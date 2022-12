Inspiration technos!!!

PIONEER DJ DDJ-200

Si vous avez envie de devenir le prochain ou la prochaine DJ en vogue ou tout simplement d’être la star de votre prochaine soirée entre ami.e.s, la platine Pioneer DJ DDJ-200 est idéale pour débuter. Son truc en plus ? Elle peut se connecter aussi bien sur un ordinateur que sur un iPhone.

https://www.pioneerdj.com

• • •

XBOX SERIES S

La Xbox Séries S est, à l’heure actuelle, la console next gen la plus abordable (et disponible…) du marché. Elle a l’avantage d’être ultra compacte, tout en offrant la technologie 4K HDR. De plus, avec le service d’abonnement Game Pass de Microsoft, profitez d’un large panel de jeux sans vous encombrer. En outre, 2023 s’annonce très prometteuse en termes de sorties de jeux vidéo.

www.x-box.com

• • •

FUJIFILM INSTAX MINI LINK2

Pour ceux et celles qui aiment imprimer leurs photos pour les glisser dans un portefeuille ou derrière la coque d’un téléphone intelligent, ou encore pour les coller sur le frigo, l’imprimante Instax Mini Link 2 est le partenaire idéal. En un coup de pouce, imprimez le meilleur des photos de votre téléphone sur papier photo Instax. Pour plus de plaisir et d’originalité, vous pourrez directement retoucher ou personnaliser vos photos avec des cadres, filtres, impressions pêle-mêles par le biais de son application.

www.Fujifilm.com

• • •

Ensemble tout-en-un pour filmer n’importe où

Vous êtes un.e cinéaste amateur ? Un vlogueur ou une vlogueuse en devenir ? Ou peut-être cherchez-vous simplement à capturer vos souvenirs avec une meilleure qualité ? Sennheiser propose un kit tout-en-un pour téléphone intelligent et caméra, qui permet d’avoir un petit studio d’enregistrement n’importe où avec nous. L’ensemble débute avec un trépied et une pince qui permet de stabiliser notre téléphone ou notre caméra. On peut autant le déposer sur une surface plane que l’utiliser comme manche lorsqu’on filme en mouvement. Le MKE 200 et 400 Mobile Kit de Sennheiser comprend tous les accessoires pour filmer à l’intérieur ou à l’extérieur. L’ensemble avec le micro MKE 200 se vend 169 $, alors que celui avec le micro MKE 400 est à 299 $.

https://fr-ca.sennheiser.com

• • •

La Wayfarer de Ray-Ban et Meta pour vos Stories

L’ambitieuse entreprise Meta nous propose ses lunettes connectées, à l’image des Google Glass ou des Frames de Bose. Les Stories se présentent sous la forme de lunettes classiques. Elles reprennent la base de trois modèles phares de Ray-Ban : Wayfarer, Round et Meteor. Chic, discrétion et classe à la Ray-Ban sont donc assurément au rendez-vous. Lunettes connectées obligent, les Stories sont un peu plus épaisses que des montures classiques, les composants électroniques se cachant dans les branches qui sont par ailleurs tactiles.

https://www.ray-ban.com