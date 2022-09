Mettre en lumière la créativité des artistes de cirque avec Le Monastère

La campagne 1001 raisons d’Evol met en lumière 25 leaders d’impact avec l’objectif bien précis de valoriser un nouveau modèle d’entrepreneuriat qui redéfinit les conventions et inciter d’autres entrepreneur·e·s à passer à l’action. Après l’exemple de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, nous braquons les projecteurs sur la plateforme de diffusion Le Monastère mise sur pied par Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais.



Plus de 150 entrepreneur·e·s québécois·e·s ont répondu à l’appel d’Evol et ont décidé de prendre un engagement concret aligné sur les objectifs de développement durable de l’ONU à réaliser au cours des 12 prochains mois. En signant la déclaration des agent·e·s de changement d’Evol, ces entrepreneur·e·s passent de la parole aux actes et démontrent clairement leur intention d’avoir un réel impact!

En plus d’avoir été reconnu·e·s comme des modèles d’entrepreneur·e·s pour les pratiques écoresponsables et d’impact qu’ils et elles ont mis de l’avant dans leurs entreprises, 5 eaders d’impact se sont engagé·e·s à mettre en place de nouvelles actions en faveur d’un des 17 objectifs de développement durable au cours de la prochaine année. Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais sont parmi elles et eux.



Pleins feux sur les artistes de cirque

Acrobates professionnel·le·s, Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais ont travaillé partout dans le monde pendant des années. Cette expérience leur a permis de saisir les enjeux d’un secteur d’activité très particulier, ce qui leur a surtout donné envie de redonner à leur communauté. En 2016, inspiré par son expérience européenne, le duo réalise son rêve et fonde l’OBNL d’économie sociale Le Monastère, avec l’objectif de pallier les lacunes de l’écosystème circassien québécois. Parmi celles-ci, citons les enjeux de diffusion pour les œuvres originales, l’anonymat dans lequel sont plongé·e·s les artistes indépendant·e·s et une offre locale peu diversifiée, malgré la réputation que s’est taillée la métropole hors frontières. C’est ce qui explique d’ailleurs le fait que les représentations à l’étranger génèrent la majorité des revenus de la communauté.



Un cabaret inclusif

D’emblée, l’OBNL, dont la mission est de rendre la culture accessible à tous, permet au grand public de découvrir et d’apprécier à leur juste mesure les arts du cirque. Les soirées Cabaret de cirque, présentées dans sa salle de spectacle de la rue Sainte-Catherine Ouest, proposent des divertissements à prix abordable qui permettent aux spectateurs et spectatrices de vivre des moments de proximité – et de grandes émotions – avec des artistes de grand talent, à la technique tout simplement épatante. Les prestations s’enchaînent sur la scène centrale, qui est entourée de tables et d’un bar. Une formule originale et conviviale, qui rapproche les artistes du public et leur laisse tout l’espace nécessaire pour faire vivre leur art.



L’intégrité artistique avant tout

Le Monastère offre de la visibilité aux artistes du cirque, qui ont soif de performer, et leur donne la liberté de présenter l’intégralité de leurs œuvres. De plus, tout l’équipement professionnel et le soutien technique indispensables pour mettre en scène les différentes disciplines – et il y en a beaucoup ! – sont mis à leur disposition. Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais croient fermement que la reprise culturelle devra passer par le soutien, le respect et l’ouverture à la diversité. Dans cet esprit, leur Cabaret de cirque soutient la richesse culturelle locale en offrant une plateforme à la pluralité des visages et expressions du Québec.



Des initiatives en mouvement

L’offre du Cabaret est complétée par d’autres initiatives pour faire briller la créativité montréalaise. Deux nouvelles salles ont été créées pour répondre à une volonté de démocratisation et d’accessibilité à un public plus large des arts du cirque et d’autres formes d’arts. Le Jardin propose une plate-forme de diffusion en extérieur, en plein cœur du centre-ville de Montréal et visible de la célèbre rue Ste-Catherine. Tandis que L’Annexe – 1439 se place comme une salle à échelle humaine permettant aux spectateur·rice·s de découvrir des œuvres en développement, essaies, microproductions, d’artistes émergent·e·s de tous les horizons. Une toute nouvelle formule de cabarets, les souper-spectacles, a également été développé pour offrir aux entreprises un lieu rassembleur pour leurs employé·e·s.



Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais

Montréal est l’une des capitales internationales du cirque contemporain, et son rayonnement local est favorisé depuis cinq ans par la plateforme de diffusion Le Monastère. Avec leur OBNL, Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais proposent une formule inédite de « cirque de proximité » qui permet au grand public de découvrir artistes et œuvres originales dans le contexte de soirées immersives et conviviales.



Leur engagement

Aligné sur l’objectif de développement durable de l’ONU 12 (consommation et production responsables) «En tant qu’OBNL en arts du cirque, nous considérons que l’art doit faire partie intégrante du changement, nous nous engageons donc à optimiser le cycle de vie de nos processus, et ce, avec toutes nos parties prenantes dans le but de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux.»

« Le Monastère est né de nos rêves et de nos ambitions, et surtout de notre confiance inébranlable dans un concept innovant qui insuffle une nouvelle énergie aux arts du cirque à Montréal. » – Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais, codirecteur·rice·s, Le Monastère



