Sam, The Wiggle Room



🥳 Piknic Electronik reçoit Egyptian Lover, Martyn Bootyspoon, Livwutang, Isla Den, Aamourocean, Lorenzi, Yumi et Baby Bimbo, Parc Jean-Drapeau



🥳 Pré-Piknic reçoit Cece the Red et Arielle Roberge, Casino de Montréal



🎥 Film POP et image+nation présentent Butthole Surfers: The Hole Truth et Nothing Butt, de Tom Stern, Cinéma Moderne



👑 Fem Fatale, pièce de théâtre drag (en français), Bar Le Cocktail

Lundi 28 septembre 2026

🏒 Joie de Livres & POP Montréal présentent: Heated “POP” Rivalry avec Philippe B, La Bronze, Night Lunch, Dumas (LIVE) + Peter Peter en Q&A, au Théâtre Rialto – Salle Exclaim! portes 18h00 | spectacle 19h00

🤣 Gay Trivia animé par Adam Capriolo, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 29 septembre 2026

🎶 Boy Harsher avec Choir Boy et Evanora Unlimited, MTelus



🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail



🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 30 septembre 2026

🎶 Unsane avec Cell Press et Snout, Bar Le Ritz PDB



🎭 Montréal Follies animé par Estelle Dumas, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe



👑 Les Dragafeu avec Marla Deer, Lady Guidoune, Victoire de Rockwell, Kiara, Bobépine et Tracy Trash, Cabaret Mado

Jeudi 1 octobre 2026

À venir

Vendredi 2 octobre 2026

À venir

Samedi 3 octobre 2026

À venir

Dimanche 4 octobre 2026

À venir

Lundi 5 octobre 2026

À venir

Mardi 6 octobre 2026

À venir

Mercredi 7 octobre 2026

À venir

Jeudi 8 octobre 2026

À venir

Vendredi 9 octobre 2026

À venir

Samedi 10 octobre 2026

À venir

Dimanche 11 octobre 2026

À venir

Lundi 12 octobre 2026

À venir

Mardi 13 octobre 2026

À venir

Mercredi 14 octobre 2026

À venir

Jeudi 15 octobre 2026

À venir

Vendredi 16 octobre 2026

À venir

Samedi 17 octobre 2026

À venir

Dimanche 18 octobre 2026

À venir

Lundi 19 octobre 2026

À venir

Mardi 20 octobre 2026

À venir

Mercredi 21 octobre 2026

À venir

Jeudi 22 septembre 2026

À venir

Vendredi 23 octobre 2026

À venir

Samedi 24 octobre 2026

À venir

Dimanche 25 octobre 2026

À venir

Lundi 26 octobre 2026

À venir

Mardi 27 octobre 2026

À venir

Mercredi 28 octobre 2026

À venir

Jeudi 29 octobre 2026

À venir

Vendredi 30 octobre 2026

À venir

Samedi 31 octobre 2026