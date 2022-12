Horoscope décembre 2022 + janvier 2023

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre 2022

On arrive au temps des Fêtes et au jovial Sagittaire. Le natif sera influencé favorablement au cours de l’année par le passage de Jupiter, son dieu totémique, en Bélier. Un signe d’ami. Du 20 décembre 2022 au 16 mai 2023, il devrait favoriser sa vie affective. Ainsi, s’il est seul, il devrait faire une rencontre et débuter dans une relation significative, mais s’il est déjà accompagné sa relation s’enracinera davantage. Il sera aussi plus créatif, il trouvera facilement des solutions aux problèmes qu’il vivra. Les artistes du signe seront inspirés et créeront des œuvres qui les révéleront. Ils toucheront plus de gens, ils deviendront célèbres. Enfin, certains auront des chances inouïes en argent, du côté de la loterie ou autrement, certains de leurs biens prenant une valeur démentielle. Et finalement, d’autres verront l’arrivée d’un enfant dans leur vie. Jupiter touchera les natifs du premier décan du Sagittaire du 20 décembre 2022 au 20 février 2023. Ceux du deuxième décan, du 21 février au 4 avril, et ceux du dernier décan, du 5 avril au 16 mai 2023. Il y a aussi Mars, le dieu de la testostérone, qui se balade en Gémeaux, en face du Sagittaire. Ça annonce des rencontres du natif avec des êtres assez masculins. Ils auront des échanges directs, des rapprochements brûlants, ceci jusqu’au 25 mars. Ils recevront aussi toutes sortes d’invitations à des activités, peut-être plus pour faire du sport et de l’exercice, pour bouger plus que pour méditer. Ils devraient aussi avoir des propositions de travail ou en affaires, pour investir dans des entreprises dynamiques. Et finalement, Mars favorisera le natif du Sagittaire dans ses voyages alors qu’il sera en Lion, du 20 mai au 10 juillet 2023. Il aura de la belle compagnie pendant son odyssée. Alors bonne fête, le noble chevalier, de belles chevauchées s’offriront à toi bientôt. À toi d’en profiter !

Capricorne

21 décembre 2022 au 20 janvier 2023

On arrive en Capricorne, où un nouveau Soleil va commencer à monter sur l’horizon. Et c’est la nouvelle année, qu’on souhaite post tout ce qu’on ne veut plus. Pluton éreinte encore la toute fin du signe du Capricorne, mais c’est marginal, son règne achève. Après avoir vécu il n’y a pas si longtemps les transits déroutants de Jupiter et de Saturne, le natif du Capricorne est complètement renouvelé, il est à l’épreuve de tout. Un peu désenchanté aussi, mais solide. Il a réglé tellement de problèmes et de conflits qu’il devrait avoir la paix pour un bon bout pour faire ce qui lui plait vraiment, sans être empêché par rien ni personne. Comme il est devenu plus réaliste et lucide, il n’entreprendra rien d’excessif et il réussira, en particulier du côté de la maison, où il verra de l’amélioration en aménageant les lieux pour rendre ça plus confortable ou en ayant une belle occasion de déménager dans un logis plus grand et luxueux, sans que ça lui coute plus cher. Ou encore il pourrait accueillir un coloc, avec qui il vivra en harmonie. Ou il ira rester seul, pour vivre comme ça lui plait. Enfin, il améliorera son sort du côté du logis, sans trop forcer. De plus, à force de ruminer des histoires passées où il aura pleuré et souffert, il en ressortira ce qui est nécessaire, pour s’en débarrasser après comme d’un vieux condom graisseux. Le passé l’affectera donc bien moins, il se sentira en paix, bien enraciné. Il se rapprochera aussi de groupes où il se sent accepté et en sécurité. Protégé. Ce pourrait même être sa famille. Ou il fondera un foyer ou une commune. Et finalement, le dieu Mars passera en Cancer, en face de son signe donc, du 25 mars au 20 mai, ce qui annonce des contacts et des rencontres avec des gens pas très diplomates, mais francs et directs. Sincères et authentiques. Énergiques et sexuels. Ce qui annonce un printemps hors norme pour les sérieux et réservés natifs du Capricorne. Enfin, bonne fête le savant sage et tenez-vous prêt pour l’année qui vient. Et à tout le monde, je souhaite de joyeuses Fêtes. Joyeux Noël et bonne année !!!!!

Verseau Vous n’en avez plus pour longtemps de la trop sérieuse présence de Saturne dans votre signe, vous en serez libéré au début de mars, de sorte que dès maintenant vous sentirez une amélioration progressive de l’atmosphère, ainsi qu’un regain d’énergie évident. Vous serez plus en forme, surtout si vous avez eu des pépins de santé. Vous vous sentirez moins seul aussi, l’amour voletant et revenant vers vous.

Poissons Vous prendrez très au sérieux vos responsabilités au travail et en société, d’autant plus qu’on vous confiera un nouveau défi. À moins que vous décidiez de changer de domaine d’activité. Des retraités seront rappelés pour aider d’anciens collègues, cela les divertira. Et vous devrez aider au moins un de vos vieux parents, vous seriez incapable de le laisser tomber. Et l’amour ? Ce sera ordinaire.

Bélier Ouf ! Vous êtes sur le bord de partir dans l’un des plus beaux voyages de votre vie, même si vous n’y passerez qu’une semaine. Un verre à la main, sur la plage. Les rencontres seront faciles, les échanges assez gais. Vous verrez mieux aussi comment vous percevez et créez votre vie, de sorte qu’il sera facile de la rendre plus belle. Vous jaserez sérieusement avec un sage magnétique. Il vous montrera un chemin.

Taureau Ça bouge dans vos finances, il faudra prendre des décisions et faire des choix. Vous ne les regretterez pas. D’ailleurs, le bon Jupiter arrive ce printemps chez vous, pour vous enrichir. Vous serez un peu plus interdit cependant dans votre vie affective. Vous aurez de l’intérêt pour des expériences et des gens qui ne vous auraient jamais attiré avant. Et vous aurez un message d’un ancêtre ou d’un être disparu et aimé.

Gémeaux Vous vous sentirez bien entouré, surtout aux Fêtes, par la famille ou ceux qui comptent le plus pour vous. Vous évoluerez justement dans vos relations. Il vous sera plus facile d’être sincèrement gentil, autant avec vous-même qu’avec les autres. Ça va faire des ravages. On pense à vous, on veut vous proposer une affaire avantageuse. Ça ne devrait plus tarder. Vous serez invité à souper et à danser partout.

Cancer Vous serez très motivé à devenir en forme, après les Fêtes. Vous aurez vite des résultats, ce qui vous motivera tout le long de l’interminable janvier. Ça va entrainer vers le haut votre moral, vous serez d’attaque pour débuter dans un projet où vous travaillerez fort et où les résultats changeront votre vie. Vous reverrez votre organisation de travail, surtout si vous êtes à votre compte ou employeur.

Lion Le temps des Fêtes sera plutôt animé pour vous et assez joyeux. Vous ne devriez pas avoir de graves soucis, même si vous avez traversé des moments difficiles dernièrement. Vous rencontrerez bien des gens, ceux qui sont seuls pourraient même commencer une relation assez sérieuse, mais évoluant lentement. Et vous aurez un cadeau de la divine providence, peut-être de bons écus d’or.

Vierge Vous travaillerez fort à vous mettre à l’abri de l’hiver chez vous, l’atmosphère y sera chaleureuse et accueillante. Vous pourriez aussi faire un changement auquel vous pensiez depuis longtemps, avec succès. À moins que vous vous décidiez à vendre et à déménager, du changement est fort possible. Vous oublierez finalement une histoire du passé. Vous l’aviez mal perçue. Vous grandirez beaucoup ainsi.

Balance Vous aimerez vous exprimer, vous jaserez beaucoup. Vos gestes et mimiques aussi parleront, plus inconsciemment, brouillant parfois le message. Vous serez invité chez quelqu’un d’agréable, ce sera divertissant. Il y a des aspects de votre routine qui vous plaisent vraiment, vous y trouverez du bonheur. Et vous commencerez à vous rapprocher de voisins que vous ne voyiez pas avant, par distraction.

Scorpion Vous serez plus convaincu que vous avez une bonne vie, vous n’y souhaiterez pas trop de changement. Vous devriez d’ailleurs avoir des résultats dans une entreprise où vous aurez bien travaillé. Vous serez payé mieux que vous ne l’auriez cru. Des gens tiennent beaucoup à vous, ils sont très attachés, possessifs parfois. Prenez un peu de distance pour savoir ce que vous y vivez. Vous aurez un cadeau surprise.