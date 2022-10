Un séjour mémorable au cœur de Florence

Premier hôtel de la chaîne 25hours à ouvrir en Italie, le 25Hours Hotel Piazza San Paolino apporte une énergie jeune et un design éclectique à la ville de la Renaissance. Conçu pour transporter les clients dans un voyage visuel à travers la Divine Comédie de Dante, l’hôtel est une explosion de couleurs. Ouvert il y a quelques mois, on l’a visité pour vous.



Capitale de la Toscane, Florence est une ville à la beauté légendaire qu’on ne présente plus. Forte de son histoire qui a su traverser les siècles, elle s’élève — comme figée dans le temps — au centre de l’Italie. Marquée indélébilement par la puissante famille des Médicis et son mécénat, elle se pare fièrement des œuvres d’art de la Renaissance qui ont fait sa réputation. Terre natale de plusieurs génies artistiques tels que Michel-Ange, Donatello ou encore Brunelleschi, elle garde jalousement en son sein de fabuleux témoignages d’une époque faste. Mais, bien plus qu’une ville musée, Florence sait se parer de ses habits de lumière pour une folle virée. Des terrasses de restaurants aux marchés nocturnes, en passant par les bars et les fêtes populaires, vous ne manquerez pas d’options pour vous amuser jusqu’au bout de la nuit. Épuisés et des souvenirs plein la tête, vous serez heureux de vous reposer dans les meilleurs hôtels à Florence.



C’est à quelques pas de la gare centrale, dans un quartier authentique au cœur de la ville de Florence que la chaîne allemande — qui joue la carte branchée, décalée et gaie — a jeté son dévolu. Ce premier hôtel en Italie de la marque 25hours offre des lieux différents les uns des autres, amis qui s’adaptent

toujours avec origninalité à leur environnement.



La rénovation des bâtiments de cet hôtel moderne et cosmopolite de 173 chambres a été confiée au bureau d’architecture florentin Loci Architettura, et la décoration à Paola Navone. La star du design italien a privilégié une palette ultra-colorée pour réinterpréter le thème de la Divine Comédie de Dante dans les parties communes et les chambres. Et l’espace autorise la démesure et les délires.

Son design recrée revisite le paradis et l’enfer de manière ludique, notamment dans les chambres Inferno rouge feu et les lumineuses chambres Paradiso, qui se répartissent dans les différents bâtiments.



En déambulant dans les espaces de l’hôtel, l’on a l’impression d’être sur un plateau de tournage, avec des enseignes en néon indiquant le chemin de la salle de sport, de faux salamis suspendus dans l’épicerie Alimentari et d’autres accessoires éclectiques.



Par a configuration, l’hôtel invite les clients à se mélanger et à partager leurs histoires autour d’un cocktail au Companion Bar, devant un film au Cinema Paradiso ou autour d’un bon repas au restaurant San Paolino qui propose une cuisine Italienne faite des meilleurs produits régionaux du pays, de l’assiette à la carte des vins avec notamment une sélection exclusive de vins de Toscane.



Avec son style soigné et son décor théâtral, le 25hour Hotel Piazza San Paolino ne manquera pas de vous séduire par sa fantaisie et ses nombreux espaces partagés. Avec raison, l’établissement se présente comme « un lieu de détente céleste et d’amusement infernal ».



INFOS : 25hours Florence : Piazza di San Paolino, 1 50123 Firenze FI, Italie

www.25hours-hotels.com/hotels/florenz/piazza-san-paolino

