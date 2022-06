Vivre pour jouer à Mont-Tremblant !

L’été bat son plein et annonce le retour des activités extérieures estivales. Bien que les journées soient à leurs pleines longueurs, il n’y a assurément pas assez de temps dans un été pour profiter de toutes les activités disponibles et de tous les lieux à visiter dans la région. Préparez-vous à explorer un immense terrain de jeu !



Découvrir les Laurentides, en selle !

Que vous soyez amateurs de vélo de route ou de montagne, Mont-Tremblant est la région de prédilection pour l’exploration sur deux roues. Avec ses dizaines de kilomètres de pistes cyclables, il s’agit de l’endroit rêvé pour les cyclistes et les adeptes de la route scénique. La région a d’ailleurs développé un réseau cyclable dédié à tous les calibres.



Explorez les paysages féériques du parc National du Mont-Tremblant ou du Village, ou mettez-vous au défi en suivant le parcours balisé IRONMAN, conçu pour accueillir des athlètes internationaux. Que vous recherchiez la détente, l’exploration ou la performance, Mont-Tremblant est LA destination vélo de l’été !

Escapade gastronomique

Une promenade à vélo, ça creuse l’appétit ! Ça tombe bien puisque Mont-Tremblant est une plaque tournante de la gastronomie locale. Que vous soyez plus gourmet ou gourmand, vous trouverez une panoplie d’artisans culinaires qui sauront combler vos papilles sans vous laisser sur votre faim. De la terre à la mer, en passant par les airs, les nombreux chefs de la région vous feront goûter le fruit de leur passion dans la formule qui vous convient le plus : bistro, 5 à7, pizza artisanale, sandwichs, grillades… tout y est ! Le plus difficile est certainement de faire un choix. Les restaurants de la région vous attendent avec une cuisine savoureuse et exceptionnelle, où les produits régionaux et du terroir se marient à la culture et aux spécialités internationales.

Du plaisir… avec modération !

Pas besoin de vous rendre à Vegas pour vivre un moment unique axé sur l’expérience de jeu interactive, immersive et festive. Au Casino de Mont-Tremblant vous profiterez d’une expérience enivrante, avec ambiance musicale unique. Que vous préfériez tenter votre chance au baccara, au black jack, au poker, aux machines à sous ou avec le beau brun au bar, vous y trouverez tout pour le jeu. Si vous souhaitez jouer avec prudence, l’aire de stations multijeux propose 16 bornes interactives où les mises démarrent à seulement 1 $ ! Vivez des soirées mémorables, entre adultes, au Casino de Mont-Tremblant.

La détente c’est du sérieux !

Pour bien terminer la soirée, quoi de mieux qu’une visite dans l’un des spas de la région ?

À Mont-Tremblant, la détente, c’est du sérieux. La région est parsemée d’oasis de détente pour vous amener au nirvana. Bains scandinaves, spas, saunas, massages, bain vapeur et piscines délieront vos muscles et apaiseront votre esprit, avec une vue à couper le souffle en prime !

Essayez différents forfaits détente dans l’un des 3 établissements réputés de la région et

laissez-vous dorloter par les professionnels de la santé et de la détente.

