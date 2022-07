Noah Schnapp confirme la rumeur sur le personnage de Will dans Stranger Things

Noah Schnapp, l’interprète de Will Byers dans la série à succès de Netflix a confirmé que son personnage était gay… et même amoureux de son meilleur ami.

Attention, divulgâcheurs ! L’article qui suit révèle des informations importantes sur la saison 4 de Stranger Things.

Depuis les débuts de Stranger Things en 2016, le public a pu voir grandir – littéralement – chacun des jeunes acteurs principaux. Et c’est peut-être encore plus vrai pour le plus jeune d’entre eux, Noah Schnapp.

Son personnage, Will Byers, aura tout vu : après avoir été retenu prisonnier de l’Upside Down puis possédé par le Mind Flayer, il s’est finalement senti délaissé par ses meilleurs amis alors que ceux-ci découvraient les filles et mûrissaient au-delà de leurs jours passés à jouer à Donjons & Dragons. Will, lui, n’a pas pris le même chemin, et tout au long de la 4ème saison récemment conclue, il a eu du mal à expliquer pourquoi à son meilleur ami, Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Tandis que les spéculations concernant l’orientation sexuelle du personnage vont bon train depuis plusieurs années, certains téléspectateurs ont récemment reproché aux créateurs de ne pas aller jusqu’au bout sur ce point.

Noah Schnapp s’est finalement exprimé sur le sujet dans une interview exclusive accordée à Variety. Interrogé en mai dernier, aux côtés de sa co-vedette Millie Bobby Brown, le jeune acteur avait tout d’abord déclaré que la sexualité de Will était «à la hauteur de l’interprétation du public». Mais dans une nouvelle interview du 14 juillet dernier, il a finalement confirmé la rumeur.

«Il est assez clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike.» Il ajoute : «Évidemment, cela a été suggéré dans la saison 1 : c’était toujours un peu là, mais vous ne l’avez jamais vraiment su, est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ? Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike. Mais avant, c’était un arc lent. Je pense que c’est tellement bien fait, parce qu’il est si facile de faire en sorte qu’un personnage soit soudainement gai.»

L’acteur a ainsi qualifié le personnage créé par les frères Duffer de «vrai». «Tous ses amis ont des petites amies et ils s’intègrent tous dans leurs différents clubs. Will n’a jamais vraiment trouvé où s’intégrer. Je pense que c’est pourquoi tant de gens viennent me voir et me disent qu’ils aiment Will et qu’ils s’identifient tellement à lui, parce que c’est un personnage tellement réel.»

Il se souvient notamment d’une rencontre particulière qui l’a rendu fier. «J’étais à Paris et cet homme de 40 ans est venu vers moi et il m’a dit: ‘Wow, ce personnage de Will m’a fait me sentir si bien. Et je me suis tellement identifié. C’est exactement ce que j’étais quand j’étais enfant.’ Ça m’a juste rendu si heureux d’entendre cela. Ils écrivent ce vrai personnage, et ce vrai voyage, et ce vrai combat, et ils le font si bien.»

Noah Schnapp est également revenu sur la conversation que Will et Mike ont dans une camionnette, dans l’épisode 8 de la saison 4, où Will confie presque ses sentiments à son ami, mais à travers la réalité d’Eleven. «Cette scène était vraiment importante pour lui car elle a vraiment solidifié cette vérité, qu’il aime son meilleur ami et qu’il ne sait pas comment lui dire.”

Une autre séquence clé de la saison pour Will est bien sûr celle où son frère aîné, Jonathan (Charlie Heaton), lui fait comprendre qu’il aura toujours son soutien, une scène qui n’était pas dans le scénario original. Ce n’est qu’après avoir filmé ce plan de Jonathan regardant son frère pleurer dans le rétroviseur que les frères Duffer ont ressenti le besoin d’approfondir.

«Ils l’ont écrit pendant que nous tournions. Il est également très important que les gens voient que Will n’est pas seul – parce que tout ce que nous voyons de lui est qu’il se débat et se sent déprimé et qu’il ne peut pas être lui-même. Jonathan lui parle en code – c’est juste le moyen idéal de dire à quelqu’un comme Will qu’il se soucie de lui et qu’il l’accepte quoi qu’il arrive. Je pense que c’était vraiment sain.»

Il faut l’avouer, les expériences vécues par Will n’ont pas facilité les choses pour le jeune homme : il est encore traumatisé, un aspect de la personnalité du personnage que Noah Schnapp souhaite interpréter avec justesse.

«C’est ce traumatisme multiforme qui remonte à des années, car il a été pris par le Démogorgon puis ses amis ne l’ont jamais reconnu et maintenant il a peur de faire son coming-out et ne sait pas s’ils l’accepteront. Et puis Eleven est comme sa sœur, mais il ne veut pas la blesser parce que s’il dit qu’il aime Mike, ça va la blesser. Il y a toutes ces choses qui tourbillonnent dans sa tête. Je dois donc en quelque sorte m’assurer que je transmette la profondeur de tous ses traumatismes.»

La saison 4 de Stranger Things, ainsi que ses saisons précédentes, sont disponibles sur Netflix.