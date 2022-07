Mado Lamotte expose pour la première fois

Elle chante, elle danse, elle bitche. Elle est aussi fière propriétaire du cabaret qui porte humblement son nom. Depuis 35 ans, elle divertit les foules d’ici et d’ailleurs. Elle est aussi la mère de deux chattes qu’elle adore et, oui, ELLE PEINT aussi ! Bienvenue en peinture dans le monde merveilleux de Mado. Comme si être superstar internationale n’était pas assez, Mado a remplacé (un moment) son micro par le PINCEAU !

Contactée au moment où elle mettait la touche finale à sa première collection d’œuvres originales, Mado se confiait : « Je savais dès mon plus jeune âge que mon but dans la vie — mis à part conquérir le monde de la drag queen, avoir mon propre cabaret et performer sur les scènes internationales — était de m’engager dans la voie tracée par mes ancêtres de la renaissance italienne pour donner tout son sens à ma vie d’artiste. »

Mado — Barnabé — 2020

Acrylique sur toile — 12 x 14″ (30.48 x 35.56 cm)

Les œuvres d’art incluses dans cette première exposition de Mado sont un assemblage fantaisiste de sujets qui enflamment l’artiste : des animaux, des personnages de bandes dessinées, des divas et quelques symboles emblématiques de la culture drag queen. Peintes à l’acrylique sur toile et parfois rehaussées de paillettes et de faux cils, ces œuvres uniques en leur genre sauront plaire aux amateur.trice.s de Mado ainsi qu’aux grand.e.s collectionneur.euse.s d’art.

Mado — Les Trois Bitchs — 2021

Acrylique et glitter sur toile — 12 x 14″ (30.48 x 35.56 cm)



« Vous n’avez qu’à regarder de plus près le travail de da Vinci, Botticelli ou Michelangelo et l’évidence saute aux yeux, on voit tout de suite les points en commun entre ces excentriques de la peinture et l’extravagance qui me définit si bien… », s’exclame Mado, le pinceau à la main.

Mado — Kalimero — 2021

Acrylique sur toile — 12 x 12″ (30.48 x 30.48 cm)

Vous aimez les couleurs vives et les paillettes ? Vous avez cet urgent désir d’égayer les murs de votre maison de toiles originales qui feront l’envie de votre entourage ? Voulez-vous avoir la chance de posséder des tableaux fantastiques qui feront bientôt partie de l’histoire ? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, n’attendez plus et soyez un.e des premier.ère.s collectionneur.euse.s à posséder « un » Mado ! Entrez et laissez-vous transporter dans le monde enchanté de Mado l’artiste, où vous découvrirez plus de 50 œuvres d’art uniques qui sauront vous charmer et vous ravir comme seule Mado sait le faire.



INFOS | MADO EXPO, du 4 au 6 aout (4 et 5 aout, de 13 h à 18 h et le 6 aout, de 13 h à 17 h) à La P’tite Porte, 1122, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, H2L 1Z5.