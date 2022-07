Drag Superstars, plus imposant que jamais

L’extraordinaire show de drags reconnues nous en mettra plein la vue et les oreilles, plus que jamais, cette année. Le jeudi 4 aout, dès 20 h sur la scène principale TD (sur l’Esplanade du Parc olympique), Rita Baga animera un Drag Superstar comme on n’en a encore jamais vu à Fierté Montréal. On y verra des drags du Canada, des États-Unis, d’Angleterre, de France, d’Asie, de Montréal et d’ailleurs.



« Il y aura des drags des saisons 1 et 2 de Canada’s Drag Race, de Call Me Mother, de Queen of the Universe, de plusieurs saisons du RuPaul’s Drag Race des États-Unis, mais aussi des éditions de Grande-Bretagne et de France. « En tout, on peut compter sur la présence de 18 drags. Ce sera tout un show ! » Un véritable feu roulant de prestations. Ça en est presque étourdissant !



La part belle à nos drags d’ici

Parmi les artistes de la scène de chez nous qui ont particulièrement rayonné ces dernières années au Québec et ailleurs au Canada, notons : Hercusleaze, «drag king de Montréal qui a participé à la première saison de Call me Mother »; Kiara « qui a participé à la saison 1 de Canada’s Drag Race avec moi»; Manny «la légendaire drag queen et mère de la Maison de Manny»; Pétula Claque «maquilleuse et drag queen de Montréal qui a remporté de nombreux titres lors de concours dont Miss Cocktail»; Priyanka «qui est devenue la première Drag Superstar lors de la saison 1 de Canada’s Drag

Race »; Pythia «une des finalistes de la saison 2 de Canada’s Drag Race; Sasha Baga «ma co-animatrice à l’émission La Drag En Moi »; Suki Doll «une drag queen d’origine vietnamienne, chinoise et cambodgienne, qui a été reconnue Miss Congeniality de la saison 2 de Canada’s Drag Race ».



Dix vedettes des franchises télé internationales

La plupart des invitées internationales sont des vedettes de premier plan dans leurs pays respectifs, notamment des franchises de RuPaul’s Drag Race et Queen of the Universe, entre autres. De l’Europe, on pourra voir les françaises Nicky Doll, «la plus internationale des drag queens françaises, elle anime en ce moment Drag Race France et a participé à la saison 12 de RuPaul’s Drag Race » et La Big Bertha «une drag queen à message, qui fait dans le burlesque et participe à Drag Race France », ainsi que «l’écossaise, gagnante de la saison 2 de Drag Race UK», Lawrence Chaney, aux côtés de Tayce,

«mannequin et drag queen, finaliste de la même saison de Drag Race UK». Du côté des vedettes américaines, on pourra compter sur : Ada Vox «compositrice- interprète et drag queen latinx, participante aux saisons 12 et 16 d’American Idol et finaliste de Queen of the Universe »; Jasmine Kennedie «participante de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race et de la distribution de RuPaul’s Drag Race Live à Las Vegas»; Kornbread Jeté «participante de la saison 14 de RuPaul’s Drag»; Kylie Sonique Love «la gagnante de la saison 6 de Drag Race All Stars»; Silky Nutmeg Ganache «finaliste de la saison 11 de RuPaul’s Drag Race et participante de la saison 6 de Drag Race All Stars. Finalement, Ra’Jah O’Hara « participante de la saison 11 de RuPaul’s Drag Race et de la saison 6 de Drag Race All Stars ».

« Ce sera la plus grosse édition de Drag Superstar », insiste Rita Baga. « On a voulu aller le plus loin qu’on pouvait. On a voulu, également, incorporer les drags qui ont brillé au cours des dernières années sur les différentes scènes. Une des différences aussi est que, contrairement aux éditions précédentes, les drags de Montréal sont incorporées à tout le spectacle — et pas uniquement durant l’entracte ». Le public aura droit à trois heures de prestations époustouflantes».

Et cette fois, Rita Baga ne fait pas qu’animer, elle signe la mise en scène et a sélectionné les artistes. «Cela fait des mois et des mois que je travaille là-dessus, à faire les contacts, à parler aux agents, parce que tout reprend un peu partout en même temps après deux ans de pandémie où tout était à l’arrêt », de spécifier Rita Baga. « Avec ce spectacle de Drag Superstar, on veut créer un précédent, on veut se démarquer des autres shows qu’il y a à travers le monde. On va mettre la barre très haut. L’année dernière, c’était en formule hybride et cette année on revient en présentiel, sur un nouveau site. On désirait vraiment que ce soit différent des autres années. »

« C’est certain que, dès le départ, c’est un très gros spectacle. Mais ce sera aussi la plus grande foule que je n’aurai jamais animée, puisque l’Esplanade peut contenir jusqu’à 30 000 spectateurs », indique Rita Baga (Jean-François Guèvremont, de son vrai nom). « Cela ajoute du stress supplémentaire, évidemment, parce qu’on veut trouver les bons mots pour animer la foule ainsi que pour présenter et pour mettre en valeur chaque drag. Je veux m’assurer de faire honneur à chacune et de souligner tout le travail qu’elles font. »

Et ce n’est pas tout. Amateurs et amatrices de musique, tenez-vous bien ! De la grande visite arrive à Montréal. Le DJ set, en première partie, sera assuré par nul autre que Kevin Aviance ! Vous avez bien lu, le performeur, chanteur, drag queen, DJ et j’en passe fera une apparition avant le début du spectacle Drag Superstar. « Ça fait très longtemps que Aviance n’est pas venu à Montréal. Nous sommes donc emballé.e.s de l’avoir ce soir-là et d’animer la foule avant le grand spectacle ! », dit Rita Baga. Rappelons que presque toutes les chansons de Kevin Aviance, Din Da Da, Rythm Is My Bitch, Alive, Give It Up et Strut ont toutes atteint la première place au Billboard dans la catégorie dance music. Il a collaboré, entre autres, avec les Whitney Houston et Janet Jackson, ainsi qu’avec Madonna (où il fait une apparition éclair dans la vidéo Secret).



INFOS | Rita Baga animera Drag Superstars, le jeudi 4 août dès 20 h sur l’Esplanade du Parc olympique. DJ Kevin Aviance, artiste de performance drag et DJ de New York assurera la première partie. www.fiertemtl.com

La carrière Rita Baga en plein essor

Mais comment va Rita Baga ? Comment se porte sa trajectoire ? « Ça va bien, je suis en tournage presque tout l’été pour des émissions qui seront présentées cet automne. Mon été est donc assez chargé à part des vacances avant Fierté Montréal », dit Rita Baga. Rita sera, en effet, de la 2e saison de Qui sait chanter, sur Noovo. Ensuite, en compagnie de Sasha Baga et Petula Claque, elle participera au tournage de La drag en moi, la version française de l’émission américaine Dragnificent, ça c’est sur Crave. Cette drag queen a été en nomination au 22e Gala des Olivier l’hiver dernier pour le trophée Olivier de l’année. Ce n’est pas rien tout de même. Malheureusement pour elle, c’est le jeune humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais qui l’a emporté. Pour ce qui est de son spectacle Rita Baga – Créature, celui-ci poursuivra sa tournée du Québec au mois d’aout prochain. « Il y a des spectacles prévus jusqu’en décembre 2023, donc ça va très bien de ce côté-là, cela dépasse même nos espérances. Nous avons reçu un “Billet d’argent” pour nos 25 000 billets vendus, la réponse du public est absolument incroyable. Évidemment, nous étions très contents ! » Au cours de l’automne, Rita Baga — Créature fera des arrêts en Gaspésie et se rendra même un peu plus loin au Nouveau-Brunswick. Non, pas le temps de chômer pour Rita Baga, qui est sur une lancée plus que jamais. Et le 5 juillet dernier, on apprenait une grande nouvelle. Rita Baga se rendra en effet en Belgique puisqu’elle a été choisie pour animer rien de moins que la téléréalité francophone Drag Race Belgique ! Elle qui, l’année dernière, avait fait partie de Big Brother Célébrités et, précédemment en 2019, de Canada’s Drag Race, sera l’animatrice de cette toute nouvelle franchise établie en Belgique. « Je suis sur un nuage… un nuage belge!» s’exclame Rita. «Mon plus grand rêve se réalise : je serai présentatrice d’une franchise francophone de DRAG RACE ! Et quel honneur d’avoir été choisie pour animer la toute première saison de Drag Race Belgique ! J’ai hâte de vous faire découvrir le talent incroyable des drags de ce merveilleux pays où j’ai habité il y a quelques années pour terminer mes études universitaires. La scène drag y est vivante, dynamique et unique ! C’est extraordinaire et je suis extrêmement flattée

et privilégiée».





INFOS | ritabaga.ca